В Турк-области опять "похищают" невесту с улицы (видео). Столица духовности елбасизма, мать ее..

16:28 25.12.2019

В Туркестанской области очередное похищение невесты стало причиной для уголовного разбирательства. Под следствие угодил несостоявшийся жених.



Об инциденте стало известно после появления в социальных сетях видеоролика. На кадрах видно, как трое молодых людей силой сажают девушку в машину. При этом жертва кричит и пытается вырваться. Заступиться за леди попытался проходивший мимо мужчина, но один из участников похищения грубо оттолкнул заступника. Тот упал на землю.



В департаменте полиции сообщили, что похищение произошло в минувший понедельник в Арыси. Сразу после этого родственники девушки обратились в полицию. Установлено, что похитителем является бывший одноклассник похищенной.









Похищение произошло с целью женитьбы. Но девушка отказала парню и смогла благополучно вернуться домой, – сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции Туркестанской области Салтанат Каракозова.



Несмотря на относительно благополучный исход дела, всех участников похищения ждет уголовное разбирательство. Меру ответственности похитителей определит суд.



Аким Шымкента отрицает наличие проблемы воровства невест



По информации областного департамента полиции, с начала года это уже третий случай, когда по факту похищения девушек возбуждается уголовное дело. Один из самых резонансных случаев произошел в регионе в апреле этого года. Тогда в сельском районе была похищена 15-летняя девочка-подросток. С целью женитьбы ее украл 22-летний местный житель. Родители забили тревогу после того, как дочь не вернулась с учебы домой. В тот же день выяснилось, что девочка была похищена. Нашлись свидетели, которые видели, как молодые люди затолкали ее в машину. Похитители уехали по дороге, ведущей в соседнее село. Родители девочки отправились на поиски дочери и сумели отыскать ее в одном из домов в соседнем ауле. Вся в слезах она рассказала, что ее изнасиловали. Родителям девушки горе-жених объявил, что женится на ней, на что близкие подростка заявили отказом. За похищение и изнасилование несовершеннолетней похититель был приговорен к 11 годам заключения.



Нужна отдельная статья, предусматривающая ответственность за принуждение к вступлению в брак или похищение с целью вступления в брак, – считает председатель правления Лиги женщин творческой инициативы, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Асия Хайруллина. – Когда мы поднимаем этот вопрос, нам говорят, что в Уголовном кодексе есть норма, касающаяся похищения человека, и что это международный опыт. Но раз в нашей стране есть такие явления, как воровство невест и принудительные браки, нужно ориентироваться не на общие понятия и международный опыт, а на наши реалии.



Ирина ГАЛУШКО | Шымкент