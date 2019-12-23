Китай испытал новейшую баллистическую ракету для подводных лодок - JL-3

20:41 25.12.2019

Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету



Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на "всей территории США". Об этом 24 декабря сообщила американская газета The Washington Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

Отмечается, что испытания ракеты JL-3 прошли 22 декабря в заливе Бохайвань на северо-западе страны. Она была выпущена с подводной лодки класса Jin, рассказали источники издания.

Они добавили, что за испытаниями следили американские разведывательные спутники.

2 июля военно-морские силы Китая уже сообщали об успешно проведенных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения JL-3.



По информации Defence Blog, твердотопливная ракета третьего поколения JL-3 будет использоваться для оснащения китайских атомных ракетных подводных лодок следующего поколения. Ее дальность составляет 12–14 тыс. км, ракета способна нести до 10 независимых боеголовок.