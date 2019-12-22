В Казахстане запретили ввоз, производство и распространение "снюсов"

14:08 24.12.2019

Количество казахстанцев, потребляющих "снюсы" составляет 10,1% и ситуация будет продолжать ухудшаться, если не принять комплекс мер по ограничению доступности "снюсов" и широкой информационной работы среди населения.



Главный государственный санитарный врач Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК подписал постановление от 12 декабря 2019 года "О запрещении ввоза, производства, реализации и распространения некурительных табачных и бестабачных изделий "снюс"", передает zakon.kz.



В соответствии с Кодексом "О здоровье народа и системе здравоохранения" введен запрет на ввоз, производство, реализацию и распространение некурительных табачных и бестабачных изделий "снюс", говорится в документе.



Как отмечается, результаты Глобального обзора потребления табака среди молодежи, совместной инициативы ВОЗ и Центра по борьбе с болезнями и профилактике болезней (CDC), свидетельствуют о том, что во многих странах мира распространенность потребления среди подростков некурительных табачных изделий (11,2%) выше, чем распространенность потребления сигарет (8,9%).



В настоящее время сложилась ситуация, когда новые виды психоактивных веществ синтетического происхождения стали распространяться во многих регионах Казахстана. Стены домов разрисовываются QR-кодами, ведущими на сайты по продаже наркотиков. Купить товар можно на сайте и в офлайн магазинах, которые находятся во всех крупных городах Казахстана. Производить оплату можно всеми видами карт международных платежных систем, а также через QIWI кошелек переводом со своего qiwi-кошелька или через терминалы.



Среди подростков и молодежи широко распространяется потребление некурительных табачных и бестабачных изделий (смесей). Наибольшую популярность представляют так называемые "снюсы" (жевательные и сосательные смеси), содержащие от 20 до 250 мг никотина (для сравнения в одной сигарете содержится 1,5 мг никотина). В связи с высоким содержанием никотина, их потребление вызывает нейротоксические нарушения, что приводит к расстройствам сознания, в дальнейшем - к физической и поведенческой зависимости. Учитывая, что среднесмертельная доза никотина составляет 0,5-1 мг на килограмм веса, то при малом весе детей и подростков, такая доза может привести к летальному исходу.

Со слов подростков, табачные и бестабачные изделия "снюс" ими приобретаются через интернет-магазины, а также в общественных местах "с рук" (игротеки, торговые центры, ночные клубы), то есть способы распространения и вовлечения схожи с распространением наркотических средств.

Имеются отдельные обращения родителей подростков за медицинской помощью, в связи с изменившимся поведением, которое характеризуется изменением эмоционального состояния (раздражительность, необъяснимой эйфорией или агрессией), снижением круга интересов, сопровождающееся низкой успеваемостью, в период токсического воздействия возникновение психомоторного возбуждения.

"Снюс" при использовании закладывается между десной и губой, вследствие чего может вызвать проблемы со слизистой оболочкой рта, воспаления десен и в последующем онкологических заболеваний, что подтверждено различными международными исследованиями.

В целом по Казахстану продолжают сохраняться высокие показатели заболеваемости раком, заболеваемость на 100 тысяч населения - полости рта и глотки - 4,6%, пищевода - 6,8, желудка - 15,3, поджелудочной железы - 6,2.



Как отмечается в документе, количество казахстанцев, потребляющих "снюсы" составляет 10,1% и ситуация будет продолжать ухудшаться, если не принять комплекс мер по ограничению доступности некурительных табачных и бестабачных изделий "снюса" и широкой информационной работы среди населения.



Постановление вводится в действие со дня подписания.