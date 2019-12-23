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|В Узбе упростили процедуру регистрации СМИ
09:37 25.12.2019
Для регистрации СМИ в Узбекистане отпала необходимость напрямую обращаться в Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента (АИМК). Теперь СМИ могут быть зарегистрированы через центры государственных услуг.
Об этом сообщает пресс-служба АИМК со ссылкой на Кабинет министров.
В соответствии с новой процедурой заявитель может обратиться в центры государственных услуг или Единый портал интерактивных государственных услуг (my.gov.uz), заполнить форму и подать устав редакции (если редакция не является юридическим лицом) и учредительный договор (если число учредителей составляет два или более человек). Если заявитель является третьим лицом, к заявке должна быть приложена электронная копия доверенности.
Агентство добавило, что регистрация СМИ займет пятнадцать дней. Ранее для этой процедуры требовалось 30 дней.