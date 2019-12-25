АБР даст Киргизии $100 млн на ремонт и улучшение Уч-Курганской ГЭС

12:37 26.12.2019

Азиатский банк развития предоставит правительству Киргизии кредит в размере $100 млн (6,17 млрд рублей) на модернизацию Уч-Курганской гидроэлектростанции. Об этом сообщает пресс-служба киргизстанского парламента сегодня, 26 декабря.

Деньги будут выделены из средств, сэкономленных при реализации проекта по реабилитации Токтогульской ГЭС.



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Из этих денег на консультационные услуги будет потрачено $3,5 млн (216 млн рублей).

Предоставляемая АБР сумма складывается из $40 млн (2,47 млрд рублей) грантовых средств и $60 млн (3,7 млрд рублей) кредита сроком на 32 года с льготной процентной ставкой в размере 1% годовых в течение первых восьми лет и ставкой в 1,5% по истечении льготного периода.



Отмечается, что за более чем 55 лет с момента ввода в эксплуатацию Уч-Курганская ГЭС полностью выработала свой эксплуатационный ресурс и нуждается в срочной модернизации устаревшего оборудования, которая также позволит повысить мощность выработки электроэнергии со 180 МВт до 216 МВт.