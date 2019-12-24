 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Оше застрелен начальник агентства "Сельводзащита" КырМЧС Бакыев
11:11 26.12.2019

В южной столице КР застрелили чиновника МЧС

В Оше выстрелом в голову убит начальник одного из агентств при МЧС, 35-летний Сапар Бакыев. Об этом сообщает УВД города Оша.

По его данным, сообщение из скорой помощи о доставлении тела мужчины поступило в дежурную часть УВД 25 декабря в 20:20. Во время осмотра тела в затылочной части головы обнаружено отверстие от пули. Она прошла навылет через лицевую часть, рядом с носом.

Как отмечается, тело обнаружили во дворе дома. При осмотре места происшествия рядом с сараем обнаружена запекшаяся кровь и в четырех метрах от нее – гильза от неизвестного оружия.

"Факт зарегистрирован в ЕРПП (Единый реестр преступлений и проступков) по статье "Убийство". Начато расследование. Назначены необходимые экспертизы", - говорится в сообщении.

Сапар Бакыев, 1984 года рождения, отец двоих детей. Возглавлял, по данным СМИ, агентство "Сельводзащита" при МЧС.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1577347860
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