Умер лидер иранских суфиев Нурали Табанде

22:03 25.12.2019

Лидер иранских суфиев умер в Тегеране в возрасте 92-х лет



Нурали Табанде, лидер суфийского ордена Гонабади.



Нурали Табанде, лидер одной из крупнейших в Иране секты суфиев, 24 декабря умер в возрасте 92-х лет, сообщило полуофициальное новостное агентство Ирана ISNA. Табанде скончался в тегеранской больнице "Мехр", куда был госпитализирован 31 октября, сообщает ISNA.

Табанде был лидером расположенного в провинции Хорасан ордена Гонабади, у которого имеются последователи по всему Ирану. Табанде за последние годы неоднократно подвергался арестам, последователи его ордена, также известные как дервиши Гонабади, не раз участвовали в столкновениях с силами безопасности и поддерживаемыми правящими элитами формированиями.



Суфизм, одно из течений в исламе, не запрещен в Иране, однако правозащитные группы обвиняют правительство Ирана в преследовании и дискриминации последователей этого течения.