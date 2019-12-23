 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Правительство Молдавии опять летит под откос, - "НГ"
09:54 25.12.2019

Премьера Кику обвиняют в продаже кишиневского аэропорта российскому инвестору

Светлана Гамова
Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
23.12.2019

Партия "Действие и солидарность" (ПДС), лидером которой является экс-премьер Майя Санду, грозит вотумом недоверия правительству Иона Кику и намерена обратиться в Генпрокуратуру после того, как российский бизнесмен Андрей Гончаренко стал новым бенефициаром Международного аэропорта Кишинева. До этого 95% акций компании Avia Invest, управляющей аэропортом, владела структура Натаниэля Ротшильда. Смена владельцев объекта вызвала скандал: правые обвиняют левых в продаже страны России. В Кишиневе заговорили о национализации аэропорта.

Аэропорт в свое время продали потому, что он оказался банкротом. Тогда и было подписано концессионное соглашение по Международному аэропорту Кишинева между Агентством публичной собственности и компанией Avia Invest, основанной 2 августа 2013 года, с уставным капиталом 85,1 млн леев, разделенным поровну между российскими компаниями Хабаровский аэропорт и Коломенский завод. 19 августа нынешнего года между представителями Avia Invest и эксклюзивным бенефициаром NR Investments Ltd Натаниэлем Ротшильдом было ратифицировано соглашение о покупке 95% акций компании, взявшей в концессию международный аэропорт Кишинева. Он заявил, что компания, которой он управляет, является "сильным финансовым партнером и внесет богатый опыт в этой области на благо аэропорта". Однако недавно NR Investments Ltd официально объявила, что отказывается от покупки 95% Avia Invest. Все, что связано с Ротшильдом, в Молдавии приветствовалось, но покупка у него акций аэропорта российским инвестором вызвала со стороны проевропейских партий нападки на правительство и президента Игоря Додона.

Масла в огонь подлил экс-президент Владимир Воронин, заявивший, что Додон слетал в Москву, после чего аэропорт ушел русским. Воронин считает, что Кишиневский аэропорт является прибыльным бизнесом, а налог в размере 9 евро, который платят пассажиры, не был отменен ни предыдущей администрацией компании Avia Invest, ни нынешним руководством. По его словам, расчеты покажут, что аэропорт может погасить все долги и начать приносить прибыль. "Кто пойдет на то, чтобы разрушить прибыльный бизнес, который приносит налоги в бюджет? Кто, кроме тех, у кого есть определенный приказ?" – задается вопросом бывший президент.

Экс-спикер парламента, депутат от Демократической партии Андриан Канду сожалеет о том, что компания миллиардера Натаниэля Ротшильда решила отказаться от покупки 95% акций Avia Invest, взявшей в концессию Международный аэропорт Кишинева. По его мнению, Республика Молдова (РМ) упустила возможность привлечения крупных западных инвестиций, а "сам аэропорт попал под влияние России", передает realitatea.md

"Наша страна утратила эту возможность не только из-за нестабильности и неспособности государства защитить инвестиции, но в том числе из-за наивности или добровольных намерений проевропейцев, которые получили власть в июне (через полгода правительство Санду отправили в отставку. – "НГ"), а также из-за других задач, связанных с государственной безопасностью", – написал в соцсети Канду.

В то же время он с сожалением отметил, что "Республика Молдова укрепляет свои позиции серой зоны".
Тем не менее он считает хорошей идею концессии международного аэропорта Кишинева. По его словам, если бы воздушную гавань не передали в администрирование компании, то к этому моменту аэропорт уступил бы своим региональным конкурентам из Румынии и Украины.
Депутаты от проевропейской партии "Действие и солидарность" (ППДП) поддержали Майю Санду и подняли вопрос о вотуме недоверия кабмину Иона Кику в связи с ситуацией вокруг аэропорта Кишинева. Представитель ППДП Александр Слусарь заявил, что сразу после новогодних праздников фракция инициирует сбор подписей для созыва внеочередного заседания парламента, чтобы пригласить туда глав ряда государственных учреждений во главе с премьером, передает tv8.md.

Депутат утверждает, что на внеочередном заседании законодательного органа помимо председателя правительства планируется заслушать руководителей Службы информации и безопасности, Национального центра по борьбе с коррупцией и Министерства юстиции.
В то же время Слусарь считает, что президент Игорь Додон должен срочно созвать Высший совет безопасности, на котором обсудить тему, касающуюся сделки купли-продажи Avia Invest.

Ситуация обостряется тем, что правительство намерено открыть в стране еще два аэропорта. Оппозиция задает вопрос: зачем?
Премьер-министр Ион Кику объясняет, что столичный аэропорт необходимо вернуть в управление государства и разработать план развития инфраструктуры. Возможность для этого появится в том числе благодаря развитию конкуренции, открытию новых аэропортов в регионах. Премьер-министр отметил, что уже ведутся дискуссии со специалистами, рассматриваются варианты.
Президент страны Игорь Додон заявил, что узнал из прессы об отказе бизнесмена Натаниэля Ротшильда от покупки компании Avia Invest, управляющей столичным аэропортом.
"Владельцем аэропорта Кишинева является государство, речь идет не о собственнике, а о праве управления. Это решение не обсуждалось с властями Молдовы. Вероятно, оно было принято в контексте открытия других аэропортов в Республике Молдова. То есть монополия, которая на данном этапе установлена международными авиационными службами в Республике Молдова, уничтожается властями, и некоторых это насторожило", – сказал Додон в рамках брифинга для прессы.

Он также заявил от имени правительства, что власти Кишинева будут настаивать на возвращении права государства управлять аэропортом, отменяя концессионные соглашения, подписанные предыдущими правительствами. "Все активы международного аэропорта Кишинева в настоящее время заблокированы", – сказал глава государства.

По мнению председателя Конституционного суда, приватизация компании была проведена на законных основаниях, но "законодательство иногда неоднозначно и противоречиво".

Источник - ng.ru
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