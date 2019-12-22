 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как добить "халифат". Россия снова пытается договориться с Турцией по Сирии
14:11 24.12.2019

МИД сверил две линии фронта
Российские дипломаты посмотрели на Идлиб глазами турок и сирийцев

В Москве в понедельник одновременно оказались правительственные делегации Турции и Сирии, которые последние годы балансируют на грани военного конфликта. Встречаться между собой делегации не стали, однако каждая из них попыталась донести до российских дипломатов свою правду о причинах обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. За минувшие выходные правительственные войска Сирии взяли под контроль десятки населенных пунктов в этой провинции, спровоцировав новый поток беженцев в Турцию. Однако, по мнению опрошенных "Ъ" экспертов, в целом переход Идлиба под контроль Дамаска уже согласован всеми сторонами, и спор идет лишь о деталях.

Делегации из Сирии и Турции, оказавшиеся в Москве во время активных боев в самой проблемной сирийской провинции - Идлибе, принимали на разных уровнях. С представителями Сирии во главе с министром иностранных дел Валидом Муаллемом переговоры провел глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мой визит приурочен к двенадцатому заседанию российско-сирийской межправительственной комиссии,- сказал господин Муаллем на встрече с российским министром.- Пользуясь случаем, хочу заверить дорогого друга, что цель моего визита, цель нашей работы - вывести торгово-экономическое сотрудничество на уровень, соответствующий политическому и военному взаимодействию. Президентом Башаром Асадом принято твердое решение отдавать российским компаниям приоритет при работе в Сирии".

Господин Муаллем не упустил возможности не только поблагодарить союзника, но и раскритиковать противников - причем сразу двух.
"США, используя свою незаконную военную базу в Эт-Танфе, направили беспилотные летательные аппараты в Хомс и нанесли с них авиаудары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Это случилось четыре дня назад",- рассказал он, и тут же вспомнил о другом сопернике. "Турция своими действиями на севере нашей страны посягает на наше единство, нашу территориальную целостность",- заявил господин Муаллем.

Правительственная делегация из Турции, визит которой анонсировал лично президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, в это время тоже была в Москве. Но ее принимал дипломат уровнем ниже. По данным "РИА Новости", это был замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Анкару, согласно дипломатическим источникам турецких изданий, представлял замглавы МИДа Седат Онал. Впрочем, разговор между главами дипломатий двух стран, Сергеем Лавровым и его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, тоже состоялся - правда, по телефону.
В отличие от планового визита сирийского министра, турецких дипломатов отправили в Москву в срочном порядке. "Турция прилагает все возможные усилия, чтобы положить конец атакам на Идлиб. Завтра мы посылаем в Москву делегацию для обсуждения ситуации. По итогам этих переговоров мы решим, какие шаги нам следует сделать",- заявил во время воскресного выступления в Стамбуле президент Эрдоган.

Почему президент Турции был недоволен союзниками
Ситуация в сирийской провинции Идлиб, которую он упомянул, обострилась в конце прошлой недели. С четверга сирийские правительственные войска начали активное наступление на этот регион, который считается последним оплотом оппозиционных сил и террористических группировок. К утру понедельника успехи были впечатляющими: армия взяла под свой контроль десятки населенных пунктов и приблизилась к Маарет-Нааману - городу, от которого идут сразу две дороги к столице провинции.
Такое положение вещей не могло не взволновать Турцию. Во-первых, как и ожидалось, обострение в Идлибе привело к потоку беженцев. В последние дни десятки тысяч жителей провинции устремились к турецкой границе. Во-вторых, по данным сирийской газеты "Аль-Ватан", правительственные войска окружили турецкий наблюдательный пункт в деревне Сармин.

Останавливаться на достигнутом верные президенту Сирии Башару Асаду войска, судя по всему, не собираются. Как сообщил той же "Аль-Ватан" член Комитета по национальному примирению Сирии Умар Рахмон, в понедельник стороны начали переговоры о сдаче Маарет-Наамана правительственным силам без боя - похожий сценарий уже был реализован в Алеппо. Впрочем, шансы на успех, по его словам, не очень велики - в городе слишком много иностранных боевиков, которые не захотят идти на контакт с сирийской армией.

Каких именно договоренностей удалось добиться турецкой делегации в Москве, к вечеру понедельника не сообщалось. Однако, по мнению эксперта Российского совета по международным делам Кирилла Семенова, переговоры следует рассматривать лишь как подготовку к встрече президентов России и Турции. Она запланирована на 8 января. "Не думаю, что Дамаск начал бы такое наступление на Идлиб, если бы оно не было согласовано между Москвой и Анкарой,- считает эксперт.- Поэтапный переход Идлиба под контроль Дамаска был намечен еще в рамках астанинского процесса, когда там была создана зона деэскалации. Правда, турки могут ускорять этот процесс или, наоборот, тормозить его, чтобы получить более выгодные условия в дальнейшем".
По мнению господина Семенова, будущее урегулирование ситуации в Идлибе будет напоминать северо-восток Сирии после операции "Источник мира" и последовавшей за ней встречи президентов России и Турции в Сочи.
Напомним, что одним из главных моментов тех договоренностей было возвращение под контроль Дамаска трассы М4, севернее которой пока остаются турецкие войска. "В случае с Идлибом речь, вероятно, будет идти сразу о двух трассах - М4 и М5. Пока они заблокированы оппозиционерами, Алеппо не имеет прямой связи с Дамаском, что мешает его восстановлению",- уверен господин Семенов.
Кирилл Кривошеев
Газета "Коммерсантъ" №237 от 24.12.2019, стр. 6

Источник - kommersant.ru
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