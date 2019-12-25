Путин отважно обругал "сволочью" и "свиньей" умершего 70 лет назад польского нацика. Современников - слабо?

12:40 26.12.2019

Накануне Владимир Путин принял участие в расширенной коллегии Минобороны. Во время обсуждения вопросов, президент напомнил о том, что Польша во время оно имела дипломатические отношения с Третьим рейхом - и польский дипломат в Берлине весьма активно поддерживал планы Гитлера (в частности, в плане уничтожения евреев).

Президент РФ Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" Юзефа Липского - посла Польши в Третьем рейхе. Об этом сообщает "РИА Новости".

Путин рассказал об этом во время работы расширенной коллегии Минобороны. По слвоам президента, в архивах хранятся записи, согласно которым лидер нацистской Германии Адольф Гитлер делился с Липским своими планами выслать евреев в Африку, где они должны были "вымереть".

В своем письме главе МИД Польши Юзефу Беку, Липский так прокомментировал эти планы: "если он [Гитлер] это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве".

"Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя", - заявил Путин.

Свое заявление в адрес планов Гитлера Липский сделал в 1938 году, а уже в следующем году немецкие войск начали операцию "Вайс", в ходе которой была оккупирована Западная Польша. Война Германии и Польши продлилась девятнадцать дней и была весьма интенсивной - тем не менее, немецкие войска успешно выполнили свои задачи, а польское правительство (включая и Бека с Липским, восторгавшихся планами Гитлера) бежали за границу, бросив свою страну.