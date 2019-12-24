В Оше застрелен начальник агентства "Сельводзащита" КырМЧС Бакыев

11:11 26.12.2019

В южной столице КР застрелили чиновника МЧС



В Оше выстрелом в голову убит начальник одного из агентств при МЧС, 35-летний Сапар Бакыев. Об этом сообщает УВД города Оша.



По его данным, сообщение из скорой помощи о доставлении тела мужчины поступило в дежурную часть УВД 25 декабря в 20:20. Во время осмотра тела в затылочной части головы обнаружено отверстие от пули. Она прошла навылет через лицевую часть, рядом с носом.



Как отмечается, тело обнаружили во дворе дома. При осмотре места происшествия рядом с сараем обнаружена запекшаяся кровь и в четырех метрах от нее – гильза от неизвестного оружия.



"Факт зарегистрирован в ЕРПП (Единый реестр преступлений и проступков) по статье "Убийство". Начато расследование. Назначены необходимые экспертизы", - говорится в сообщении.



Сапар Бакыев, 1984 года рождения, отец двоих детей. Возглавлял, по данным СМИ, агентство "Сельводзащита" при МЧС.