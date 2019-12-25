Когда вырождается цивилизация Запада, а Рождество становится неполиткорректным, - Пол Робертс

13:05 26.12.2019 Рождественская колонка-2019 от Пола Робертса



Уважаемые доноры!

Спасибо за вашу поддержку в 2019 году. Хотя вы помогли мне проработать еще один год, я нахожу обнадеживающим, что есть некоторые американцы, которые могут мыслить самостоятельно и хотят познавать. Как сказала Маргарет Мид*, требуется всего несколько решительных людей, чтобы изменить мир. Возможно, некоторые из вас и будут теми людьми.



Моя традиционная Рождественская колонка восходит к 1990-м годам, когда я был газетным колумнистом. Ее широко перепечатывали в стране и за рубежом. Каждый год два или три читателя, поучая, пишут мне, что источник войн и гонений - религия. Эти читатели путают религию с жестоким обращением человечества с институтами - будь то религиозными или какими угодно иными. В Соединенных Штатах есть демократические институты и правовые институты для защиты гражданских свобод. Тем не менее, у нас сейчас полицейское государство. Должен ли я утверждать, что демократия и гражданская свобода являются причинами существования полицейских государств?



Некоторые читатели также испытывают смущение по поводу лицемерия. Существует огромная разница между провозглашением моральных принципов, которым можно не соответствовать, и провозглашением аморальных принципов, которые слишком легко соблюдать.

Во времена моей юности христианство еще было мощной силой в Америке. Оно было частью жизни большинства людей - независимо от того, были они верующими или нет, и оно регулировало их поведение. Вот почему в Атланте в 1940-х и 1950-х годах нам не приходилось закрывать двери на ночь, и мальчики и девочки могли весь день отсутствовать дома без присмотра родителей и быть в полной безопасности. Вот почему я, будучи 5-летним мальчиком, мог спокойно пройти до школы милю и благополучно вернуться домой. Сегодня родители, которые допустили бы такую независимость, были бы арестованы за "создание угрозы детям".



Власть христианской морали над поведением существенно ослабла. Тем не менее, даже сегодня у руин наших цивилизационных устоев многие, если не большинство, все еще руководствуются христианской моралью. По мере того, как христианская традиция - как основа поведения - исчезает, варварство будет набирать силу и править нами.

Свобода - это человеческое достижение. У нас она есть или была, потому что те, кто верил в нее, боролись за нее - чтобы достичь ее и сохранить ее. Как я объясняю в своей рождественской колонке, люди были в состоянии бороться за свободу, потому что христианство давало людям силы.



Другим краеугольным камнем нашей культуры является конституция. Действительно, Соединенные Штаты - это конституция. Без конституции США - это другая страна, а американцы - другие люди. Вот почему нападения на конституцию со стороны режимов в Вашингтоне являются такими нападениями на Америку, которые намного хуже, чем любые нападения со стороны террористов. Мы мало что можем поделать с этими нападками, но мы не должны из-за невежества попустительствовать этим нападениям или верить утверждению правительства о том, что безопасность требует ограничения гражданской свободы.

В духе доброй воли я желаю всем счастливого Рождества и успешного Нового года.

Пол Робертс

Величайший подарок для всех



Рождество - это время традиций. Если вы нашли время в спешке перед Рождеством, чтобы украсить елку, то вы разделяете относительно новую традицию. Хотя рождественская дерево имеет древние корни, в начале 20-го века только 1 из 5 американских семей наряжали елку. Это началось в 1920 году, когда новогодняя елка стала визитной карточкой сезона. Кэлвин Кулидж был первым президентом, который зажег национальную рождественскую елку на лужайке Белого дома.



Подарки - еще один общий обычай. Эта традиция исходит от мудрецов или трех царей**, которые принесли дары младенцу Иисусу. Когда я был ребенком, подарки были скромнее, чем сейчас, но даже тогда люди жаловались на коммерциализацию Рождества. Мы привыкли к коммерциализации. Рождественские продажи являются становым хребтом для многих предприятий. Дары дарят нам память о других и отвлекают нас от нашей затравленной жизни, чтобы придать ей смысл.



Украшения и подарки к Рождеству являются одной из наших связей с христианской культурой, которая объединяет западную цивилизацию на протяжении 2000 лет.

В нашей культуре человек имеет значение. Это позволяет отдельному человеку занимать твердую позицию, принципиально отстаивать свою позицию, становиться реформатором и бороться с несправедливостью.



Это расширение возможностей личности является уникальным для западной цивилизации. Оно сделало человека гражданином, равным в правах с другими гражданами, защищенным верховенством закона и свободой слова от тиранического правления. Эти достижения являются результатом многовековой борьбы, но все они вытекают из учения о том, что Бог так ценит душу человека, что послал своего сына на смерть, чтобы мы могли жить. Так, возвышая человека, христианство дало ему голос.

Раньше голос имели только те, у кого была власть. Но в западной цивилизации люди с честностью и прямотой имеют право голоса. Как и люди с чувством справедливости, чести, долга, "честной игры". Реформаторы имеют возможность реформировать, инвесторы имеют возможность инвестировать, а предприниматели имеют возможность создавать коммерческие предприятия, новые продукты и новые профессии.



Результатом стала страна возможностей. Соединенные Штаты привлекали иммигрантов, которые разделяли наши ценности и отражали их в своей жизни. Нашу культуру впитывали разнообразные народы, которые становились одним.



В последние десятилетия мы упустили из виду то историческое достижение, которое наделило личность расширенными возможностями. Религиозные, правовые и политические корни этого великого достижения более не преподаются в средних школах, колледжах и университетах и не уважаются нашим правительством. Голоса, которые достигают нас через тысячелетия и связывают нас с нашей культурой, заглушаются "политикой идентичности", "политкорректностью" и "войной с террором". Молитва вытесняется из школ, а христианские религиозные символы - из общественной жизни.



Христианство постепенно маргинализируется. С каждым годом становится все труднее найти рождественскую открытку с надписью "Счастливого Рождества!", а не "Сезонные приветствия". Вместо рождественских гимнов мы получаем голливудские рождественские песни. В некоторых церквях христианство превращается в христианский сионизм и поклонение Израилю. Мы приближаемся ко времени, когда христианское Рождество нельзя будет праздновать, поскольку в разнообразном обществе оно не является всеобъемлющим и поэтому является политически некорректным - если только не преступлением на почве ненависти.



Средства конституционной защиты были ослаблены гегемонистскими политическими амбициями. Бессрочное содержание под стражей, пытки и убийства в настоящее время являются признанной практикой правительства Соединенных Штатов. Историческое достижение "надлежащей правовой процедуры" было свернуто. Вновь появилась тирания.



Разнообразие внутри страны и гегемония за границей являются поглощающими ценностями; они разрушают культуру и верховенство закона. В мире достаточно места для культурного разнообразия, но только не внутри одной страны. У Вавилонской башни нет культуры. Человек не может быть христианином в один день, язычником - на следующий, а мусульманином - на следующий день. Мешанина с культурными и религиозными ценностями не дает никаких оснований для права - кроме грубой власти дохристианского прошлого.



У всех американцев огромный интерес к христианству. Независимо от того, являемся ли мы индивидуально верующими во Христа или нет, мы являемся выгодоприобретателями той моральной доктрины, которая обуздала власть и защитила слабых.

Власть - это лошадь, ведомая злом. В 20-м веке лошадь шла тяжело, а в 21-м веке наблюдается увеличение скорости. В 20-м веке миллионы людей были уничтожены войнами, которые служили амбициям политических лидеров и идеологических движений. Многие были убиты просто потому, что они принадлежали к классу или расе, которые были демонизированы интеллектуалами и политической властью. В первые годы 21-го века сотни тысяч мусульман в семи странах были убиты и миллионы перемещены, чтобы служить повестке дня неоконсерваторов по расширению гегемонии Вашингтона и Израиля.



Власть, которая секуляризируется и освобождается от цивилизационных традиций, не ограничивается моральными и религиозными нарушениями. В.И. Ленин дал это понять, когда определил значение своей диктатуры как "не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть". Стремление Вашингтона к гегемонии над гражданами США и остальным миром полностью основано на применении силы и воскрешает никому неподотчетную власть.



Акцент христианства на ценности личности делает такую власть, о которой говорил Ленин, а теперь и Вашингтон, немыслимой. Будь мы религиозны или нет, но наше празднование дня рождения Христа чествует такую религию, которая сделала нас хозяевами нашей души и нашей политической жизни на Земле. Такой религии стоит придерживаться даже атеистам.

Когда мы вступаем в 2020 год, западная цивилизация, продукт тысячелетних усилий, находится в упадке. Вырождение повсюду, прямо у нас перед глазами. По мере того, как Запад погружается в тиранию и вырождение, станут ли западные народы защищать свою свободу и свои души или они погрузятся в тиранию, которая снова подняла свою уродливую и всепожирающую голову?



Публикуется с разрешения автора.

Перевод Сергея Духанова.



* Американский антрополог, представительница этнопсихологической школы. Получила всемирную известность благодаря исследованиям по социализации детей и подростков в Полинезии. Основательница Института сравнительной культурологии, член Национальной академии наук США.

** Волхвов, магов. Источник - svpressa.ru

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