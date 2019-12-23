Афганская угроза. Выстоят ли границы ЦА и Кыргызстана? - Н.Мендкович

20:55 25.12.2019 В настоящее время афганские талибы удерживают под контролем 127 афганских уездов – около 31 процента, это меньше, чем в августе – 37 процентов. Очень тревожная ситуация на севере. Об этом VB.KG сообщил эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович.



По его словам, сейчас там обстановка едва ли не хуже, чем на традиционно-талибском юге и юго-востоке Афганистана. Под их контролем 80 процентов туркменской границы, 50-65 процентов таджикской. Доступ к узбекской границе снова ограничен, после того как боевиков потеснили из-под Хайратона. Из трех известных нам баз ИГ и Аль-Каиды на севере - две все еще не ликвидированы.



Стоит отметить, что на прошлой неделе на встрече глав совбеза и советников по национальной безопасности в Иране секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что "Исламское государство" готовит вторжение в Центральную Азию из Афганистана.

- Основные усилия они направляют на закрепление своего присутствия на севере Афганистана, где уже сосредоточено свыше двух тысяч боевиков для противодействия "Талибану" и подготовки плацдарма для вторжения в Центральную Азию через Таджикистан и Туркменистан", - отметил глава Совбеза РФ РИА Новости. - Оплот ИГ находится на востоке Афганистана - там сосредоточено более 1,5 тысячи джихадистов, и новые боевики все прибывают, в том числе из Сирии и Ирака через Пакистан. Их конечной целью является создание так называемого "Великого Хорасана", включающего территории Афганистана и стран ЦА.



Подобное боевики "апробировали" на таджикской погранзаставе "Ишкобод" месяц назад. Тогда от рук террористов погибло, по меньшей мере, 17 человек.

Но больше всего экспертов обеспокоило то, что боевики смогли проникнуть вглубь территории Таджикистана, атаковав заставу даже не на афганской, а на узбекистанской границе.



- Вопрос о характере угроз безопасности Центральной Азии с территории Афганистана сейчас обсуждается все активнее. У многих региональных экспертов существуют надежды, что резких перемен удастся избежать. Либо, наконец, при самом негативном сценарии удастся договориться о безопасности границ с Талибаном, диалог с которым уже активно ведет, например, МИД Узбекистана. Но одновременно поступают сообщения о выходе к северным границам Афганистана ИГИЛ и других международных террористических группировок, которые могут использовать афганскую территорию, как плацдарм для проникновения в страну СНГ. Определенную тревогу вызывают уже имевшие место в Таджикистане теракты и попытки таковых, - отмечает Мендкович.

Эксперт задался вопросом - действительно ли международный терроризм вышел к северным границам Афганистана?



- В отчете Совбеза ООН от декабря 2018, рассекреченного в феврале 2019-го, сообщается о том, что международная террористическая сеть Аль-Каида имеет собственные базы в афганском Бадахшане, в районах, граничащих с Таджикистаном. Их штаб находится в районе Шигнан. В провинции им подчиняются около 500 боевиков из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и России, среди которых есть члены террористических группировок, запрещенных в СНГ. Зачастую эти люди тесно сотрудничают с талибаном и даже сражаются в его рядах. Примером может служить дело террориста Исмата Келдиева из Худжанда по кличке "Махди", который был осужден в марте 2019-го в Таджикистане. По данным уголовного дела, он был завербован в 2011 году, выехал в Афганистан через Пакистан, где прошел подготовку в и течение нескольких лет сражался в рядах Талибана. Находясь за рубежом, он с помощью интернета поддерживал связь с единомышленниками в Худжанде и агитировал их выезжать в горячие точки и сражаться на стороне террористов. В 2018 году он вернулся в Таджикистан, но был арестован и осужден, - напомнил он.



Также в афганском Бадахшане действует группировка "Исламская Партия Восточного Туркестана", возникшая среди китайских уйгуров, ее местные лидеры - полевые командиры Хаджи-Фуркан и маулави Ибрагим. Из-за этой угрозы Китай вынужден обеспечивать собственное военное присутствие в Ваханском районе Бадахшана и даже пользоваться объектами в южном Таджикистане, а также "закручивать гайки" в приграничном Синьцзяне.



- По данным упомянутого отчета ООН, иностранные боевики в Бадахшане сотрудничают с Талибаном и благодаря более высокому в сравнении с афганцами уровню образования выполняют функции военных инструкторов и учителей ислама в подпольные медресе. Подобное сотрудничество является секретом Полишинеля в случае Аль-Каеды и Талибана, так как о нем многократно заявил в обращениях действующий лидер группировки Айман аль-Завахири. Наконец, отчет ООН сообщает об активности группировки ИГИЛ в других пограничных с Узбекистаном и Туркменистаном районах. В Балхе, Сари-Пуль, Фарьябе действуют отряды, номинально принадлежащие к Талибану, но сочувствующие ИГИЛ и находящиеся под влиянием афганского "эмира" группировки Абу-Омара аль-Хорасани. По моим сведениям, такие отряды имеет при себе одновременно флаги Талибана и ИГИЛ и пользуются ими в зависимости от текущих политических союзов, - отмечает Мендкович.



Атака на таджикскую погранзаставу явно имела комплексные задачи. Наиболее очевидная - захват оружия, формы, аутентичных амуниции, формы и документов пограничных частей, которые можно было бы использовать для операций на южной границе, уверен эксперт.

- Кроме того, для боевиков было важно добиться хотя бы локального успеха над силовиками СНГ, которые остаются для них более сложным и опасным противником, чем афганская армия и иностранные контингенты в Афганистане. Наконец, атака могла быть направлена на "прощупывание" границы с Узбекистаном. Среди иностранных террористов в Афганистане традиционно много этнических узбеков, связанных с Ферганской долиной, которые стремятся возобновить террористическую деятельность в республике и активизировать контакты с местным подпольем. Можно напомнить, что в 2015-м задачи по созданию "моста в Узбекистан" ставились и перед террористическим подпольем в Ошской области, однако оно было вовремя раскрыто местными властями, - говорит Мендкович.



По его мнению, прошедшая вылазка отвечала исключительно интересам боевиков и поставила в сложное положение силовые структуры Таджикистана. Во-первых, она показала наличие в стране активного подполья ИГ, которое не удалось ликвидировать, несмотря на все операции прошлого года. Во-вторых, возникли вопросы к охране на афганском участке границы, наличие "окон" которые атака показала.



- Не хочу преуменьшать труд и успехи республиканских силовиков, однако случившееся показывает, что в силу неблагоприятных факторов на афганской территории, угроза не исчезает, а только растет, требуя новых усилий и подходов, - добавил Мендкович.

Примечательно, что ранее эксперт также подчеркивал, что афганские вооруженные группы, преимущественно связанные с боевиками, могут периодически проецировать свою власть в пограничные районы соседнего Таджикистана и пытаются это делать. За счет доступа к оружию и наличия участников имеющих опыт боевых действий и убийств, афганские криминально-террористические группы имеют все шансы на победы в случае противостояние с таджикистанскими ОПГ.



- Если криминально-террористическим группировкам из Афганистана удастся подчинить себе наркоторговлю и около криминальные круги на сопредельной территории, то власти будет сложнее бороться с ними, чем с местными теневыми кругами, так как противник окажется вне их формальной юрисдикции. И переход этой фазы развития к прямому конфликту с властями официальными – вопрос времени. Проблемой является сверхдоходность наркобизнеса, которая может легко превратить маргинальные религиозно-политические течения в реальную силу, способную вербовать сторонников не только идеологией, но и финансовыми стимулами в государствах СНГ. В этой связи наведение порядка в пограничных районах и борьба с наркотрафиком превращаются вопрос национальной безопасности для государств, граничащих с Афганистаном, - заявил Никита Мендкович.



Под угрозой проникновения боевиков находится и Кыргызстан. Тем более, что приграничные проблемы с РТ показали серьезную уязвимость для нашего государства в этом направлении. Усугубляет ситуацию и трудности с решением вопросов по спорным приграничным участкам с сопредельными государствами. Давно проложены через нашу республику и наркоканалы, что показали недавние крупные задержания партий героина.

Серьезно усиливает опасения активно растущая в последние годы религиозная радикализация населения республики на фоне существующих "спящих ячеек" внутри КР…



23 декабря 2019 - Виктория Гунгер Источник - vb.kg

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1577296500

Новости Казахстана

- Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подвел итоги работы депутатов в 2019 году

- Аскар Мамин провел расширенное совещание по вопросам развития мясного животноводства

- Рабочий график первого президента

- Кадровые перестановки

- Государству нужны постоянные каналы притока молодежи

- "Ак жол" раскритиковал офшорные схемы "Арселор Миттал" и вступился за казахстанских подрядчиков

- Определены 300 молодых казахстанцев, зачисленные в Президентский молодежный кадровый резерв

- В Генпрокуратуре подвели итоги года

- В Сенате обсуждены вопросы интеграции информационных систем налоговых и таможенных органов

- В столице состоялось итоговое заседание Комиссии по вопросам доступа к информации за 2019 год

