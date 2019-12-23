 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 23.12.2019
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Мятежный экс-кыр-през Атамбаев "самовольно покинул заседание суда" (вылез в окно?)
18:20 24.12.2019

Подсудимый по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Батукаева бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев самовольно покинул заседание суда, которое проходит сегодня в здании ГКНБ КР.

Как сообщил 24 kg адвокат Сергей Слесарев, заседание суда началось в одном из кабинетом здания ГКНБ КР площадью 15 кв. м.
рассказал 24.kg, что Алмазбек Атамбаев отказался участвовать на процессе.

"Все участники процесса, а это 18 человек, сидели лицом к лицу с прокурором и судьей Эмилбеком Каиповым. Ни санитарные, ни медицинские, ни правовые нормы не соблюдены. Адвокаты ходатайствовали о проведении заседания без Алмазбека Атамбаева, однако нам и в этом отказали. В итоге бывший президент просто встал и ушел с заседания, судья объявил перерыв", - цитирует издание слова адвоката.

Как уже сообщалось, гособвинение ходатайствовало о проведении суда в здании ГКНБ, так как Атамбаев по-прежнему отказывался являться в суд. В связи с этим Первомайский райсуд решил провести выездное заседание суда в здании ГКНБ.

Напомним, А. Атамбаев содержится под стражей в СИЗО ГКНБ КР.

Источник - КирТАГ
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