Старшая дочь президента Саида Миризиеева запускает благотворительную акцию "Караван подарков"

01:47 26.12.2019

Заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана Саида Мирзиеева сообщила о запуске новой благотворительной акции "Караван подарков".

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"Эти подарки будут доставлены во все школы-интернаты в нашей стране для детей с проблемами зрения. Как руководитель проекта хочу сказать, что теперь в каждом интернате будет современный спортинвентарь, различные музыкальные инструменты и много книг, как в печатном формате, опубликованных шрифтом Брайля, так и аудио", - отметила в сообщении в соцсетях Саида Мирзиеева.

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Старшая дочь президента выразила надежду, что "акция будет способствовать укреплению здоровья, реализации намеченных целей и жизненным победам".