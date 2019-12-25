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Китай давит мир интеллектом
17:01 26.12.2019

Дмитрий Косырев

Давно подмечено и сказано, что в Китае перестали мерить успех одними лишь цифрами годового прироста ВВП. Таких цифр за 2019-й еще нет, но, похоже, что, несмотря на масштабную экономическую войну с США, пять-шесть процентов роста у КНР будет и в этом году, и в следующем.

Однако успех для целой страны - это сегодня нечто более человеческое и конкретное, чем ВВП всего Китая. Это, например, вот что: 10 996 юаней в месяц, или 1568 долларов. Такова средняя зарплата китайца, получившего образование за рубежом и только что вернувшегося работать домой.

И тут же приводятся общие цифры: всего с 1978-го по 2018 год за рубежом выучились 4,3 миллиона человек, вернулись домой 3,6 миллиона (84%). Называются и мотивы выезда за рубеж. "Получить хорошее образование" - второй по популярности ответ. На первом месте - "хотелось посмотреть мир, всякую экзотику".

Что ж, посмотрели, вернулись, работают.

Есть еще такая приятная штука, как престиж страны в целом. Более половины опрошенных в 17 странах считают, что образ Китая в мире в целом заметно улучшился в последние годы, прежде всего благодаря технологическим и прочим экономическим достижениям страны.

Заметим, что опрос (организован журналом Global Times с опорой на местные социологические службы) проводился и в США, и в России, а также в Великобритании, Франции, Японии, Египте и т. д. Вопрос задавался хитрым образом: не "Как вы стали относиться к Китаю?", а "как мир в целом" сейчас мыслит.

И вот в США более трети опрошенных констатируют - нравится им это или нет, что улучшение китайского образа налицо, 14,5% считают, что образ потускнел, а прочие находятся в недоумении.

Притом что американская медиасфера Китай в последнее время описывает примерно так же, как и Россию. То есть в обоих случаях - ужас без конца. И если спросить американца, хорошие ли это страны, - это одна история. Но совсем другая состоит в том, что образ азиатского гиганта в мире в целом становится все светлее, и указанный процент людей в США этого просто не могут не признать.

Ну а в прочих странах огорчаться по поводу престижа Китая незачем, и, например, опрошенные россияне всего лишь признают реальность (76,8%), а именно - что Китай стал влиятельнее. Похожий ответ у египтян (79,2%).

Отметим еще раз: причины роста престижа Пекина на мировой арене - технологические (и в целом экономические) прежде всего. И вот еще новость из серии "хороший был год": в 2019-м в Тяньцзине изобрели интерфейс для связи человеческого мозга с компьютером, помогающий печатать текст силой мысли - без рук.

Сделали это, подключив сигнал обычного электроэнцефалографа, фиксирующего деятельность мозга, к системе, предлагающей на выбор всякие знаки на экране. А знаки - это, между прочим, иероглифы (которых в Китае тысяч 50, но даже грамотному человеку хватает менее десяти тысяч). Усилием мозга вы выбираете нужный, и дальше включается автоподсказка… В общем, рекорд - 69 знаков в минуту, это быстрее, чем работать руками.

Пока что это система, ориентированная на разные медицинские ситуации, что с ней будет дальше - непонятно.

Интересно, приложили ли к этой истории руку те возвращенцы из зарубежных вузов, которые вернулись откуда-то и получают те самые средние 10 996 юаней в месяц, или это выпускники чисто местные. Хотя на престиж страны это в любом случае влияет хорошо.

В истории с влиянием есть сильный идеологический компонент. Стало уже общим местом говорить, что главное, за что средний западник должен ненавидеть Китай, - это не какая-то агрессивная политика во внешнем мире (чего нет, того нет), не давление, не воздействие на прочие страны. А сам факт существования системы (экономической и политической), которая выглядит не западным образом, но предельно успешна. Это какая-то особая форма капитализма, при которой все работает. Или, если хотите, странный гибрид госкапитализма со свободой предпринимательства (идеологи, особенно в России, яростно спорят, как это называть, а также левая ли это идея или правая).

В реальной жизни это выглядит вот как: англичанин публикует в китайских СМИ свой сравнительный анализ организации системы железных дорог в двух странах. А именно: с 80-х годов в Великобритании на дорогах работает доктрина частной инициативы без государственного вмешательства. Железнодорожное хозяйство разбито на несколько конкурирующих компаний, госсубсидии там не прослеживаются. (Это сильно напоминает единую энергетическую политику Евросоюза, где тоже создается искусственная конкуренция нескольких компаний).

Результат - некоторые из этих компаний до сих пор эксплуатируют вагоны, оставшиеся с тех самых 80-х годов. Дороговизна дикая, дешевле долететь до соседнего города по воздуху, причем дешевле фунтов этак на триста. При этом поезда забиты, и купленный билет не гарантирует, что найдется сиденье.

А Китай с его небританскими расстояниями создал - начиная с тех же 80-х - систему скоростных поездов, в том числе уже на местных технологиях. Да, она субсидируется, но не ведут ли эти субсидии к общим быстрым темпам развития экономики в целом?

И вот студенты, приехавшие учиться в британские университеты, едут на старых и заполненных народом поездах через Англию, мечтая при этом вернуться домой. И изобрести там что-то, еще сильнее повышающее престиж их страны.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1577368860
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