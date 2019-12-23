В Афганистане талибы похитили почти три десятка участников шествия за мир

23:29 25.12.2019

Акция сторонников афганского Народного движения за мир.

В Афганистане 27 афганских активистов Народного движения за мир (PPM) были похищены талибами во время выполнения шествия в поддержку мира, сообщили 25 декабря лидеры данного движения и местные чиновники.

Икбал Хайбар, лидер гражданского движения, говорит, что активисты были похищены в районе Бала Булук провинции Фарах на пути в близлежащую провинцию Герат.

Член совета провинции Фарах Дадулла Кани подтвердил данный инцидент.



Полиция провинции Фарах заявила, что принимаются попытки выследить похитителей. Движение "Талибан" к настоящему времени не выступило с комментариями.

Активисты проводили по стране манифестации за мир, в ходе которых призывали стороны конфликта в Афганистане договориться о прекращении огня, говорится в заявлении PPM. Группа говорит, что вооруженная группировка ранее трижды похищала участников данного шествия мира.

В предыдущий раз талибы захватили в июне 25 борцов за мир, следовавших в считающуюся опорным пунктом движения "Талибан" Муса-Калу (провинция Гильменд). Активисты рассчитывали там встретиться с боевиками, чтобы призвать их к миру. Задержанных отпустили спустя несколько дней.



В прошлом году PPM привлек внимание международного сообщества своими маршами мира по всему Афганистану и в столице страны Кабуле, во время которых они предупреждали о рекордно высоком уровне насилия по всей стране.

Движение всегда провозглашало себя нейтральным, выступающим лишь за мир в охваченной войной стране.