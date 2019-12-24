Новой системе распределения электроэнергии Таджикистана ищут внешнего управляющего

01:30 26.12.2019

Министерство энергетики и водных ресурсов ищет внешнего управляющего для создаваемой компании по распределению электроэнергии.



Заинтересованные стороны министерство приглашает на собрание по обсуждению данного вопроса, которое состоится в феврале наступающего года в Стамбуле.



Цель привлечения внешней управляющей компании в объявлении Минэнерго объясняется "созданием прозрачного и устойчивого энергетического предприятия за счет организации эффективной финансовой и операционной деятельности".



Внешний управляющий будет обязан оказать поддержку в проведении эффективного разделения распределительного предприятия от других структур существующей электроэнергетической системы.



Кроме того, нужно будет внедрить в создаваемом предприятии международно-признанных методов управления, политики и информационных систем.



Внешний управляющий также должен будет наладить эффективную систему защиты доходов и сокращения потерь, улучшить управления людскими ресурсами и создание потенциала.



В Минэнерго отмечают, что правительство Таджикистана проводит реформы в электроэнергетическом секторе. Данная реформа предполагает разделение "Барки точик" на три отдельные компании: по производству, передаче и распределению электроэнергии.



Реализация реформы в электроэнергетическом секторе будет финансироваться за счет помощи Азиатского банка развития.



Ожидается, что в августе будущего года завершится процесс выбора внешнего управляющего, который должен будет приступить к выполнению работ по контракту в октябре 2020 года.



По данным Минэнерго, в настоящее время "Барки точик" имеет 1,6 миллиона потребителей. Годовой объем производимой республикой электроэнергии составляет 19,6 млрд кВт.ч. Установленная мощность электроэнергетических мощностей республики составляет 6,1 МВт, а годовой объем производимой электроэнергии - 19,6 млрд кВт.ч.



В объявлении ведомства подчеркивается, что электроэнергетический сектор страны сталкивается с такими проблемами как дефицит электроэнергии в зимний период, плохие финансовые показатели, большие потери и низкие тарифы, не покрывающие затрат.



Пайрав Чоршанбиев