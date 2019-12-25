Послом Киргизии в ОАЭ поедет Абдилатиф Жумабаев

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15:50 26.12.2019
Президент подписал указы о назначении послов в Малайзии, Сан-Марино и ОАЭ
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указы, согласно которым Бекназаров Азимбек Анаркулович назначен чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики в Малайзии; Мукашев Данияр Муратбекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики в Республике Сан-Марино по совместительству с резиденцией в Женеве; Жумабаев Абдилатиф Кудайкулович назначен чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах.