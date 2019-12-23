 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызстан предложил Таджикистану обменяться территориями
22:35 25.12.2019

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что его страна готова поменяться территориями с Таджикистаном в приграничных районах.
По его словам, 2 года назад переговоры были приостановлены, но сейчас возобновилась работа в этом направлении. С президентом Таджикистана Эмомали Рахмоновым несколько раз встречались по этому вопросу, добавил он.

"Кыргызстан готов к этой работе. Комиссия со стороны Кыргызстана во главе с вице-премьером Разаковым, также премьер-министр и я уже обозначили свой курс. Мы призываем к сотрудничеству. Говорим, если нужен обмен, то мы и к этому согласны, чтобы рассмотреть все варианты. Давайте с населением поговорим предложили. Мы ставим вопрос об открытой работе. Честно говоря. Работа идет не так как мы бы этого хотели. Этот вопрос можно решить только 3 путями. Лучшая из них - переговоры с учетом интересов двух стран. Мы ведем работу в этом направлении", - сказал глава государства.
Жээнбеков сообщил, что в декабре в КР должна прибыть делегация из Таджикистана.

"Каждый день я спрашиваю про Баткенскую область, интересуюсь ситуацией на границе. Просим Всевышнего, чтобы было тихо на границе. Вопросы границ у меня под контролем", - сказал глава государства.

Источник - ca-news.org
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