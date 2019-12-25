Президент Ирака Бархам Салех подал в отставку

16:18 26.12.2019

"Выражаю перед членами парламента готовность подать в отставку с поста президента республики, они примут решение, которое посчитают уместным, как представители воли народа", - говорится в письме Салеха.Также в письме он заявил, что выступает против кандидатуры Асаада аль-Идани в качестве нового премьер-министра страны.Салех отметил, что не желает дальнейшего ухудшения ситуации в стране и посетовал на обстановку вокруг невозможности определить крупнейший политический блок в парламенте.