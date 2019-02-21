Главные политические события Казахстана в 2019 году

15:28 24.12.2019 Самыми резонансными и обсуждаемыми событиями стали сложение полномочий Президента Назарбаева и переименование столицы Астаны.



Уходящий год для Казахстана оказался богатым на политические события, этот год поистине стал судьбоносным в жизни страны. Нурсултан Назарбаев, почти 30 лет ведущий за собой народ Казахстана, неожиданно сложил полномочия Президента РК, что стало толчком еще к целому ряду событий. Состоялись выборы нового главы государства, в высших эшелонах власти произошли кадровые перестановки, была переименована столица Астана, а также проведено множество двусторонних встреч и достигнуты важные договоренности на международном уровне, сообщает Zakon.kz.



06.01.2019 - Казахстан провел беспрецедентную гуманитарную операцию "Жусан-1" по эвакуации своих граждан из Сирии



Решение о проведении гуманитарной операции "Жусан" для казахстанской общественности было полной неожиданностью, оно держалось в секрете и первым, кто озвучил его результаты, был Елбасы Нурсултан Назарбаев



Данная операция была проведена правоохранительными органами и Министерством иностранных дел по поручению главы государства Нурсултана Назарбаева и получила кодовое название "Жусан-1". В ходе этой операции в Казахстан удалось вернуть 47 граждан, в том числе 30 детей. "Они обманным путем были вывезены в эту охваченную кризисом страну, где находились в заложниках у террористов, - сказал Назарбаев. - Эти невинные люди, оказавшиеся в такой сложной ситуации, были безмерно рады своему спасению. В течение месяца они будут проходить адаптацию, и получать необходимую медицинскую помощь. Предпринятые усилия будут способствовать предотвращению подобных случаев. …Казахстан всегда поддерживает своих граждан, вне зависимости от их местонахождения".



По прибытии на Родину женщинам и детям было оказано содействие со стороны государства.



23.01.2019 - В Астане прошла церемонии открытия Года молодежи в Казахстане



В мероприятии приняли участие победители конкурса "100 новых лиц", выпускники "Болашака", молодые ученые и бизнесмены. "Главное достижение заключается в том, что мы вырастили новое поколение казахстанцев. Это самое большое достижение Казахстана и самый большой результат моего труда как главы государства", - отметил Президент Нурсултан Назарбаев.



21.02.2019 - Отставка правительства



Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства.



- Правительству совместно с Нацбанком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики, - сказал Нурсултан Назарбаев. – Госпрограммы выполняются, но конкретных результатов по многим важным направлениям нет. Недостаточно создается продуктивных рабочих мест, особенно на селе. Малый и средний бизнес так и не стал драйвером роста, его развитие не стало основной задачей акимов и министров. Я неоднократно поручал, чтобы доходы и качество жизни населения стали основным приоритетом каждого члена правительства и каждого акима.



Последний раз правительство Казахстана уходило в отставку в апреле 2015 года. Возглавлял Кабмин на тот момент Карим Масимов, ныне председатель КНБ РК.



25.02.2019 - Обновленный Кабмин Казахстана возглавил новый Премьер-министр Аскар Мамин



Нурсултан Назарбаев постановил назначить: Смаилова Алихана – первым заместителем Премьер-министра Республики Казахстан – министром финансов. Касымбека Жениса и Абдыкалыкову Гульшару – заместителями Премьер-министра. Даленова Руслана - министром национальной экономики, Атамкулова Бейбута– министром иностранных дел, Ермекбаева Нурлана – министром обороны, Тургумбаева Ерлана – министром внутренних дел, Абаева Даурена – министром информации и общественного развития, Куляш Шамшидинову - министром образования и науки, Бекетаева Марата – министром юстиции, Биртанова Елжана – министром здравоохранения, Мухамедиулы Арыстанбека – министром культуры и спорта, Сапарбаева Бердибека – министром труда и социальной защиты населения, Жумагалиева Аскара – министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности, Бозумбаева Каната – министром энергетики, Скляра Романа - министром индустрии и инфраструктурного развития, Омарова Сапархана – министром сельского хозяйства.



27.02.2019 - Прошел XVIII съезд партии "Нұр Отан"



Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил принять меры по улучшению многих сфер жизни казахстанцев, а именно: повысить зарплату низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы до 30%; низовым работникам исполнительных органов, непосредственно работающим с гражданами на районном и областном уровне - в среднем на 25%; повысить критерий оказания адресной помощи до 70% от прожиточного минимума (с 14849 тенге до 20789 тенге, ПМ – 29698 тенге); повысить пособия родителям, опекунам и семьям (лицам), воспитывающим детей-инвалидов, на 30%; для многодетных и неполных семей, семей с детьми с ограниченными возможностями, имеющих низкие доходы, разработать льготный механизм предоставления жилищных займов под 2-3% годовых через систему жилстройсбережений и другие меры.



19.03.2019 - Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих полномочий



Об этом он сказал во время обращения к народу Казахстана, которое было посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития страны.



- Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия Президента Республики Казахстан, - подчеркнул он, обращаясь к казахстанцам. - В этом году исполняется 30 лет моего нахождения на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен чести моим народом стать Первым Президентом независимого Казахстана... ...Мы с вами все сделали вместе, вы меня поддерживали на всех выборах. Это счастье быть президентом такой страны. Я служил вам верой и правдой. Благодаря вам, я стал президентом.



Отмечая достижения страны за годы независимости, Назарбаев подчеркнул, "Мы вошли в число 50 развитых стран мира. Разработана программа развития до 2050 года. Цель – войти в число 30 самых развитых стран". Также Первый Президент отметил, что после ухода с поста главы государства останется с народом. Он пожизненно будет возглавлять Совет Безопасности, и пользоваться статусом Елбасы - Лидера нации.



Согласно преемственности власти в стране в случае досрочного прекращения полномочий действующего Президента, его полномочия переходят к председателю Сената до окончания выборного срока. Затем состоятся выборы нового Президента. Таким образом исполнять обязанности президента стал Касым-Жомарт Токаев, являющийся на тот момент председателем Сената Парламента. "Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном", - заявил Назарбаев.



20.03.2019 - На совместном заседании палат Парламента РК Касым-Жомарт Токаев принял присягу на верность народу Казахстана и вступил в должность Президента



Во время инаугурации новый президент отметил, что передача власти осуществляется в спокойной неконфликтной ситуации, что является мощным фактором обеспечения внутренней стабильности и укрепления международного авторитета Казахстана. Также он подчеркнул, что мнение Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева будет иметь приоритетное значение при разработке стратегических решений.



Токаев своим первым решением на посту главы государства, наградил Нурсултана Назарбаева знаком особого отличия "Алтын жулдыз", орденом "Отан" и званием "Халык қаhарманы", сообщив, что все портреты и фотографии с изображением Первого Президента - Елбасы останутся в качестве непременного атрибута в публичных помещениях, кабинетах государственных служащих и зданий учебных заведений.



20.03.2019 - Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан



Также он высказал идею воздвигнуть монумент в честь Первого Президента РК в столице страны, и назвать центральные улицы всех областных городов именем Нурсултана Назарбаева.



Предложение Токаева о переименовании Астаны поддержал Аппарат Президента, многие общественные и политические эксперты, а в ходе совместного заседания палат Парламента депутаты единогласно проголосовали "за".



23.03.2019 - Токаев подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан



Март 2019 - Со сменой главы государства, в Казахстане произошел ряд назначений в Парламенте и Администрации Президента



Дарига Назарбаева была избрана спикером Сената, сменив на этом посту Касым-Жомарта Токаева.



Тимур Сулейменов, занимавший должность заместителя председателя Национального Банка, был назначен помощником Президента РК, а занимавший ранее этот пост Ерулан Жамаубаев освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.



Управляющим делами Президента РК стал Ерлан Баттаков, начальником Канцелярии Президента - Нурлан Онжанов, занимавший должность помощника Президента.



Государственный секретарь Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев стал руководителем Администрации Президента, а первый заместитель руководителя Администрации Президента Марат Тажин - Государственным секретарем.



Асет Исекешев был освобожден от должности руководителя Администрации Президента и назначен Исполнительным директором Фонда Первого Президента Республики Казахстан.



Дархан Калетаев стал первым заместителем руководителя Администрации Президента, Галымжан Койшыбаев - руководителем Канцелярии Премьер-министра.



Депутат Мухтар Кул-Мухаммед возглавил комитет по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента.



Бауыржан Омаров был назначен советником Президента.



Данияр Акишев был освобожден от должности советника Президента и назначен помощником Первого Президента.



18.03.2019 - Кадровые перестановки на ключевых постах страны



За день до добровольного ухода в отставку Нурсултан Назарбаев подписал указы, согласно которым ряд должностных лиц были освобождены от своих должностей.



Кайрат Кожамжаров был освобожден от должности Генерального прокурора РК в связи с переходом на другую работу - депутатом Сената Парламента. Новым Генеральным прокурором стал Гизат Нурдаулетов, ранее занимавший должность первого заместителя генпрокурора.



Экс-аким Акмолинской области Малик Мурзалин был назначен заместителем руководителя Администрации Президента, а акимом Акмолинской области стал Ермек Маржикпаев, занимавший пост замакима этого региона.



В Министерстве юстиции был назначен новый ответственный секретарь - Азамат Амиргалиев, экс-руководитель аппарата Управления делами Президента РК.



Новым акимом города Кокшетау стал Амангельды Смаилов.



09.04.2019 - Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении 9 июня 2019 года внеочередных выборов президента Казахстана



Как сообщил глава государства, по этому вопросу он советовался с Елбасы, консультировался со спикерами двух палат Парламента, премьером, согласовал с Конституционным советом, встречался с лидерами партий.



Выражая твердую уверенность, что досрочные выборы главы государства необходимы, Токаев заявил: "Для того, чтобы обеспечить общественно-политическое согласие, уверенно двигаться вперед, решать задачи социально-экономического развития, необходимо снять любую неопределенность. К тому же, обстановка в мире быстро меняется и далеко не в лучшую для нас сторону. Мы должны подтвердить преемственность, предсказуемость и стабильность нашей внутренней и внешней политики. Нужно продолжать работу по эффективной, успешной реализации социальных программ и стратегии Елбасы. Сделать это можно только путем прямого волеизъявления народа на выборах".



При этом Токаев подчеркнул, что Казахстан – демократическое государство и президент будет избран согласно воле народа. Как действующий глава государства, он гарантирует проведение выборов честно, открыто, справедливо.



01.05.2019 - В городах Казахстана прошли несанкционированные митинги



Несмотря на официальное обращение Генеральной прокуратуры, 1 мая в городах Нур-Султане, Алматы, Семее, Караганде и Актобе состоялись несанкционированные митинги и сборы граждан. Как прокомментировали в МВД, участникам акций была предоставлена возможность свободно и открыто выразить свою общественную позицию и мнение по социальным и другим проблемным вопросам, однако в Нур-Султане и Алматы отдельные из собравшихся вели себя агрессивно, допускали выкрики лозунгов запрещенной экстремистской организации "ДВК", нарушали общественный порядок.



Отдельные граждане не подчинились требованиям о прекращении незаконных действий. Силами полиции были приняты меры к восстановлению общественного порядка и задержанию нарушителей, в отделы полиции были доставлены 80 граждан, их действиям дана правовая оценка в установленном законом порядке.



7-9 мая 2019 - Проведена спецоперация "Жусан-2" по эвакуации казахстанских граждан из Сирии



В результате мер, принятых спецслужбами Казахстана, из Сирии была возвращена очередная группа казахстанских граждан - 59 женщин и 156 детей, 18 из них являются сиротами. Несколько детей были доставлены в тяжелом состоянии из-за ранений, полученных во время боевых действий. Также доставлены 16 участников международных террористических организаций.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление об эвакуации казахстанцев из Сирии: "Эта масштабная гуманитарная акция стала продолжением операции "Жусан", которая была успешно проведена по указанию Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева в январе текущего года. В отношении всех прибывших граждан госорганами и неправительственными организациями проведены мероприятия по реабилитации. Оказана медицинская, психологическая и социальная помощь. …Выехавшие в зоны боевых действий граждане Казахстана решились на такой опрометчивый шаг под влиянием деструктивной, лживой пропаганды террористов. Теперь они возвращаются в Казахстан добровольно, в надежде начать новую жизнь. Их дети не должны страдать на чужбине и отвечать за ошибки своих родителей".



Глава государства напомнил, что Казахстан подтверждает свои обязательства по борьбе с терроризмом, а также оказанию всесторонней помощи гражданам, оказавшимся в трудной ситуации: "Гуманитарная акция будет продолжена. Никто из наших людей не будет брошен на произвол судьбы".



28-31 мая 2019 года - Проведена спецоперация "Жусан-3"



В этот раз из зоны боевых действий были возвращены 67 женщин и 171 ребенок, в числе которых – 9 сирот. "Жусан-3" стал заключительной фазой комплексной гуманитарной операции по эвакуации казахстанских граждан из Сирии.



По итогам всех этапов данной спецоперации на Родину были эвакуированы 173 граждан, подавляющее большинство из которых - женщины и 357 детей, десятки из которых являются сиротами. В общей сложности вернулись домой 530 человек.



22-24 мая 2019 - В Алматы прошел XVI Евразийский Медиа Форум



В повестке дня было обсуждение процесса деглобализации, кризиса потребления, цифровизации медиа-сферы, а также возможностей развития и вызовов, сопряженных с новыми технологиями и искусственным интеллектом.



В работе форума приняли участие 7500 известных представителей медиа-сообщества, в том числе 700 экспертов из более 60 стран мира.



Главная миссия ЕАМФ в качестве ведущей независимой диалоговой платформы Центральной Азии заключается в создании условий свободного и открытого диалога политиков, журналистов и экспертов по ключевым проблемам геополитического, экономического, социокультурного развития Казахстана, Евразии и всего международного сообщества.



06.01.2019 - Центральная избирательная комиссия досрочно завершила регистрацию кандидатов в Президенты РК



Первым удостоверение кандидата в президенты получил представитель партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев. Вторым стал кандидат от республиканского общественного объединения "Ұлы дала қырандары" Садыбек Тугел. Также регистрацию получили кандидат от Федерации профсоюзов Амангельды Таспихов и кандидат от партии "Ак жол" Дания Еспаева, кандидат от партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков, кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков, кандидат от объединенного национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" Амиржан Косанов.



09.06.2019 - В Казахстане прошли внеочередные выборы президента



823 участка открыли свои двери для избирателей. В общей сложности голосование прошло на 9 968 избирательных участках по всей территории страны и за ее пределами.



Победу на выборах одержал Касым-Жомарт Токаев, набрав 6 539 715 или 70,96% голосов.



12.09.2019 - Инаугурация вновь избранного Президента Касым-Жомарта Токаева



Торжественная церемония инаугурация прошла в Нур-Султане, Токаев принес присягу народу Казахстана. Это для него уже вторая церемония принесения присяги народу. Первая состоялась 20 марта 2019 года после того, как Нурсултан Назарбаев досрочно сложил с себя полномочия главы государства. Почти три месяца Токаев исполнял обязанности президента страны согласно правопреемственности, записанной в Конституции РК и теперь он вступил в должность Президента после проведенных внеочередных выборов.



Обращаясь к народу Казахстана , Токаев подчеркнул: "Моя политическая платформа – это ответ на главные запросы наших граждан. Я буду работать над реализацией стратегии Елбасы".



9-12 июня 2019 - В ряде городов Казахстана прошли незаконные митинги



Выборы Президента Казахстана проходили не в простых условиях. Активисты запрещенной экстремистской организации "ДВК"* призывали устраивать провокации от организации заторов и транспортного коллапса до прямого противостояния со стражами порядка. Но силами полиции, Национальной гвардии и других подразделений МВД РК в стране были обеспечены общественная безопасность и правопорядок, что позволило гражданам свободно участвовать в голосовании во время президентских выборов.



На следующий день вновь избранный Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о протестах в этих городах и призвал митингующих к диалогу. Он заявил, что будет создан комитет общественного доверия, в который войдут представители различных кругов общества, где можно будет обмениваться мнениями.



Июнь 2019 - Одним из первых указов Токаева было назначение новых министров



Министром образования и науки стал Асхат Аймагамбетов, до этого занимавший должность заместителя акима Карагандинской области. Правда, на этом посту он был не долго – около шести месяцев. Предыдущий министр образования Куляш Шамшидинова была освобождена от должности, она тоже была министром недолго – с феврале 2019 года.



Генерал-майор Ашимбекулы Ардак был назначен первым заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником Службы безопасности Первого Президента – Елбасы.



Новым акимом столицы Казахстана стал аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов, он сменил Бахыта Султанова, который занимал должность акима Нур-Султана с сентября 2018 года.



Акимом Западно-Казахстанской области был назначен Искалиев Гали, бывший до этого заместителем Кульгинова.



Также сменился аким Мангистауской области, им стал Серикбай Трумов, ранее занимавший должность акима Актау.



Депутат Мажилиса Жаилганова Анар назначена председателем Агентства по делам госслужбы РК.



Председателем вновь образованного Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) назначен генерал-лейтенант полиции Алик Шпекбаев. Это государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту РК. Раньше он назывался Национальное бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.



Также указом Президента Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции переименовано в Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы.



Министром культуры и спорта была назначена Актоты Раимкулова. Ранее занимавший эту должность Арыстанбек Мухамедиулы освобожден в связи с переходом на другую работу, он возглавлял министерство с августа 2014 года.



Бахыт Султанов получил должность министра торговли и интеграции, до этого он был акимом Астаны.



Министром экологии, геологии и природных ресурсов стал Магзум Мирзагалиев, министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности - Аскар Жумагалиев.



Также Президент Касым-Жомарт Токаев переназначил акимов городов:



Байбек Бауыржан – аким Алматы, Абдрахимов Габидулла – аким Шымкента, Маржикпаев Ермек – аким Акмолинской области, Уразалин Ондасын – аким Актюбинской области, Баталов Амандык – аким Алматинской области, Ногаев Нурлан – аким Атырауской области, Мырзахметов Аскар – аким Жамбылской области, Кошанов Ерлан – аким Карагандинской области, Мухамбетов Архимед – аким Костанайской области, Кушербаев Крымбек – аким Кызылординской области, Бакауов Булат – аким Павлодарской области, Аксакалов Кумар – аким Северо-Казахстанской области, Шукеев Умирзак – аким Туркестанской области, Ахметов Даниал – аким Восточно-Казахстанской области.



Кроме того, в Казахстане было реорганизовано три министерства:



- Министерство индустрии и инфраструктурного развития с передачей ему функций и полномочий Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в сфере оборонной промышленности, участия в проведении единой военно-технической политики, осуществления военно-технического сотрудничества, формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа.



- Министерство национальной экономики было поручено реорганизовать с передачей ему функций и полномочий Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, формирования и развития государственного материального резерва.



- Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности преобразовали в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в области геодезии и картографии и Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в области инновационной деятельности, научно-технического развития страны.



Была реорганизована и Cлужба внешней разведки "Сырбар", теперь она относится к Комитету национальной безопасности РК.



Указами главы государства в августе 2019 года были переназначены депутатами Сената Дарига Назарбаева и Мухтар Кул-Мухаммед. Дарига Назарбаева была избрана спикером Сената Парламента в марте 2019 года. Мухтар Кул-Мухаммед также с марта 2019 года является председателем постоянного Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената.



Также в Сенат вошли журналист Жусип Нурторе и омбудсмен Шакиров Аскар.



Акимом г. Уральска был назначен Шыныбеков Абат, г. Жанаозена - Максат Ибагаров.



02.09.2019 - Первое Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана



В Послании, с которым Токаев впервые выступил в качестве главы государства, были обозначены ключевые вопросы внутренней политики, укрепления государственных институтов, защиты прав и свобод граждан, модернизации экономики, социального обеспечения населения. Также были даны конкретные поручения парламенту и правительству, касающиеся изменения законодательства по некоторым вопросам, в частности, ужесточения уголовного наказания за наркодилерство, педофилию, сексуальное насилие и другие тяжкие преступления против личности.



Касательно малого и среднего бизнеса Президент отметил, что любые попытки воспрепятствовать развитию бизнеса должны рассматриваться как преступление против государства. Токаев поручил разработать законодательную основу освобождения компаний микро- и малого бизнеса от уплаты налога от основной деятельности сроком на 3 года. С января 2020 г. вступит в силу решение Президента о трехлетнем запрете на проверки субъектов микро- и малого бизнеса.



Также Токаев поручил правительству в течение трех лет решить вопрос предоставления жилья малообеспеченным многодетным семьям, стоящим в очереди. Их у нас около 30 тысяч. На эти цели к 2022 году государством будет выделено свыше 240 млрд тенге.



По земельному вопросу, волнующему население, глава государства заявил, что "наша земля не будет продаваться иностранцам, этого мы не допустим, по этому вопросу надо прекратить домыслы".



Также Послание Президента предусматривает следующие основные направления: с 1 января 2020 года для детей из малообеспеченных семей будет введен гарантированный социальный пакет, запущена система обязательного социального медицинского страхования. При этом государство сохраняет гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.



В течение четырех лет зарплата учителей будет увеличена в два раза.



К 2020 году поручено реорганизовать работу комитета административной полиции, на эти цели будут выделены 173 млрд тенге, а также сократить количество госслужащих на 20%.



2-4 сентября 2019 года - Казахстанцы выступили против строительства китайских заводов



В начале сентября в ряде городов страны прошли выступления против китайских заводов, участники которых требовали не допустить их строительства на территории Казахстана. Так, 3 сентября около 500 жителей Жанаозена вышли на Центральную площадь, отреагировав на информацию о строительстве 55 китайских заводов в Казахстане (митинги начались 2 сентября).



На встречу с людьми вышел аким Мангистауской области Серикбай Трумов и пояснил, что ни о каком переносе старых китайских заводов в Казахстан речи нет, но люди выражали свое недовольство, и заявляли, что хотят получить точный ответ от Президента страны.



4 сентября возле акимата Алматы тоже собрались люди, которые также выражали свое мнение против китайских заводов в Казахстане.



Выступая на первом заседании Национального совета общественного доверия (НСОД), которое прошло в Нур-Султане 6 сентября, Токаев призвал не вестись на провокации по захвату казахстанской земли и заверил казахстанцев, что "землю никому не отдадим".



- В последнее время возникают слухи, что земля будет продана иностранцам или 55 старых заводов иностранного государства будут перевезены, будут привлечены тысячи иностранных рабочих. Наш народ не должен вестись на подобные вещи. Подобного рода слухи исходят от недоброжелателей, которые умело манипулируют патриотическими настроениями людей, в том числе используют эмоциональных, эпатажных людей, чтобы достичь своих определенных целей, - подчеркнул глава государства. - Надо понимать, что такая манипуляция являются частью геополитики, цель которой подорвать единство народа, дестабилизировать ситуацию в Казахстане. Я еще раз хочу сказать, что землю мы никому не отдадим, и всегда будем слышать людей.



27.11.2019 - Из иракской тюрьмы эвакуированы на Родину 14 казахстанских детей



Эти несовершеннолетние граждане Казахстана находились в иракской тюрьме со своими матерями, отбывающими наказание за причастность к террористической деятельности. Самому старшему 13 лет, а самому младшему 1 год и 10 месяцев. Данная гуманитарная акция осуществлена по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева.



Всего в этом году из зоны вооруженного конфликта вывезены 544 казахстанца, из них 173 взрослых и 371 ребенок.



По мнению экспертов, эвакуация своих граждан из Сирии и Ирака - смелый шаг со стороны Казахстана, подобных прецедентов по количеству вывезенных граждан из зоны вооруженного конфликта единицы.



Как сообщил Антитеррористический центр КНБ РК, в рядах террористических организаций остаются еще 40 боевиков из числа граждан Казахстана и порядка 65 их жен и других членов их семей.



Декабрь 2019 - Кадровые перестановки в высших эшелонах власти



Маулен Ашимбаев назначен первым заместителем руководителя Администрации Президента. Ранее он был помощником Президента Республики Казахстан. На посту помощника главы государства его сменил Канат Бозумбаев. В свою очередь он освобожден от должности министра энергетики.



Новым министром энергетики стал Нурлан Ногаев, занимавший до этого должность акима Атырауской области.



Новым акимом Атырауской области назначен Махамбет Досмухамбетов, занимавший должность первого заместителя министра энергетики.



Мадина Абылкасымова назначена председателем Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Ранее она занимала должность заместителя председателя Национального банка РК.



Калетаев Дархан освобожден от должности первого заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.



Указом главы государства Тасмагамбетов Имангали освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Российской Федерации в связи с достижением пенсионного возраста.



Подготовила Торгын Нурсеитова Источник - Zakon.kz

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