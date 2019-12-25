На улице Талдыкургана из дробовика в лицо застрелен майор местной в/ч Джаныкбаев

16:21 26.12.2019

Выстрел в лицо: появились подробности убийства офицера в Талдыкоргане



Родственники военнослужащего, застреленного в одном из микрорайонов Талдыкоргана, рассказали, что им известно о нападении на данный момент, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК. По данным полиции, неизвестный выстрелил офицеру в лицо. Личность и количество нападавших правоохранители пока не установили. Не найдено и оружие, из которого застрелили военного. Тело 36-летнего убитого обнаружили прохожие, которые вызвали полицию и скорую. Майор местной воинской части скончался до приезда медиков. Отец военнослужащего рассказал, что звонил сыну, но тот не взял трубку. "Перед этим я позвонил Рустаму, трубку он не взял! И думаю: наверное, опять что-то. Когда туда приехал, тогда узнал, что его застрелили. За что и зачем? Кому он сделал плохое? Не знаю!" - недоумевает Сейткан Джаныкбаев.Отец погибшего рассказывает, что момент нападения якобы увидел один из соседей. Но разглядеть лицо убийцы он не смог. Родные Рустама Джаныкбаева уверены, что за военнослужащим могли следить. Дождавшись подходящего момента, неизвестный открыл огонь."Стреляли из дробовика, охотничье ружье, потому что оно было таким длинным, говорят. Он, наверное, когда повернулся на имя Рустам, и тут выстрел был. Камеры там снимают, но там темно было. Это где-то было примерно между 18:30 и 19:00. Человека убить – не знаю, это не так просто. Может, кому-то дорогу перешел? Не знаю, просто хочу увидеть этого человека и посмотреть ему в глаза", - говорит отец.Родственники погибшего военнослужащего не знают, что стало причиной жуткой расправы. При этом супруга убитого связывает все с его работой."Я думаю, возможно, на работе какой-то конфликт был", - поделилась мыслями Айжан Джаныкбаева.В полиции уже начато досудебное расследование. Правоохранители изъяли записи с камер наблюдения, установленных во дворе. В Министерстве обороны убийство военнослужащего также подтвердили. Но раскрывать детали происшествия не стали.Ход расследования дела взят на контроль МВД страны. Сейчас полицейские устанавливают количество нападавших и мотив жестокого убийства. У военного остались жена и двое несовершеннолетних детей