УзбВыборы. "Черновым" протоколам в Яшнабаде нашли объяснение

13:17 24.12.2019

В хокимияте Яшнабадского района Ташкента пояснили использование на избирательных участках "черновых" протоколов неопытностью представителей участков и стремлением избежать ошибок.



"Черновые" протоколы на избирательных участках в Яшнабадском районе Ташкента использовались, чтобы избежать ошибок при их оформлении. Об этом в ночь на 23 декабря сообщил журналистам руководитель отдела кадров районного хокимията Кудрат Хусанов.

В воскресенье юрист и блогер Хушнудбек Худойбердиев опубликовал скриншоты сообщений, подписанных Кудратом Хусановым, в которых он поручает срочно привезти черновые варианты протоколов с избирательных участков. В переписке также говорится, чтобы никому не выдавали копии "черновиков" и не позволяли их фотографировать.

Как стало известно, переписка велась в Telegram-группе избирательной комиссии Яшнабадского района для ответственных лиц избирательных округов. Хокимият Ташкента подтвердил, что от ответственных лиц округов действительно требовали привезти по указанному адресу "черновые" протоколы.



Кудрат Хусанов сообщил, что в процессе проведения выборах участвовал обновленный состав избирательных комиссий.

"На 60−70% был обновлен состав [избирательных] комиссий, их руководители и члены обновились. У многих не было понимания о выборах в парламент и кенгаши, несмотря на то, что их обучали в два-три этапа. Как и у любого человека, были допущены недостатки", - сказал он.

Представитель хокимията заявил, что своими сообщениями хотел обеспечить присутствие руководителей участков и округов на встрече с районной избирательной комиссией, которая должна была дать разъяснение по процедуре оформления протоколов.



"Это не вмешательство в протоколы, а только приглашение, чтобы районная избирательная комиссия дала разъяснение. С учетом нехватки времени мы пригласили их через Telegram-группу". Я бы все равно не принимал участие в этом собрании, так как находился бы в хокимияте", - отметил Кудрат Хасанов.

Требование о доставке "черновых" протоколов было предназначено только новым руководителям избирательных участков и округов, заверил он.



"Протоколы - это не обычный, а картонный цветной лист. Его нельзя изменить или скопировать. Оформляются черновики, которые предоставляются районной, городской и парламентской избирательным комиссиям. Если они оформлены правильно, если члены комиссии утверждают, то [результаты] прямо здесь переносятся из черновика в оригинальный протокол", - рассказал он.

Кудрат Хасанов признал, что не имеет права давать поручения ответственными лицам избирательных округов и участков и назвал это своей ошибкой: "Да, в избирательном округе я никто. Да, [давать поручения руководителям округов и участков] не входит в мои обязанности. Это было нашей ошибкой и недостатком. Я это сделал по собственному желанию для нашего района, никто мне не давал поручений".

При этом руководитель отдела кадров сообщил, что после приглашения и изучения протоколов на двух участках были выявлены ошибки в оформлении документов.



Председатель избирательной комиссии Яшнабадского района Артур Хайдаров, работающий проректором по учебной и воспитательной работе в Ташкентском государственном стоматологическом институте, заявил, что комиссия не получала никаких поручения по поводу протоколов.

"Со стороны хокимията или других структур не было никаких поручений, включая якобы незаконные поручения, о которых в интернете говорили, что нужно поменять какие-то бюллетени, приносите черновики… Все председатели избирательных округов согласно своим функциональным обязанностям собирали с участков протоколы и к нам привозили оригинальный вариант, подписанный согласно утвержденному плану, по нормативному документу. Никаких проблем нет, никаких поручений не было", - отметил он.

Объясняя действия участковой избирательной комиссии после завершения голосования, он указал, что председатели участков после окончания выборов открывают урну с бюллетенями при наблюдении доверительных лиц, местных и международных представителей, и потом начинается подсчет голосов.

"Затем заполняется протокол, при этом присутствуют наблюдатели и доверительные лица кандидатов в депутаты. Черновик не имеет право заполнять, заполняется официальный документ", - подчеркнул он.

Артур Хайдаров считает, что некоторые председатели избирательных округов или участков могли попросить Кудрата Хасанова дать совет по правильному оформлению протоколов. По его словам, руководитель орготдела хокимията участвовал в организации условий для проведения выборов, поэтому председатели знакомы с ним.

В прокуратуре Ташкента отметили, что дело изучается.