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"На экс-после Казахстана в РФ Тасмагамбетове рано ставить крест", - Д.Ашимбаев
12:56 25.12.2019

Д.Ашимбаев: Выход Тaсмагамбетова на политическую арену может здорово нарушить тот шаткий баланс, который сейчас установился в Казахстане

24 декабря 2019

Бывший посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов, занимавший этот пост с февраля 2017 года, вернулся в Казахстан. Карьера одного из ярчайших казахстанских политиков закончилась скромно - официальным выходом на пенсию. 20 декабря Тасмагамбетов должен был вернуться в Нур-Султан - в город, мэром которого он когда-то был.
Имангали Тасмагaмбетов - человек весьма популярный в Казахстане. Популярный настолько, что его фамилию называли первой в числе претендентов на пост второго президента Казахстана.

Однако судьба в лице первого президента страны Нурсултана Назарбаева распорядилась иначе: в 2017 году Тaсмагамбетов, за плечами которого к тому времени были такие должности, как помощник президента, министр образования, вице-премьер-министр, премьер-министр, государственный секретарь, руководитель администрации президента, министр обороны, по приказу Нaзарбаева в срочном порядке направляется в Москву - послом Казахстана в России. А преемником первого президента становится Касым-Жомарт Токаев, которого всерьез в качестве главного и основного претендента на казахстанский трон никто не рассматривал.

Тасмагaмбетов, имя которого мелькало раньше в СМИ буквально каждый день, все это время на должности посла был практически в тени. Упоминали его очень редко вплоть до 18 декабря 2019 года, когда стало известно, что Тaсмагамбетов уволился по собственному желанию в связи с достижением пенсионного возраста.

Учитывая опыт другого некогда известного казахстанского политика Ермухамета Ертысбаева, чей карьерный путь также закончился пенсионной отставкой с поста посла Казахстана в Белоруссии, и которого по возвращению на родину никуда не назначили, казахстанская общественность предположила, что и с Тaсмагамбетовым будет то же самое.
Насколько оправданы такие ожидания? Об этом StanRadar.com поинтересовался у известного казахстанского политолога Данияра Ашимбаева.

- Отставка Тaсмагамбетова в связи с достижением пенсионного возраста - не была неожиданной. Но вопрос Тасмaгамбетова был не столько в пенсионном возрасте, сколько в том, что делать с ним дальше. Не стоит забывать, что этот человек рассматривался как один из возможных наследников Нурсултана Назарбаева на престол президента.

Человек достаточно яркий, популярный и при этом имеющий достаточно неоднозначную репутацию: было несколько громких скандалов, связанных с его именем. И его удаление в посольство в Россию было одним из шагов на пути нынешнего транзита власти, - поясняет Ашимбаев.
По мнению политолога, и перед действующим президентом Казахстана Касым-Жомартом Токaевым и перед первым президентом Казахстана - лидером нации Нурсултаном Назарбaевым стояла большая дилемма относительно дальнейшей судьбы Тасмагaмбетова.

- Я думаю, что Токaев хотел бы видеть на посту посла в России другого человека, не Тасмaгамбетова, но при этом всех волновал вопрос: а не включится ли он после возвращения в политическую кампанию, учитывая его популярность как среди простых людей, так и в бизнес-кругах. Понятно, что выход Тaсмагамбетова на политическую арену может здорово нарушить тот шаткий баланс, который сейчас установился в Казахстане, - говорит политолог.
Он также предполагает, что во избежание таких последствий были предприняты определенные меры.

- К примеру, его дочь недавно наградили орденом - эдакий пряник за его отставку. Я думаю, что он все же ждал продления полномочий хотя бы на год, потому что посол в России - должность сама по себе знаковая. Но, видимо, власти решили не тянуть с этим вопросом и, скорее всего, заготовили и пряники, и кнуты, чтобы создать определенный коридор, по которому и Акорда (резиденция президента Казахстана), и Библиотека (резиденция первого президента Казахстана) могли бы контролировать дальнейшие движения и возможные маневры Тасмaгамбетова, - добавляет Ашимбаев.

Вместе с тем, он считает, что в интересах стабильности сложившейся политической системы Токaев и Назaрбаев, скорее всего, предложат Тасмaгамбетову какую-то должность в стране, которая позволит ему заниматься конструктивной деятельностью, но при этом не представлять угрозу.

- Я lумаю, что ставить крест на Тасмагaмбетове рано. 63 года - это возраст, в котором у многих карьера только начинается. Поэтому говорить, что карьера Тaсмагамбетова закончилась - как минимум, странно. Тем более говорить о его политическом пути. Надо дождаться, что скажет сам Тaсмагамбетов, поскольку сейчас ход перешел к нему. Посмотреть, что он предпримет: создаст ли партию или фонд, а может уйдет в бизнес. Или получит какую-то должность - партийную, научную, преподавательскую… И посмотреть на его реакцию, - резюмирует Ашимбаев.

Источник - stanradar.com,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1577267760
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