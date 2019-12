В США утвержден план кибер-войны с Россией

16:50 26.12.2019

WP: США разработали кибератаку против России



Соединенные Штаты разработали тактику кибератаки против России. Ее применят в том случае, если Москва попытается вмешаться в президентские выборы в США в 2020 году. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.



По словам собеседников газеты, атака будет направлена против высокопоставленных российских чиновников, сотрудников спецслужб и крупных бизнесменов. Они получат письма с требованием прекратить вмешательство в выборы. В противном случае, Вашингтон угрожает опубликовать и использовать в своих целях конфиденциальную информацию о чиновниках и приближенных к Кремлю предпринимателях.



По данным The Washington Post, еще одна стратегия - распространение дезинформации для создания конфликтов внутри российской элиты. Источники издания отмечают, что атака, по всей вероятности, не затронет президента России Владимира Путина. Это было бы "слишком провокационно", пишет The Washington Post.



В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс. Но связей между предвыборным штабом Дональда Трампа и Кремлем следователи не нашли. При этом Мюллер не пришел к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию. Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает.