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|В Оше начали строить первую школу на деньги из депозитного счета по борьбе с коррупцией. Разворуют?
21:47 24.12.2019
В Оше началось строительство нового учебного корпуса на 500 мест на средства Единого депозитного счета по борьбе с коррупцией. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г.Ош во вторник.
В церемонии закладки капсулы по строительству объекта приняли участие мэр Оша Таалайбек Сарыбашов, директора школ города и жители микрорайона "Манас-Ата".
Градоначальник сообщил, что строительство школ в стране проводится по инициативе и поддержке главы государства.
"Как мы все хорошо знаем, одной из главной задач главы государства является борьба с коррупцией. В свою очередь выражаю уверенность, что работа в этом направлении будет проводиться плодотворно и результативно. Для средств, собранных от борьбы с коррупцией, был открыт специальный Единый депозитный счет. Здесь основная цель, которую ставит глава государства – повышение качества образования, создание условий для обучения детей. В целом по республике будет начато строительство порядка 15 новых школ, из которых одна школа будет построена в Оше. Для этих целей была выбрана территория школы Нариманова", - сказал Сарыбашов.
В ходе мероприятия мэр дал отдельное поручение осуществлять контроль за качеством строительных работ.
Отметим, в Кыргызстане с июля 2019 года началось финансирование строительства школ из Единого депозитного счета по борьбе с коррупцией.