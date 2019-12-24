Финансовая антиутопия Японии, - В.Катасонов

09:19 25.12.2019

Валентин КАТАСОНОВ | 24.12.2019



Государство в Японии попало в полную зависимость от Центробанка

Банк Японии во многих отношениях уникален. Его уникальность заключается в первую очередь в том, что он является первопроходцем в проведении сверхмягкой денежно-кредитной политики, когда масса денег, создаваемых Центробанком, быстро растет, при этом деньги становятся очень дешевыми, даже бесплатными.

Долгое время Банк Японии имел статус института, независимого от государства. По закону 1942 года он стал подконтролен правительству; министр финансов Японии получил право самостоятельно изменять подзаконные акты банка. В 1949 году был создан Политический совет, определявший интересы государства в области монетарного регулирования, но в 1998 году вступил в силу закон, вновь установивший независимость Центробанка от государства.

По статусу Банк Японии является акционерной компанией: 55 % его капитала принадлежит правительству, 45 % – частным и институциональным акционерам. Подобного рода центробанки акционерного типа со смешанным государственно-частным капиталом – не редкость. Например, Национальный банк Бельгии (50 % – государство, 50 % – частный капитал); Национальный банк Швейцарии (52 % – государство в лице кантонов и кантональных банков, 48 % – частный капитал); Банк Греции (8,93 % – государство, 91,07 % – частный капитал); Центральный банк Турецкой Республики (55,12 % –Минфин, 44,88 % – частный капитал).

Процентная ставка, по которой Банк Японии предоставляет кредиты коммерческим банкам (сегодня она называется ключевой ставкой), в 2001 году упала до нуля. Это произошло впервые за всю историю центральных банков. Ставка продержалась на нулевой отметке до 2006 года и потом повышалась не намного. В 2007-2008 гг. ее уровень равнялся 0,5 %, в конце 2008 года ставка опустилась до 0,3 %, затем до 0,1 %. С 19 декабря 2008 года по 4 октября 2010 года ее уровень – 0,1 %. 5 октября 2010 года Банк Японии снизил процентную ставку до диапазона 0 – 0,1 %.

29 января 2016 года процентная ставка Банка Японии была снижена до отрицательного значения – минус 0,1 % и остается такой по сей день. По депозитным операциям Банка Японии ставка также отрицательная – минус 0,5 %.

Кроме того, с конца ХХ века Банк Японии накачивает экономику страны деньгами – преимущественно путем скупки на рынке долговых бумаг государства (политика так называемых количественных смягчений) под флагом борьбы с угрозой дефляции, за оживление экономики.



Если по величине активов Банк Японии в конце ХХ века относился к разряду крупных центробанков мира, то сегодня он стал Центробанком №1. Вот последние данные об активах ведущих центробанков мира (по состоянию на ноябрь 2019 года, трлн. долл.): Банк Японии – 5,3; Европейский центральный банк (ЕЦБ) – 5,2; Народный банк Китая – 5,2; ФРС США – 4,0. При этом Япония по масштабам экономики существенно уступает и Соединенным Штатам, и Китаю, и группе стран еврозоны. Если взять отношение активов центробанков к валовому внутреннему продукту, то получим следующую картину (%): Япония – 102,0; страны еврозоны – 39,2; Китай – 36,8; США – 17,4.

В Европе и США сейчас идут дискуссии о том, не слишком ли далеко ЕЦБ и ФРС зашли в количественных смягчениях. Ведь они подобны наркотику, привыкнув к которому, экономика жить потом без него не может. Однако положение дел в Европе и США – цветочки по сравнению с тем, что мы имеем в Японии. Центробанк Японии, взятый в сравнении с размерами экономики страны, превратился в самый грандиозный в мире пузырь. Есть впечатление, что с конца ХХ века Японию используют как полигон ультралиберальной денежно-кредитной политики.



И ФРС, и ЕЦБ, и другие центробанки закупают часть долговых бумаг, которые выпускают Минфины. Так, на сегодняшний день на балансе ФРС находится примерно 13% всех облигаций, выпущенных Казначейством США. Что касается ЕЦБ, правила предусматривают, что он не может приобретать более 1/3 общего объема казначейских бумаг, выпущенных государством-членом еврозоны. А как в Японии?



Прежде всего, это страна – мировой рекордсмен по относительному уровню государственного долга, он оценивается в 250 % ВВП. И долг государства в Японии растет быстрее, чем у многих других стран. В последние годы средняя величина дефицита государственного бюджета Японии составляет около 4,5 % ВВП (в США, Великобритании, еврозоне – примерно 3 %). По данным японских экономистов, в 2018 финансовом году треть доходной части государственного бюджета формировалась за счет займов. Эта доля растет из года в год. Если тенденция сохранится, к середине 2020-х годов большая часть бюджета Японии будет формироваться не за счет налогов, а за счет государственных займов. Прямо финансовая утопия или, точнее, антиутопия.



В Японии в отличие от США и еврозоны Центробанк является главным покупателем государственных долговых бумаг. В 2016 году на балансе Банка Японии находились примерно 40 % государственных облигаций. Государство в Японии попало в полную зависимость от Центробанка. В 2017 году правительством и Центробанком был сделан очень неординарный шаг, который, как сообщилось, должен решить проблему государственного долга: стороны договорились, что ЦБ Японии будет выкупать с рынка госдолг Японии, принадлежащий всем прочим держателям облигаций. Сейчас эти "прочие" обременяют государственный бюджет – им надо выплачивать проценты по государственным бумагам, на что расходуется более 15 % бюджета. А если "прочие" бумаги попадут на баланс Центробанка, то те проценты, которые Минфин платит Банку Японии по государственным бумагам, будут возвращаться в Минфин (получаемая Банком Японии в виде таких процентов прибыль, согласно закону, должна перечисляться в казну).



По плану каждый год Банк Японии будет выкупать долг на 700-800 млрд. долларов. Уже сейчас на балансе Банка Японии сосредоточена половина всех казначейских облигаций. Предполагается, что весь государственный долг будет выкуплен к 2026 году. На первый взгляд, красивая схема долгового финансирования государства без нагрузки на бюджет в виде процентных расходов. Однако при этой схеме государство оказывается в полной власти Центробанка. Видимо, это пилотный проект. Если проект признают успешным, схему могут взять на вооружение США, Европа и другие страны. Некоторые эксперты говорят, что японская схема приведет к полному уничтожению государства, а отдельные государственные институты превратятся в структурные подразделения центробанков, которые станут единственной властью.



Одновременно Банк Японии тихой сапой скупает национальные компании. Ему в отличие от центробанков большинства других стран разрешено приобретать на рынке корпоративные бумаги – облигации и акции. И Банк Японии этим пользуется, он давно входит в десятку крупнейших акционеров на токийской фондовой бирже. В марте 2018 года в портфеле Банка Японии имелись акции 40 % всех компаний, бумаги которых торговались на токийской бирже (1446 компаний из 3735, имевших листинг на бирже). Спустя год данный показатель вырос до 50 %. В 2019 году в 23 компаниях Банк Японии был основным акционером, общий объем его инвестиций в акции составил 28 трлн. иен (250 млрд. долл. США).



Экспансия Банка Японии на фондовом рынке продолжается. К ноябрю 2020 года инвестиции Центробанка Японии в акции могли достичь 40 трлн. иен. По оценкам экспертов, в следующем году банк станет главным институциональным инвестором на фондовом рынке, обойдя государственный пенсионный фонд. Многие экономисты с тревогой смотрят на эксперимент. Поддерживая постоянный спрос на японские акции, Центробанк способствует росту их курса и общего биржевого индекса. Бизнес получает незаслуженные дивиденды от роста капитализации компании, размываются стимулы к совершенствованию бизнеса. Скупку акций Банком Японии некоторые называют "ползучей национализацией", ведущей к уничтожению классического капитализма.



Готовы ли другие центробанки взять на вооружение опыт Банка Японии? Пока в мире есть еще лишь один Центральный банк, который является активным участником рынка корпоративных бумаг. Это Национальный банк Швейцарии, 20 % активов которого – вложения в акции. Однако в отличие от Банка Японии, который инвестирует исключительно в акции своих компаний, в портфеле швейцарского банка основная часть акций приходится на бумаги американских корпораций.