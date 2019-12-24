"Не создавайте государство в государстве", - Рахмон

08:51 26.12.2019

Не создавайте государство в государстве, - президент Таджикистана обратился к Нацбанку



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем послании к парламенту обратился к руководству Национального банка страны, призвав не создавать отдельное государство внутри государства, передает Avesta.

Рахмон указал на серьезные проблемы в банковской системе республики.



"Цель должна быть развитие национальной экономики, а не только защита банковских интересов. Необходимо увеличить финансирование всех отраслей, особенно производственного сектора. Необходимо снизить процентные ставки банковских кредитов", – отметил президент.



Глава государства отметил недостатки в сфере экспорта таджикских товаров. По словам президента, не проводится достаточная работа по информированию зарубежных партнеров о производимой в стране продукции.

"У нас практически нет химической промышленности. Поэтому необходимо развернуть работы по информированию (рекламированию) путем создания интернет-сайтов при производственных предприятиях. Также важно указать название и страну производителя на производимых товарах", – подчеркнул он.

Президент также поручил соответствующим профильным государственным организациям разработать и предложить Программу развития экспорта на период 2021-2025 годы.