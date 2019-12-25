В пакистанской Кветте проходит слет главарей "Талибана". "Искандер" не пролетал...

13:54 26.12.2019

Главные лидеры талибов встретились в Кветте



Члены руководства "Талибана" встречаются с лидером группы муллой Хибатуллой Ахундзадой в пакистанском городе Кветта и обсуждают возможность прекращения огня с США, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

Об этом сообщили в среду источники, знакомые с переговорами.



По словам источника TOLOnews, на встрече также участвует делегация из офиса талибов в Дохе, которая может проинформировать американскую сторону в Катаре после принятия окончательного решения о прекращении огня.



Почти неделю делегация из офиса талибов в Катаре во главе с Шахабуддином Делаваром провела встречи за чертой с высшим руководством группировки в Пакистане, чтобы скоординировать взгляды своего руководства относительно прекращения огня.



"В настоящее время обсуждаются вопросы о том, будет ли прекращение огня краткосрочным или постоянным, однако окончательное решение еще не принято", - сказал Сайед Акбар Ага, бывший полевой командир движения "Талибан".



По данным источника, знакомого с ходом переговоров в Дохе, США заявили талибам, что не подпишут мирное соглашение, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня и сокращении насилия.



"Специальный посланник США все еще ждет решения талибов по вопросу о сокращении насилия и прекращении огня. Похоже, что США не подпишут мирное соглашение с этой группировкой, если они не согласятся на сокращение насилия и принятие решения о прекращения огня", - сказал он. Сами Юсуфзай, независимый журналист из Дохи.



Тем временем в Кабуле афганское правительство также пытается завершить работу над составом делегации по мирным переговорам в рамках усилий по посредничеству внутриафганских переговоров после того, как США и талибы подпишут мирное соглашение.



"Афганское правительство рассматривает принцип консультаций в качестве ключевого элемента формирования всеохватывающей делегации по мирным переговорам - группа по мирным переговорам будет включать в себя все, чтобы обеспечить всестороннее представительство народа Афганистана", - сказал Наджи Анвари пресс-секретарь Государственного министерства по делам мира.