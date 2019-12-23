Таджикская газета "Тахти Кубод" вышла с пустой полосой в знак протеста

16:23 25.12.2019

В Таджикистане газета вышла с пустой полосой в знак протеста



Зарангез Наврузшо



Очередной номер еженедельника "Тахти Кубод" ("Трон Кубода"), издания исполнительной власти Кубодиенского района Хатлонской области, вышел с пустой первой полосой в знак протеста против отказа местных чиновников от сотрудничества с журналистами.



Главный редактор "Тахти Кубода" Алолат Сайфуллоева в статье, опубликованной на второй полосе еженедельника, пишет, что "первая полоса – это зеркало, в котором каждый чиновник должен увидеть свой облик".



"Это протест против отсутствия объективной информации и отказа чиновников от сотрудничества с местными журналистами. К слову, в течение года никто из местных чиновников не написал ни строчки для районной газеты", - сказала Адолат Сайфуллоева в беседе с Радио Озоди.



Еженедельник "Тахти Кубод", официальное издание администрации Кубодиенского района, выходит на восьми полосах и является единственным местным СМИ. Сотрудниками еженедельника являются двое учителей, которые работают на полставки. "Я знаю, что "белая страница" не понравится главе района и другим чиновникам, но я журналист, и для меня важно, чтобы власти усвоили: один-два журналиста не могут освещать все существующие в районе проблемы. А проблем хоть отбавляй", - говорит Адолат Сайфуллоева.



Международные организации критикуют Таджикистан за то, что многие независимые СМИ из-за давления и цензуры были вынуждены прекратить работу, ряд журналистов покинули страну, а тем, кто остался, приходится работать в сложных условиях. Правозащитники отмечают постоянные блокировки новостных сайтов в Таджикистане, а также "шантаж и преследование со стороны властей, которые приводят к излишней осторожности и самоцензуре".



В Таджикистане и раньше газеты выходили с "белыми страницами" - либо для привлечения внимания, либо из-за цензуры. Однако впервые с таким протестом выступило государственное издание.