 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстан вложит 22 миллиона долларов в ЭКСПО в Дубае. Зачем?
15:18 24.12.2019

На сооружение национального павильона Казахстана и обеспечение его функционирования было выделено 8,8 млрд тенге (22 млн долларов).

Для участия Казахстана во Всемирной выставке ЭКСПО правительство выделяет 8,8 млрд тенге. Министр финансов РК Алихан Смаилов объяснил, почему нашей стране важно участие в выставке, которая пройдет в 2020 году в Дубае, передает zakon.kz.

- Прежде всего, правительство ставит задачу увеличить объем инвестиций в основной капитал, в том числе увеличить объемы прямых иностранных инвестиций, с 24 млрд долларов в этом году до 34 млрд долларов до 2025 года. То есть, мы планируем ежегодно увеличивать дополнительно на 10 млрд долларов приток иностранных инвестиций в Казахстан. Для этого очень важно участвовать во Всемирной выставке в Дубае, которая будет проходить в течение полугода в следующем году, с 20 октября 2020 года до 10 апреля 20121 года, - сказал Смаилов.

По его словам, в течение полугода инвесторы со всего мира будут посещать экспозиции Всемирной выставки.

- В рамках тематического кластера "Возможности" будет национальный павильон Казахстана, его будут посещать много разных инвесторов со всего мира. На сооружение национального павильона Казахстана и обеспечение его функционирования было выделено 8,8 млрд тенге (22 млн долларов). И, если в результате посещения нашего павильона в Казахстан придут дополнительные иностранные инвестиции, то выделенные деньги во много раз окупятся за счет создания новых производств, за счет создания новых рабочих мест и дополнительных налогов, которые поступят в бюджет. Поэтому очень важно там участвовать, - отметил Смаилов.

Тема Всемирной выставки ЭКСПО звучит как "Объединяя умы, создавая будущее". Организаторы ожидают, что выставку посетят около 25 миллионов посетителей.
Казахстан намерен построить на территории ЭКСПО в Дубае один из самых грандиозных павильонов на участке площадью 3 420 квадратных метров рядом с павильонами ОАЭ, Монако, Швейцарии и Люксембурга.
В Казахстане специализированная выставка ЭКСПО прошла с 10 июня по 10 сентября 2017 года. В ней приняли участие 115 государств и 22 международных организаций.

Источник - zakon.kz
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