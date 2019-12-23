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|КырДепутат Канатбек Исаев полностью оправдан по делу о коррупции
16:51 25.12.2019
24 декабря 2019 - Бакыт Стамов
Депутата Канатбека Исаева оправдали по делу о коррупции. Такое решение принял сегодня Верховный суд КР, отменив приговор Первомайского районного суда.
Напомним, в 2017 году ГКНБ возбудило уголовное дело в отношении Канатбека Исаева по обвинению в "незаконной" продаже здания государственной библиотеки в Токмоке по заниженной цене.
По данным обвинения, будучи мэром города Токмока Канатбек Исаев, совместно с другими должностными лицами "незаконно" продал здание государственной библиотеки размером в 500 квадратных метров за 572 тысячи сомов.
Однако, эксперты выяснили, что рыночная стоимость этого здания на 2010 год составляла более 1 млн сомов.