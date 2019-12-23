У каждого КырПреза были свои "кошельки". А у меня - нету.., - дурачится кырпрез Жээнбеков

10:47 25.12.2019

Жээнбеков о коррупции на таможне и Райымбеке Матраимове



Бишкек, 25.12.19. /Кабар/. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков рассказал о том, что в течение двух лет коррупция на таможне будет искоренена.

В ходе своей итоговой пресс-конференции глава государства отметил, что основной его целью на посту президента является даже если не искоренение, то, как минимум, сокращение коррупции в таможне.

"Во-первых, нужно очистить госорганы, ведем над этим работу. Вопрос решается путем цифровизации. Есть много разных схем, все не увидишь, поэтому надо сформировать систему. Есть система "Тундук", где убирается контакт между госслужащим и гражданином", - отметил президент и сообщил, что много жалоб о коррупции он слышит от простых людей.

Сооронбай Жээнбеков обратил внимание на то, что вопрос коррупции на таможне является проблемой не только в Кыргызстане, но и во всех странах, так как это одна из доходоприносящих отраслей.

"Там, где есть много денег, есть коррупция. Еще с 90-х годов эта сфера стала ульем коррумпированных людей. У каждого президента были свои "кошельки". Моя цель – убрать эти кошельки. Я заинтересован в том, чтобы убрать их", - добавил он.

Глава Кыргызстана отметил, что за независимые годы Кыргызстана в коррупции на таможне погрязли не десятки, а сотни людей. Жээнбеков в этой связи попросил народ помочь в борьбе с коррупцией и отметил работу СМИ в этом направлении.

Помимо этого президент страны прокомментировал вопрос, связанный с экс-замглавы Государственной таможенной службы Райымбеком Матраимовым. Он заявил, что из Матраимова коррупционеры сделали символом коррупции и их политтехнологи и связывают его с президентом.

"Я тоже заинтересован довести это дело до конца. Был митинг, вы об этом писали. Сейчас создана следственная группа в ГКНБ, она работает. Дали поручения, я сам слежу за всем. Нужно время", - сообщил он.

"Когда я говорил о фактах, то имел ввиду, что предоставленные материалы нужно юридически подкрепить, - продолжил глава государства. – Процесс идет, над этим работают. По моей информации, два депутата приходили на следствие, Матраимов приходил. Ширин Айтматова приходила. Пусть придут все, кто говорил, и дадут показания. Не могут же посадить кого-то потому, что кто-то об этом сказал".

Сооронбай Жээнбеков отметил, что на сегодня в 13 стран направлен запрос об имуществе Райыма Матраимова.

"Он ушел с поста 23 ноября, я же начал работать 24 ноября. Но я президент, какая бы ситуация не была до меня, решаться должна мной. Я как президент должен отвечать. Беря это все во внимание, мы вводим фискализацию и цифровизацию. За два года я выгоню коррупционеров. При помощи президента России мы вводим цифровизацию на КПП", - обратил внимание Жээнбеков.

Глава Кыргызстана сообщил, что за 28 лет в системе таможни ничего не поменяли, потому что руководство ГТС и президенты сидели на нем.

"У меня нет интереса и "кошелька". На посту пропуска Иркештам-Торугарт поставили сканер. Мы поставили его силой. Премьер-министр ездил туда три раза, я был там два раза, когда был премьером. Сейчас груз проходит через сканер и в течение 10-15 минут видно все полное содержимое груза. Мы установили там 5-6 камер. Я могу видеть из кабинета, премьер может видеть и каждый гражданин, кто зайдет на сайт, может видеть работу", - дополнил он.