Звезда идиотов. Рос-олигарх Гуцериев обзывается и отрицает перспективу скорых допросов

15:00 25.12.2019

Гуцериев отрицает вызов на допрос: оставьте меня в покое, идиотов созвездие



Основатель и совладелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев пришел на встречу президента России Владимира Путина с крупным бизнесом. Бизнесмен не отвечает на вопросы журналистов об обысках, прошедших в офисах группы.



"Нет никакого преследования, кто это придумал. Никуда меня не вызывал никто. Оставьте меня в покое, идиотов созвездие, в интернете пишут, что хочешь, как хочешь, что только ни пишут в интернете",- сказал господин Гуцериев (цитата по РБК). На встречу с президентом, по словам бизнесмена, он "пришел как все".



Интернет господин Гуцериев назвал "помойкой", а журналистов - "бомжами", которые в ней копаются. "В интернете каждый день какая-то информация про любого более-менее известного человека. Сегодня с утра я почитал, что я вор, что я жулик. Чего только не пишут. Сегодня такая есть всемирная канализация под названием интернет. И есть всемирные бомжи, которые в этом дерьме лазают. Я не бомж, по канализации не лазаю… Сегодняшние журналисты, большинство,- это бомжи, которые в помойке под названием интернет копаются",- приводит его слова BBC.



Напомним, 18 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в компании группы "Сафмар". Обыски прошли и в квартире бизнесмена в районе Хамовники, куда вместе со следователями явились оперативники МВД. В тот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремлю ничего не известно об обысках. Тогда же сообщалось о вызове на допрос в МВД Михаила Гуцериева, однако "Сафмар" эту информацию опроверг.

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По данным источников "Ъ", следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов), они связаны с уголовным делом о контрабанде нефти в страны Евросоюза и Турцию через компании Михаила Гуцериева. Поставки якобы велись в интересах нефтяного холдинга АО "Фортеинвест", руководителем которого является Саид Гуцериев - сын Михаила Гуцериева. В "Фортеинвесте" также проходили обыски, рассказал источник "Ъ". Впрочем, на прошлой неделе ни задержанных, ни подозреваемых в деле не было.