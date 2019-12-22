Туристические вузы Узбекистана и Казахстана образуют... Сеть

11:14 24.12.2019

Университеты туризма Узбекистана и Казахстана подписали соглашение о партнерстве. Вузы будут внедрять совместные учебные планы по стандартам Всемирной туристской организации, а у студентов будет возможность получить двойной диплом.



Самаркандский международный университет туризма "Шелковый путь" Узбекистана и Казахстанский международный университет туризма и гостеприимства 21 декабря подписали соглашение о сетевом партнерстве, сообщила пресс-служба Государственного комитета по развитию туризма.

Визы под документом поставили ректоры вузов - вице-премьер Азиз Абдухакимов и Майнура Мурзамадиева.

Профессорско-преподавательский состав и сотрудники в рамках соглашения смогут проводить исследования и обмениваться опытом, а студенты - проходить практику и стажировки по обмену. Планируется разработка и внедрение совместных образовательных программ в рамках сотрудничества "2+2", предусматривающего выдачу двойных дипломов.



Вузы будут проводить совместные конференции, академические встречи, симпозиумы, круглые столы, мастер-классы в области развития туризма и гостеприимства в Центральноазиатском регионе.

Кроме того, появится возможность совместного участия в организации и функционировании научных школ, центров, лабораторий для проведения исследований, коммерциализации проектов с привлечением специалистов и обучающихся, а также в научных грантах, объявляемых международными, государственными, общественными и частными фондами.



Документом предусматривается создание кафедры "Шелковый путь" в каждом сетевом университете для исследования под общим проектным зонтом "Туризм на Шелковом пути", отметили в пресс-службе.

Совместные учебные планы будут создаваться согласно Болонскому процессу и стандартам Всемирной туристской организации, ISO и TedQual. Документ также предусматривает публикацию статей, докладов и других научных трудов профессорско-преподавательского состава и студентов университета в периодических изданиях вуза-партнера.