В КазНацбанке новые замы - Баймагамбетов и Молдабекова

17:06 26.12.2019

Назначены заместители председателя Нацбанка РК

Соответствующее распоряжение подписал Токаев.



Назначены два заместителя председателя Нацбанка РК, передает zakon.kz.



- Баймагамбетов Акылжан Маликович назначен заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан, - сказано в сообщении Акорды.



Баймагамбетов Акылжан имеет более 20-ти лет профессионального опыта работы в системе Национального Банка Республики Казахстан и банковской системе. В 2007 – 2011 годы работал в АО "Народный Банк Казахстана" на руководящих должностях в области розничного бизнеса, операционных вопросов и внедрения ИТ-проектов.



В 2011 - 2017 годы занимал ряд руководящих позиций в Национальном Банке Республики Казахстан, в частности на должности директора возглавлял Департамент платежного баланса и валютного регулирования, а также Департамент монетарных операций, ответственный за управление золотовалютными активами и активами Национального фонда Республики Казахстан и реализацию денежно-кредитной политики.



C июня 2017 года по май 2019 года являлся председателем Правления и членом Совета директоров АО "Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка Казахстана". Последняя должность - председатель Казахстанского фонда гарантирования депозитов



Молдабекова Алия Мейрбековна назначена заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан.



Ее последняя должность - директор Департамента монетарных операций Нацбанка.