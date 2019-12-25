Идлибские танцы. Почему Дамаск не получает обещанной помощи от Москвы и Турции, - Дж.Блакслэнд

09:48 25.12.2019

Сирия 2.0: Асад каждый день десятками теряет своих солдат

Почему Дамаск не получает обещанной помощи от Москвы и Турции



Заур Караев

25.12.2019



В Идлибе снова началось обострение. В принципе, оно и не прекращалось, только на протяжении последних недель успех был полностью на стороне правительственных и им союзных сил. Но вот всего лишь за несколько дней ситуация серьезно изменилась.



Боевики, до этого, казалось, совершенно деморализованные, осуществили ряд отлично организованных атак, не чураясь при этом никаких методов ведения войны. Со стороны Дамаска погибают солдата, гражданские, бойцы добровольческих формирований и даже высокопоставленные офицеры. Террористы тоже умирают, но они умирают постоянно, ибо перед рядовыми бойцами этих структур, в принципе, такая задача и стоит. Они доживают последние дни, и им, можно сказать, на роду написано умирать, если они не собираются сдаваться. А вот в, казалось, уже успокоившейся Сирии для официальных силовиков все должно стать значительно лучше. Не тут-то было.



Идлиб, который уже десятки раз был объявлен то зоной деэскалации, то демилитаризованной зоной на самом деле по-прежнему воюет. Никакого мира нет, хотя Россия и Турция уже давно договорились навести здесь порядок. Турки взяли на себя обязательство распустить террористов и оппозиционеров с автоматами. Не вышло. Российские чиновники покачали головой - мол, плохо, и теперь мы сами решим проблему. Никто не решил до сих пор, хотя к нашим военным претензий быть не может - они делают то, что им позволено, а позволено немногое - наносить редкие удары сверху да помогать сирийцам обустраивать новые базы и пункты. Тут не разойдешься, а люди при этом гибнут. Гибнут не только солдаты, но и гражданские, которые уже тысячу раз успели устать от такой ужасной жизни. Постоянные бомбежки, жизнь под гнетом боевиков и их выдуманных законов, замаскированных под религиозную доктрину, смерть близких и вечная нужда - кто не устанет от такого? А они, между прочим, живут так годами.



Что ж, ругать Асада в данном случае тоже несправедливо. Его вынудили законсервировать конфликт в Идлибе, ему навязали такой статус провинции. Москва и Анкара так решили, теперь они сами не могут достичь хоть сколько-нибудь значимого результата, зато их сотрудничество в глобальных геополитических проектах развивается. Все довольны, только не Дамаск и не сирийцы.

Как будет развиваться конфликт на северо-западе Сирии, мы попытались узнать у стороннего эксперта, представляющего интересы США, австралийца Джона Блакслэнда.



- То, что в Сирии еще долго будет нестабильно, стало понятно давно. Россия поступила умно, когда отложила операцию в Идлибе. Это спасло много жизней, но проект с Турцией вышел провальным. Потому что режим, который не устраивает то, что происходит, озлобился, и теперь использует не самые гуманные методы в борьбе даже за самые крошечные деревни. Происходят постоянные обстрелы, под которые очень часто попадают мирные жители. Да, со стороны Идлиба тоже раздается стрельбы и взрывы - там действительно есть террористические группировки, но многие из тех, кто там находится, на самом деле хотят вернуть свою землю к нормальной жизни. Было бы очень разумно начать с ними диалог. Турция все еще согласна с такой идеей, но кажется, ее сейчас в Сирии больше всего заботят курды, поэтому проблемами оппозиции занимается только сама оппозиция, а она слаба и не может повлиять на происходящее в полной мере.



"СП": - То есть получается, что атаки на контролируемые Дамаском позиции происходя из-за этого?



- Во-первых, они происходят потому, что это - война. Это военное время, и происходящее там сейчас нельзя назвать нонсенсом. Очередное столкновение. Во-вторых, да, среди оппозиции достаточно сторонников диалога и им бы не хотелось обострять конфликт с режимом. Но эти люди не имеют влияние на террористические группы.

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"СП": - А разве кто-то имеет на них влияние?



- Для начала надо определиться с тем, кого мы относим к террористическим группировкам. В Идлибе большое влияние есть у Турции, но ее взгляды на то, кто является террористом, отличаются от взглядов Франции, например, или России. Есть несколько формирований, которые все страны относят к угрозе. Например, Исламское государство* или Джебхат ан-Нусра**, но этого недостаточно, потому что мы имеем дело с десятками различных групп, некоторые из которых чисто политические, другие же поддерживают вооруженное восстание с 2011 года, третьи воюют исключительно за деньги, то есть они наемники и так далее. Возможно, тут нужна международная группа экспертов для определения террористической угрозы того или иного формирования.



"СП": - То есть, сейчас нет реальной возможности решить проблему терроризма в Идлибе? Если она будет решена, то фактически там закончится война.



- Нет, сейчас в связи с большими проблемами в отношениях иностранных государств, присутствующих в Сирии, разобраться с этой ситуацией не получится. И я бы не сказал, что избавившись от террористов, мы решим проблему Идлиба. Нет, параллельно надо менять отношение режима к интегрируемым территориям. Если вы посмотрите на юго-запад, который режим занял в прошлом году, то обнаружите, что там практически не произошло никаких изменений - экономика в упадке, уровень жизни очень низкий, а преступность по-прежнему высокая. Чтобы помочь Сирии надо сделать гораздо больше, чем просто победить террористов.



* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

** Группировка "Джебхат ан-Нусра" решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.