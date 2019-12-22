Новое журналистское расследование. Как клан кыргызского уйгура Абдукадыра скупал недвижимость по всему миру

15:30 24.12.2019 Новое журналистское расследование. Как клан Абдукадыра скупал недвижимость



Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Журналисты представили новое расследование о деятельности семьи Хабибулы Абдукадыра. Теперь речь идет о том, как тратились выведенные из Кыргызстана деньги.



От Дубая до США



С 2012 года по воле семьи Абдукадыр сотни миллионов долларов перекочевали из Кыргызстана в банки Европы, США и Ближнего Востока. На эти деньги, по сведениям журналистов, покупались и строились десятки объектов недвижимости на просторах от Персидского залива до пляжей Калифорнии. Среди них особняк в одном из самых престижных районов Лондона и дом в Вашингтоне стоимостью $1,2 миллиона. Деньги также вложили в строительство одного из проектов - 26-этажный жилой дом в Дубае.



Деньги проходили через компанию Хабибулы Абдукадыра AKA Group.



А потом на них покупали элитную недвижимость или вкладывали их в строительные проекты.



Чтобы отправить деньги за рубеж, семья Абдукадыр пользовалась услугами Айеркена Саймаити - профессионала в отмывании денег, как он сам себя называл. Если верить Саймаити, в общей сложности он отправил за границу более $700 миллионов.



Организации Open Democracy и Transparency International UK поделились с журналистами документами о собственности семьи Абдукадыр. Кроме того, обнаружены переводы не менее чем на $75 миллионов на банковские счета в Евросоюзе, открытые на семью Абдукадыр и аффилированные с нею компании.



Переводы шли с 2014 по 2017 год. Еще $30 миллионов отправлены на счета семьи в Bank of America в США, а $104 миллиона оказалось в Дубае.



Эти цифры вполне соответствуют суммам, которые обнаружила Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями в деле о переводах Саймаити. В отчетах правоохранителей также значатся $27 миллионов, отправленных в Нидерланды, и $81 миллион - в Латвию.



Журналисты нашли как минимум 20 объектов, которые купила семья Абдукадыр. Общую стоимость этих особняков, городских квартир, роскошных высотных отелей подсчитать невозможно.



Семья Абдукадыр в Великобритании купила готовой недвижимости на $44 миллиона, в Дубае - на $19 миллионов, в США - на $2 миллиона. Данные по Германии оказались недоступны.



При этом деньги перечислялись либо по липовым контрактам, либо созданием платежных поручений якобы за поставку тканей.



"Это переводы на огромные суммы из бедной страны - они должны были привлечь внимание", - полагает эксперт по теневой экономике Грэм Бэрроу, который консультирует банки по вопросам борьбы с отмыванием денег.



Согласно сайту AKA (сейчас он не работает), ключевыми компаниями сети были AKA International и MBL Investments в Дубае, AKA Petroleum и AKA Immobilien (переименована в AKA Group) в Германии и AKA London Trading (переименована в Miran International) в Великобритании.



Ни сам Хабибула Абдукадыр, ни представители его семьи или компаний на запросы журналистов не отвечают.



Объекты в Германии: вечный недострой



В 2015 году в немецком городе Аугсбурге анонсировали проект для шестиэтажного послевоенного здания, занимающего целый квартал вдоль Шмидберга - ключевой магистрали восток - запад в центральном Аугсбурге. Сначала это должен был быть отель, который планировали построить к 2016 году. Последний план - превратить его в жилищный комплекс и завершить работы к марту 2019 года.



Последние восемь лет объектом владеет группа компаний AKA семьи Абдукадыр.



На самом деле зашедший в тупик проект - лишь одна из нескольких строек в Германии, представленных на ныне неработающем сайте AKA International. Среди них и земельный участок недалеко от Мюнхена, и пустой торговый центр в городе - тут у компании зарегистрирован головной "офис-призрак".



Невозможно сказать точно, сколько всего объектов у Абдукадыров в Германии и какова их общая стоимость - по немецким законам информация о владении недвижимостью и ее продажах недоступна общественности.



Но известно, что семья Абдукадыр приобрела участок земли в Фатерштеттене, что к востоку от Мюнхена. К декабрю 2017 года тут должен был вырасти отель на 220 номеров, но позже Абдукадыры продали этот участок.



На сайте АКА также был представлен отель в немецком курортном городе Бад-Фильбель к северо-востоку от Франкфурта и планы по развитию отеля в городе Дитценбах, что к юго-востоку от Франкфурта. Однако на самом деле этих проектов не существует.



Великобритания: люксовые квартиры и особняк



Аксбридж-роуд - большая улица с множеством торговых точек в районе Илинг в Западном Лондоне. В 2007 году стало известно, что через этот район пройдет новая железная дорога - "линия Елизаветы" (Elizabeth Line).



Здесь семья Абдукадыр в 2016 году за $28 миллионов приобрела недвижимость, известную как Dawley House. У семьи были большие планы на этот объект: 12-этажный стеклянный отель на 113 номеров, "кафе на первом этаже, конференц-залы и фитнес-центр". Но по факту последние три года на строительной площадке практически ничего не происходило, после того как снесли предыдущее здание.



Клан Абдукадыр владеет как минимум четырьмя другими объектами недвижимости в Лондоне, за которые заплатили порядка $16 миллионов. Один из них - пустой участок земли. Сын Абдукадыра Паливанмухаймаити Айбибула в 2016 году купил люксовую квартиру с видом на Темзу более чем за $2 миллиона.



Но самый дорогой объект семьи в Великобритании - особняк в одном из самых престижных районов города, зеленом частном поместье Кумби-Парк в Кингстоне-на-Темзе.



Особняк, известный как Morton House, также служит официальным адресом для деловых операций Абдукадыров в Великобритании. В качестве владельцев особняка, который семья купила в 2015 году за $6,8 миллиона, указаны Хабибула Абдукадыр, его жена и двое сыновей.



США: особняки и дорогие машины



В 2013 году Хабибула Абдукадыр и его семья открыли ряд подставных компаний и приобрели два дома: один в Калифорнии, другой в Вирджинии.



Первый - это особняк с четырьмя спальнями и тремя ванными к северу от Лос-Анджелеса, в нем также есть бассейн и джакузи. Двое сыновей Абдукадыра купили этот дом в ноябре 2013 года за $722 тысячи и продали в августе 2019-го за $785 тысяч.



Второй дом находится в городе Грейт Фоллс, штат Вирджиния, его купили в апреле 2018 года почти за $1,3 миллиона. Официально этот двухэтажный кирпичный особняк приобрела компания AKA Development - ее учредил годом ранее человек по имени Йамаймаити Айбибула. Несколько собеседников назвали его сыном Хабибулы Абдукадыра.



За компанией официально числятся четыре операции по импорту стройматериалов в период с августа 2018-го по июнь 2019 года, а также импорт 29 наименований мебели, которую Абдукадыры отправили в октябре от имени своей турецкой компании Palvan Insaat Turizm Lojistik San.



Кроме мебели, семья импортировала в США как минимум два дорогих автомобиля.



"Ламборгини" 2011 года и внедорожник "Мерседес-Бенц" G-класса 2008 года были отправлены на имя Йамаймаити по адресу дома семьи в Вирджинии - это следует из официальных таможенных документов.



Дубай: самые масштабные инвестиции



Самые крупные вложения семья Абдукадыр делала в Дубае. Они использовали десятки миллионов долларов, перечисленных из Кыргызстана, чтобы купить в этом эмирате недвижимость и запустить строительные проекты.



В Дубае им принадлежит компания AKA International, ранее известная как ABL Hospitality Management.



Бывший курьер семьи Айеркен Саймаити утверждал, что территория, которую он называл "Марина", была одной из главных площадок для строительных проектов семьи Абдукадыр. Уже неработающий сайт AKA когда-то рекламировал свой флагманский проект под названием AKA Marina Hotel & Residences.



"Грандиозный новый строящийся объект" всего в 500 метрах от морского побережья описан как две башни - 23-этажный отель и 60-этажное жилое здание, соединенные друг с другом "панорамным палубным мостом для отдыха" с "бескрайним бассейном". На сайте было написано, что объект находится на стадии "предварительной сдачи", хотя нынешний его статус неясен.



Два других больших проекта, которые рекламировали на сайте AKA, находятся на завершающей стадии строительства.



Один из них - AKA Residence, 26-этажное жилое здание с 220 квартирами, уже почти достроенное, согласно местным деловым изданиям. Здание находится в новом квартале Jumeirah Village Circle, в самом сердце Дубая.



Журналисты не смогли подтвердить, сколько денег Абдукадыры вложили в этот проект, но бюджет основного подрядчика составил $40 миллионов. Сайты с объявлениями об аренде недвижимости уже предлагают квартиры в этом здании - квартира с двумя спальнями в 145 квадратных метров стоит примерно $21,8 тысячи в год.



Второй важный строительный проект AKA - это MBL Residence, 45-этажное фешенебельное жилое здание, часть огромного строящегося квартала Jumeirah Lake Towers. Этот проект рекламировался на сайте AKA как одна из главных инвестиций группы. Семья Абдукадыр также инвестировала в пятиэтажный дом в Дубае, который находится на последней стадии строительства.



Земля, на которой находится здание, по версии журналистов, принадлежит жене Райымбека Матраимова. Она также соинвестор строительного проекта.



Кроме инвестиций в строительные проекты, семья Абдукадыр, похоже, совершила ряд приобретений в Дубае в личных целях. База данных частной недвижимости Дубая, полученная в результате утечки, показывает, что семья Абдукадыр и сотрудник семейной компании приобрели как минимум семь объектов недвижимости. Имущество Абдукадыров включает четыре виллы в Jumeirah Park - районе, насчитывающем более двух тысяч домов. За них семья заплатила больше $5 миллионов. Их приобрели сам Хабибула Абдукадыр, два его брата и сотрудник, который руководит турецкой компанией семьи.



Хабибула также владеет виллой в находящемся неподалеку квартале Jumeirah Islands, за которую он заплатил $650 тысяч.



Еще две квартиры - одну в здании на искусственном острове в виде дерева под названием Палм Джумейра и еще одну - в небоскребе Аль-Дафра неподалеку - приобрели один из сыновей и родственница Хабибулы на общую сумму $448 тысяч. Источник - 24.kg

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