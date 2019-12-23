 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Выборы и война в Земле обетованной. Полит-кризис в Израиле, - Захар Гельман
16:07 24.12.2019

Политический кризис влияет на руководство Вооруженными силами Израиля
Захар Гельман
23.12.2019

Начальнику Генштаба Вооруженных сил Израиля Авиву Кохави приходится лавировать в непростой политической обстановке.
На сегодняшний день в Израиле функционирует так называемое переходное, иначе говоря, временное правительство во главе с Нетаньяху. Все министры имеют временный статус. В принципе такая ситуация предусмотрена законом и на жизни государства эта "временность" не отражается. Тем не менее за ситуацией в "нескончаемо-предвыборном" Израиле внимательно следят и многочисленные недруги евреев.

В весенние и летние выборы главные политические силы, во главе которых стоят нынешний премьер-министр Биньямин Нетаньяху и бывший начальник Генштаба ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) Бени Ганц, набирали примерно равное количество голосов. Показательно, что программы обоих лидеров, возглавляющих соответственно партийные блоки "Ликуд" ("Союз") и "Кахоль-лаван" ("Бело-голубые") мало чем отличаются друг от друга.

Если бы лидер партии "Наш дом – Израиль" (НДИ) Авигдор Либерман не занял на этих выборах нейтральную позицию, а примкнул к одному из блоков, правительство сформировали бы и после первой выборной кампании.
Третьи выборы назначены на 2 марта 2020 года. Однако гарантировать, что на них избиратели не подтвердят свои прошлые политические предпочтения и патовая ситуация не возникнет вновь, нельзя. Если Израиль встанет перед необходимостью четвертых фактически подряд проводимых выборов, то ЦАХАЛ должен будет провести ряд мероприятий, чтобы политический кризис не отразился на безопасности государства.
Полковник ЦАХАЛ в отставке Янив Рохов, многие годы проработавший в аналитическом отделе Министерства обороны Израиля, считает, что значительная часть "русской улицы" поддержала НДИ не потому, что Либерман постоянно обрушивается на ультрарелигиозный сектор, получающий немалую часть бюджетных средств, а потому, что он, занимая должность министра обороны, постоянно высказывался за активные военные действия против ХАМАС и других радикальных организаций.
Действительно, ряд депутатов Кнессета (парламента Израиля) от "Ликуда" выражают готовность заключить с ХАМАС соглашение о пятилетней "удне" (по-арабски "перемирие"), которое Газа через египетских посредников предложила евреям. Израильское правительство неоднократно заключало подобные соглашения с властями сектора, но они никогда не соблюдались хамасовской стороной. В ряде случаев обстрелы начинались через несколько часов после того, как договоренности должны были войти в силу.
Объясняя несоблюдение "удны" с Израилем и обстрелы территории еврейского государства из Газы, ХАМАС часто кивает на "родственный" ему "Исламский палестинский джихад" и другие радикальные организации. Мол, боевики этих группировок настолько переполнены ненавистью к евреям, что никакие приказы хамасовских властей им не указ. Израиль же, со своей стороны, считает ХАМАС, осуществляющий власть в Газе, ответственным за все, что там творится.
Военный обозреватель популярной израильской газеты "Маарив" Таль Лев-Рам в статье "Предвыборные проблемы... ЦАХАЛ", отмечает, что, с одной стороны, "не только правительство, но и армейское командование выступает за урегулирование с Газой, стремясь сосредоточить внимание на северном фронте". И такая позиция выглядит вполне логичной. Ведь именно с севера по Израилю может нанести удар мощная "Хезболла", с количеством боевиков более 50 тыс., из которых около 20 тыс. служат в элитных подразделениях. В распоряжении ливанских шиитских боевиков имеется около 200 тыс. ракет и реактивных снарядов иранского, сирийского, советского, китайского и северокорейского производства. Эта группировка обладает значительным количеством зенитных и противотанковых ракетных комплексов, самоходными зенитными установками, самоходными артиллерийскими орудиями, минометами, бронемашинами и даже танками. Понятно, что военные в первую очередь бросают свой взгляд на северную границу.
"Однако некоторые высшие армейские чины, – продолжает свою мысль Таль Лев-Рам, – не выражают особого оптимизма по поводу потенциального договора с ХАМАС и считают, что эскалация на границе с сектором Газа может в предстоящие месяцы только усилиться. Это мнение основывается на предыдущем опыте, когда исходящие из Газы угрозы и насилие становились неотделимой частью израильских предвыборных кампаний".
Суннитский ХАМАС вполне осознает свое отставание в вооружении от шиитских коллег из Ливана. И хотя в Газе понимают, что за "Хезболлой" в этом отношении им не угнаться, они вовсю стараются свое отставание реально преуменьшить. Тот же военный обозреватель газеты "Маарив" Таль Лев-Рам в другой своей статье пишет о попытках хамасовцев использовать беспилотники в нападениях на израильских солдат. Один из таких дронов хамасовцы вооружили противотанковым гранатометом с целью атаки на израильский танк. По техническим причинам эта попытка провалилась. Но, несомненно, умельцев в Газе хватает и новых попыток ждать долго не придется.
Израильских военных беспокоит череда парламентских выборов по причине того, что политическая обстановка в таких кампаниях отодвигает на второй план армейские проблемы и связь между генералитетом и правительственными структурами слабеет. В этой связи Таль Лев-Рам приводит такой пример: "В течение всего завершающего года начальник Генштаба генерал-лейтенант Кохави и целая команда специалистов работали над составлением многолетней программы финансирования и развития армии. Ее должны были утвердить в начале 2020 года. Однако предвыборная карусель отодвинула реализацию программы на год. По меркам военных – в "долгий ящик".
Реальный раскол в израильской политике на две коалиции с разными партиями и поддержкой одной из коалиций не доказанных судом обвинений Биньямина Нетаньяху в коррупции (одно из них – принимал в качестве подарков дорогое розовое шампанское и гаванские сигары) разделяет общество, но на армии пока не отражаются. Хотя нельзя не отметить, что блок "Кахоль-лаван" организовали три бывших начальника генштаба ЦАХАЛ: Бени Ганц, Габи Ашкенази и Моше Аялон. Последний занимал еще и пост министра обороны. К этой "бело-голубой" троице четвертым примкнул Яир Лапид, известный израильский журналист, писатель и драматург. Этот, несомненно, талантливый человек, занимавшийся в юности боксом, как-то даже не удосужился получить школьный аттестат зрелости и формально остался без среднего образования.
В связи с многомесячными предвыборными катавасиями Авиву Кохави приходится перестраивать планы, уже намеченные генштабом. Бюджет Министерства обороны должен был вырасти, но до формирования стабильного правительства все остается в прежних рамках.
В июле будущего года намечалось сокращение на несколько месяцев срока срочной воинской службы. Но и этот вопрос повис в воздухе, ибо у недавно назначенного министром обороны Нафтали Беннета временный статус.
Командование ЦАХАЛ планирует обратиться к юридическому советнику правительства (генеральному прокурору) Авихаю Мандельблиту с просьбой проверить возможность проведения заседания переходного правительства для обсуждения оборонных тем и принятия по ним решений, которые обязательны к исполнению.

Иерусалим

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1577192820
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