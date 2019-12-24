В Алматы 37 человек предстали перед судом по делу "о хищениях в банке RBK"

10:57 26.12.2019

26 декабря в Алматы стартовало главное судебное разбирательство по делу о предполагаемых хищениях в банке RBK. На скамье подсудимых - 37 человек. Основным фигурантом дела называют экстрадированного в этом году из России бывшего банкира Жомарта Ертаева.

Среди обвиняемых - экс-банкир Бахыт Ибрагим, предполагаемый зять бывшего премьер-министра и экс-руководителя администрации президента, ныне акима Алматы Бакытжана Сагинтаева. В июне 2018 года Генеральная прокуратура объявила об экстрадиции Ибрагима, совладельца ликвидируемого Qazaq Banki, из Германии по подозрению в "хищении путем мошенничества в группе лиц по предварительному сговору" денежных средств Bank RBK.

Сайт Informburo приводит данные из обвинительного акта, оказавшегося в распоряжении редакции, согласно которым большинство подсудимых обвиняют в хищениях и выдаче заведомо безвозвратных кредитов. По данным следствия, заявленный ущерб банку оценивается в 143,3 миллиарда тенге (376,7 миллиона долларов).

Представителей СМИ в зал суда не пустили. Журналисты и операторы наблюдают за происходящим через монитор, установленный в отдельном помещении. Дело рассматривает судья Роман Селицкий. По данным Informburo, в деле - 46 эпизодов, 700 томов. Обвинительный акт состоит из 3 644 страниц.

Ранее сообщалось, что Жомарт Ертаев подозревается на родине в "организации хищения в период с 2011 по 2017 год 144 миллиардов тенге" из банка RBK "с использованием служебного положения, по предварительному сговору с другими лицами". Прокуратура сообщала ранее, что вместе с Ертаевым по этом делу подозреваемыми проходят 54 человека, в том числе 41 работник банка. Ертаев утверждал, что никогда не работал в Bank RBK.

Осенью прошлого года российские СМИ со ссылкой на адвоката Ертаева сообщали, что Москва отказалась экстрадировать его в Казахстан, поскольку управление по вопросам миграции МВД России по Москве предоставило Ертаеву статус беженца. Однако позже стало известно, что Генеральная прокуратура вынесла решение выдать Ертаева Казахстану. Адвокаты бизнесмена, который последние годы жил в Москве, пытались оспорить законность решения прокуратуры, однако судебные инстанции признали решение "обоснованным".