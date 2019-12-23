 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США являются настоящим палачом, - Жэньминь жибао
00:05 25.12.2019

Майк Помпео выступил с жесткой критикой в адрес Китая и России, назвав их действия "позорной" блокировкой оказания помощи в Сирии. Эксперт Тянь Вэньлинь считает иначе, отмечая, что именно Америка с самого начала сирийского конфликта и есть тот "палач с кровью на руках".

Китайский эксперт: США являются настоящим палачом (Жэньминь жибао, Китай)

20 декабря в Совете Безопасности ООН Китай и Россия наложили вето на два проекта Бельгии, Германии и Кувейта о предоставлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии. США и другие страны в свою очередь заблокировали российский альтернативный проект этой резолюции. 21 декабря государственный секретарь США Майк Помпео выступил с жесткой критикой в адрес Китая и России, называя их действия "позорной" блокировкой в оказании помощи сирийским беженцам. По его словам, страны "запачкали свои руки в крови". Речь Помпео не только получила опровержение с китайской стороны, но и вызвала критику многочисленных западных интернет-пользователей, обвинивших его в "лицемерии" и "позоре".

Научный сотрудник Китайской академии современных международных отношений Тянь Вэньлинь отметил, что в сирийском вопросе от начала до развития полномасштабной войны, именно США являются "палачом с кровью на руках".

Согласно сообщениям СМИ, в Совете Безопасности ООН представители разных стран разошлись во мнении по вопросам срока продления и трансграничных точек механизма оказания гуманитарной помощи Сирии.

20 декабря постоянный представитель КНР в ООН Чжан Цзюнь в объяснительном заявлении после заседания отметил, что китайская сторона придает особое значение гуманитарной ситуации в Сирии, поддерживает международное сообщество в усилении гуманитарной помощи сирийским беженцам. Что касается создания механизма предоставления трансграничной гуманитарной помощи, китайская сторона постоянно оставляет за собой право на возражение.

КНР считает, что правительство Сирии несет главную ответственность за улучшение гуманитарной ситуации в стране, в первую очередь необходимо изучать возможности оказания гуманитарной помощи посредством внутренних ресурсов. Трансграничная гуманитарная помощь - это особая форма помощи в специальных условиях, она должна предоставляться своевременно в соответствии с развитием ситуации, а также, в конечном итоге, регулироваться. Одновременно с этим, трансграничные операции по оказанию гуманитарной помощи должны координироваться с сирийским правительством, необходимо эффективно предотвращать попадания ресурсов в руки террористов или использования их в других целях.

В ответ на критику американской стороны Чжан Цзюнь заявил, что Китай решительно отвергает необоснованные обвинения других стран в адрес КНР, обеспокоенность Китая рациональная и законная. Нынешнее положение в Сирии является следствием ошибочных действий отдельных стран, которым и нужно переосмыслить ситуацию. Блокировка этих государств российской резолюции в очередной раз свидетельствует о том, что их беспокойство лицемерное, они придерживаются классического образца двойных стандартов, политизация гуманитарных вопросов является конкретным проявлением.

По сообщению РИА Новости от 21 декабря, на фоне блокировки проектов резолюции по Сирии в СБ ООН постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя отметил, что цель западных проектов заключается в спасении террористов.

22 декабря Тянь Вэньлинь в интервью газете "Хуаньцю шибао" заявил, что под трансграничной гуманитарной помощью подразумевается предоставление различных продуктов и предметов. Однако вопрос заключается в том, что на протяжении длительного времени в Сирии сосуществуют различные вооруженные силы, именно поэтому пункты по трансграничной гуманитарной помощи возможно уже используются для укрепления антиправительственных сил Сирии.

Сообщение Помпео с осуждением Китая и России в Twitter получило многочисленную критику и насмешки. В официальном аккаунте представительства КНР в ООН говорится, что Россия предложила другой проект по оказанию помощи Сирии, "если вы действительно заботитесь о сирийском народе, почему вы не приняли этот проект? Абсолютное лицемерие!".

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1577221500
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