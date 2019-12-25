Главная елка в Ашхабаде признана самой высокой в регионе

17:03 26.12.2019

Портал ТурСтат составил рейтинг самых высоких главных новогодних елок столичных городов стран СНГ в новогодние праздники 2019-2020 в декабре 2019 и январе 2020 гг.



Топ-10 самых высоких новогодних елок в столицах стран СНГ составили главные елки в городах Ашхабад (40 метров), Ереван (37 м), Ташкент (36 м), Баку (34 м), Минск (30 м), Душанбе (29 м), Москва (27 м), Бишкек (27 м), Нур-Султан (Астана) (25 м) и Кишинев (20 м).

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Рейтинг представлен по результатам исследований высоты главных елок столиц стран СНГ.



Главная елка Туркменистана в Ашхабаде высотой 40 метров (с верхушкой) на площади перед культурно-развлекательным центром "Älem" ("Вселенная") была торжественно зажжена 15 декабря 2019 года.



Главная елка Армении в Ереване высотой 37 метров (с верхушкой) на площади Республики была зажжена 21 декабря 2019 года.



Главная елка Узбекистана в Ташкенте высотой 36 метров на улице Истиклол в районе Национальной библиотеки имени А. Навои была установлена 10 декабря 2019 года.



Главная елка Азербайджана в Баку высотой 34 метра на площади Азнефть.



Главная елка Белоруссии в Минске высотой 30 метров на Октябрьской площади была зажжена 14 декабря 2019 года.



Главная елка Таджикистана в Душанбе высотой 29 метров на площади Исмоила Сомони.



Главная елка Казахстана в Нур-Султане высотой 25 метров на территории выставки ЭКСПО-2017 возле павильона "Нур Алем" была торжественно зажжена 20 декабря 2019 года.



Главная елка Грузии в Тбилиси высотой 25 метров на площади Первой Республики.



Главная елка России в Москве высотой 27 метров на Соборной пощади Кремля - живая ель, срубленная в Можайском городском округе Московской области, торжественно откроется 25 декабря 2019 года.



Главная елка Кыргызстана в Бишкеке высотой 27 метров на площади "Ала-тоо" была торжественно зажжена 13 декабря 2019 года.



Главная елка Молдавии в Кишиневе высотой 20 метров на площади Великого национального собрания была торжественно зажжена 1 декабря 2019 года.



Самые Высокие Елки СНГ 2019-2020:



Ашхабад, Туркменистан - 40 метров

Ереван, Армения - 37 метров

Ташкент, Узбекистан - 36 метров

Баку, Азербайджан - 34 метра

Минск, Беларусь - 30 метров

Душанбе, Таджикистан - 29 метров

Москва, Россия - 27 метров (живая ель)

Бишкек, Кыргызстан - 27 метров

Астана, Казахстан - 25 метров

Кишинев, Молдова - 20 метров