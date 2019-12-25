 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сирийские боевики отказались от свержения Асада, - И.Субботин
00:44 26.12.2019

Противники Дамаска переключились на Москву и Тегеран

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
25.12.2019

Влиятельная сирийская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), в которой растворились остатки запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусры", объявила об отказе от идеи свергнуть президента Башара Асада. Эта сила, которая доминирует в крупнейшей мятежной провинции Идлиб, теперь считает своим приоритетом борьбу с "российской и иранской оккупацией". Возможно, таким образом ХТШ демонстрирует готовность вести переговоры с правительством Сирии.

О смене приоритетов ХТШ заявил лидер группировки Абу Мухаммед аль-Джулани. Он выступил с видеообращением, в котором, очевидно, попытался оправдать действия сирийского правительства. "Сирийский режим используется обеими сторонами (Россией и Ираном. – "НГ") как марионетка в кампании по захвату территорий и собственности посредством демографических изменений, – сказал главарь ХТШ. – Для достижения своих целей они не остановятся перед самыми жестокими убийствами суннитов". Аль-Джулани подчеркнул: "Мы отошли от идеи свержения (сирийского. – "НГ") режима, теперь это битва за освобождение и независимость от российской и иранской оккупации".

Главарь радикалов считает, что от "прежнего режима" не осталось ничего. "Революция победила его, демонтировала его армию, показала его уязвимые места, разрушила экономику, мобилизовала международное общественное мнение против него и изолировала его", – уверен он. По мнению Аль-Джулани, "Россия пытается вернуть себе советскую славу на сирийской крови, используя самые жестокие методы, убивая и изгоняя невинных людей, разрушая их больницы и школы, сжигая фермы и фабрики".
Заявление "военного эмира" прозвучало на фоне обострения ситуации вокруг Идлиба. В то время как Турция, которая формально отвечает за некоторые группировки оппозиции, оставшиеся в анклаве, обвиняет Сирийскую арабскую армию (САА) в нарушении договоренностей и военных провокациях, Дамаск и его партнеры выдвигают те же претензии к противникам в анклаве. 23 декабря бойцы САА вернули под контроль город Джирджаназ на юго-востоке мятежной провинции. Судьба Идлиба была среди вопросов, которые недавно обсуждала в Москве турецкая делегация сотрудников спецслужб, Минобороны и Генштаба. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын по итогам заявил, что Россия пообещала пресекать провокации в Идлибе.

Директор программы по изучению негосударственных субъектов в американском Центре глобальной политики Хасан Хасан в своем Twitter подчеркивает: слова аль-Джулани открывают новую главу в сирийском конфликте. "Я долгое время утверждал, что его группировка, или ее воплощение, унаследует энергию сирийского восстания, – говорит аналитик. – Это важный момент для сирийского конфликта и региона в целом: проступают новые сценарии". По его словам, почти по такой же траектории двигался террористический "бренд" группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ). Вмешательство внешних игроков в конфликт, по мнению Хасана, только формирует приоритеты и стратегию подобных структур.

"В конце 2018 – середине 2019 года ХТШ стала открыто позиционировать себя как сила, которая принимает предложения от проправительственных сил, – напомнил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. – Несмотря на то что близкие к (сирийской. – "НГ") оппозиции источники неоднократно сообщали о переговорах между ХТШ и Россией, в организации не признавали факт диалога. Однако после 13-го раунда переговоров в Астанинском формате, ключевого с точки зрения договоренностей Турции и России по операции на востоке Евфрата, ХТШ публично присоединилась к соглашению о перемирии, хотя аль-Джулани оперативно вынужден был внести коррективы".

"Военный эмир" тогда, в частности, говорил, что договоренностей с противниками нет на бумаге и что якобы все попытки группировки установить режим прекращения огня проваливались из-за того, что проправительственные силы так и не отступили на "нулевую линию". "Это заявление было примечательно и тем, что аль-Джулани показал переход к достаточно светской и далекой от межобщинной вражды риторике", – заявил Мардасов. Эксперт допускает: не исключено, что это было сделано в том числе для демонстрации курса на умеренность.
"Тем не менее этот путь ХТШ к некоторой "талибанизации" (готовности вести переговоры. – "НГ") начался достаточно давно, – обращает внимание Мардасов. – Помимо избавления от сторонников жесткой линии эта тенденция предполагает встраивание ХТШ в политический процесс, дрейф в сторону светской оппозиции и даже осторожное взаимодействие с международными инициативами. Помимо демонстрации аль-Джулани "особого пути" этой группировки, который проявляется в достаточно сложных отношениях с условно центральными структурами "Аль-Каиды" (запрещена в РФ. – "НГ"), нынешнее заявление – очередное свидетельство попыток ХТШ уловить конъюнктуру".

По оценке эксперта, сейчас сирийская правительственная армия проводит очередной этап ограниченной операции в провинции Идлиб с попыткой блокировать позиции турецких военных, которые расположены по периметру согласованной Россией и Турцией зоны деэскалации. "Оппозиция, которая Минобороны РФ официально была признана умеренной, заявляет о мобилизации, и на этом фоне ХТШ встраивается в этот процесс, напирая на чувствительные для суннитского населения точки, – на сохранение суннитских анклавов без перемещения населения", – заключает эксперт. Он уточняет, что враждебные заявления в адрес России и Ирана – часть привычной риторики. Заявления с критикой РФ и Ирана могут объясняться еще и желанием ХТШ не допустить возможного переселения суннитов из Идлиба, идею которого радикальная организация приписывает Тегерану и – косвенно – Москве.

Источник - ng.ru
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