 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Афганистан вычислил президента за три месяца. Абдулла итоги не признает, - К.Кривошеев
10:32 24.12.2019

В стране обнародованы итоги сентябрьских выборов

Действующий президент Афганистана Ашраф Гани с большой вероятностью сохранит за собой этот пост. Как заявили в воскресенье в ЦИК страны, в ходе состоявшихся еще 28 сентября президентских выборов Ашраф Гани набрал 50,64% голосов, в то время как его ближайший соперник Абдулла Абдулла - только 39,52%. Несмотря на большой разрыв, убедительность этой победы весьма условна - подсчет голосов растянулся на три месяца, а Абдулла Абдулла итоги выборов признавать не намерен.
Президентские выборы в Афганистане запомнились относительно небольшим по местным меркам количеством терактов и низкой явкой - около 20%. Прогнозы, сулившие второй тур, оказались ошибочными. Как заявила глава ЦИК Афганистана Хава Алам Нуристани, по предварительным подсчетам более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре, набрал действующий президент Ашраф Гани.
Его главный оппонент - глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла значительно уступает с 39,52%, а замыкающий тройку лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматияр получил лишь 3,85% голосов.

"Я поздравляю весь народ с оглашением предварительных результатов президентских выборов",- заявил президент Гани. Он также добавил, что намерен подать жалобу на некоторые нарушения, допущенные в ходе избирательного процесса - видимо, чтобы сделать свою победу еще более убедительной.

У кандидатов есть 72 часа на то, чтобы обжаловать итоги выборов. Между тем свое недовольство уже выразил и Абдулла Абдулла. "Наша команда не признает результаты этого мошеннического голосования, пока наши законные требования не будут выполнены",- говорится в заявлении его штаба.

Ранее команда господина Абдуллы заявляла, что ЦИК якобы втайне засчитал бюллетени без отметки о прохождении биометрической идентификации. Взятие отпечатков пальцев у каждого избирателя должно было гарантировать чистоту выборов, но, как выяснилось уже после голосования, часть устройств, предназначенных для этого, неисправна, а часть - утеряна.
"До утверждения окончательных результатов остается еще много шагов, необходимых, чтобы убедиться - афганский народ в них верит",- написал в Twitter посол США в Афганистане Джон Басс. Спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Тадамити Ямамото также отметил, что "все кандидаты должны иметь шанс высказать любые недовольства через соответствующий механизм и в предписанное время".

Однако, как заявил в беседе с "Ъ" ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко, озвученные результаты, вероятнее всего, станут окончательными.
"Недовольство Абдуллы Абдуллы понятно - для него такой результат означает политическую смерть,- отметил господин Серенко.- Его должность - "глава исполнительной власти" не прописана в конституции и существует только для того, чтобы сгладить разногласия между ним и Гани. А раз на этих выборах четкий победитель уже есть - то и необходимость в коалиционном правительстве отпадает".

Напомним, что в конце декабря Вашингтон заявил о возобновлении переговоров с запрещенным в России террористическим движением "Талибан", а американские СМИ анонсировали скорый вывод из страны 4 тыс. военнослужащих - примерно трети от нынешнего контингента. Таким образом, именно Ашрафу Гани придется управлять страной в новых условиях. Однако кардинально новыми они могут и не стать. "Заявления о скором перемирии, выводе войск, подписании соглашения между США и талибами звучат уже в течение двух лет, но видимого результата нет",- сказал он.

Эксперт также отметил, что политика Москвы на афганском направлении распадается на две линии.
"Одну ведет спецпредставитель президента Замир Кабулов, который пытается встроить Москву в переговоры с талибами, раздражая правительство Гани. Другую - глава Совбеза Николай Патрушев, который поддерживает тесный диалог с советником президента Афганистана по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом,- отметил господин Серенко.- Реальность же такова, что, хотя Ашраф Гани может и не нравиться кому-то в Москве, другого правительства в Афганистане в ближайшее время не будет".

Кирилл Кривошеев
Газета "Коммерсантъ" №236 от 23.12.2019, стр. 6

Источник - kommersant.ru
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