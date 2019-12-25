 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 26.12.2019
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Среда, 25.12.2019
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Главная елка в Ашхабаде признана самой высокой в регионеГлавная елка в Ашхабаде признана самой высокой в регионе
17:03 26.12.2019

Портал ТурСтат составил рейтинг самых высоких главных новогодних елок столичных городов стран СНГ в новогодние праздники 2019-2020 в декабре 2019 и январе 2020 гг.

Топ-10 самых высоких новогодних елок в столицах стран СНГ составили главные елки в городах Ашхабад (40 метров), Ереван (37 м), Ташкент (36 м), Баку (34 м), Минск (30 м), Душанбе (29 м), Москва (27 м), Бишкек (27 м), Нур-Султан (Астана) (25 м) и Кишинев (20 м).
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Рейтинг представлен по результатам исследований высоты главных елок столиц стран СНГ.

Главная елка Туркменистана в Ашхабаде высотой 40 метров (с верхушкой) на площади перед культурно-развлекательным центром "Älem" ("Вселенная") была торжественно зажжена 15 декабря 2019 года.

Главная елка Армении в Ереване высотой 37 метров (с верхушкой) на площади Республики была зажжена 21 декабря 2019 года.

Главная елка Узбекистана в Ташкенте высотой 36 метров на улице Истиклол в районе Национальной библиотеки имени А. Навои была установлена 10 декабря 2019 года.

Главная елка Азербайджана в Баку высотой 34 метра на площади Азнефть.

Главная елка Белоруссии в Минске высотой 30 метров на Октябрьской площади была зажжена 14 декабря 2019 года.

Главная елка Таджикистана в Душанбе высотой 29 метров на площади Исмоила Сомони.

Главная елка Казахстана в Нур-Султане высотой 25 метров на территории выставки ЭКСПО-2017 возле павильона "Нур Алем" была торжественно зажжена 20 декабря 2019 года.

Главная елка Грузии в Тбилиси высотой 25 метров на площади Первой Республики.

Главная елка России в Москве высотой 27 метров на Соборной пощади Кремля - живая ель, срубленная в Можайском городском округе Московской области, торжественно откроется 25 декабря 2019 года.

Главная елка Кыргызстана в Бишкеке высотой 27 метров на площади "Ала-тоо" была торжественно зажжена 13 декабря 2019 года.

Главная елка Молдавии в Кишиневе высотой 20 метров на площади Великого национального собрания была торжественно зажжена 1 декабря 2019 года.

Самые Высокие Елки СНГ 2019-2020:

Ашхабад, Туркменистан - 40 метров
Ереван, Армения - 37 метров
Ташкент, Узбекистан - 36 метров
Баку, Азербайджан - 34 метра
Минск, Беларусь - 30 метров
Душанбе, Таджикистан - 29 метров
Москва, Россия - 27 метров (живая ель)
Бишкек, Кыргызстан - 27 метров
Астана, Казахстан - 25 метров
Кишинев, Молдова - 20 метров

Источник - centralasia.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1577368980
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