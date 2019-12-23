Лукашенко попрекает Путина арендой Байконура. Чем мы хуже?

21:50 24.12.2019

Только за Байконур вы платите около 200 млн долларов - Лукашенко россиянам

Беларусь никогда не настаивала на том, чтобы Россия платила за размещение своих подразделений - Лукашенко.



Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что Беларусь выступает форпостом России. Полный текст интервью опубликован на сайте главы государства, передает zakon.kz.

- Это я и сказал на последних переговорах. Я так и сказал, что мы сегодня выступаем форпостом России. И задал президенту (Владимиру Путину) вопрос: ты же не допускаешь, что мы пропустим танки на Москву, если они оттуда пойдут. Образно говоря. Конечно, танками сегодня не воюют. Не с танков начинают, танки - потом. Но я говорю, что если вдруг кто-то захочет повоевать с Россией, мы же в сторону не отойдем, - заявил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси также отметил, что на территории страны находится две российские военные базы.



- Сколько вы нам заплатили за эти базы за это время после распада Советского Союза? Это не тайна. Ноль. К примеру, за Байконур только официально вы платите около 200 млн долларов. За то, чтобы запускать оттуда ракеты. Еще и город содержите, - отметил Лукашенко.



Он подчеркнул, что Беларусь никогда не настаивала на том, чтобы Россия платила за размещение своих подразделений.



- Оборона белорусов и россиян - это святое, - заявил он.



Кроме этого, отметил Лукашенко, чтобы прикрывать Россию на западном направлении, Беларусь вынуждена покупать у нее "автоматы". Российская сторона, по его словам, не готова была оказать поддержку своим партнерам.



- Мы сейчас закупаем у них, по-моему, 12 или 14 самолетов Су-30 за собственные деньги, - добавил президент.