Эрдоган сдает американские базы, - Ст.Тарасов

17:58 26.12.2019

Ближайшие дни станут важнейшим тестом для турецко-американских отношений и крупным испытанием с точки зрения принципа взаимности и формулы "договоры должны соблюдаться" в противовес жизнеспособности, прочности альянса или приверженности Турции НАТО.



Когда американские сенаторы выступили с требованием ввести санкции против Анкары за то, что она закупила у Москвы зенитные ракетные комплексы С-400, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил в ответ закрыть американские военные базы в Инджирлике и Кюреджике. Потом сенаторы изменили тактику: обе палаты Конгресса США признали "резню армян в Османской империи в 1915 году" геноцидом, что подавалось как одна из санкционных американских мер. В таких условиях, подчеркивает германское издание Die Welt, разыгрывание карты американских баз могло восприниматься как реакция Анкары на "армянскую резолюцию", чего не хотелось турецким властям, которые оценивали ход событий "как бег в западню".



Кстати, тактический санкционный разнобой со стороны Вашингтона позволил Анкаре маневрировать так, чтобы, как замечает турецкое издание Hürriyet, "вывести вопрос об Инджирлике, возможно, о Кюреджике уже из турецкого штрафного списка". Тем более что в Турции уже не в первый раз говорят о возможности закрытия баз для американских военных. Обычно подобная риторика Анкары возникает, когда американцы грозят чем-либо, однако до каких-либо конкретных шагов в этом направлении дело еще не доходило. Так было и на сей раз. Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан заявлял, что разногласия с Турцией относительно С-400 не привели к ограничению масштабов американских операций с военной базы Инджирлик. "В данный конкретный момент у меня нет совершенно никакой обеспокоенности по поводу какого бы то ни было воздействия на наши операции там, на Инджирлик, - отмечал он. - Я ожидаю продолжения улаживания ситуации, понимая, что будут некоторые всеобъемлющие, более широкие политические вопросы, которыми будут заниматься на том уровне. Однако на нашем уровне, на уровне военных, мы остаемся очень близки с нашими турецкими партнерами, и я не предвижу в будущем никаких изменений в этом".



Конкретные действия пока таковы. Пентагон выделил восьми турецким компаниям в общей сложности 95 млн долларов на строительные работы и другие проекты для баз, несмотря на недавние угрозы Анкары. При этом не указано, что это за заказы, количество контрактов на проектирование, вид и инфраструктурные требования. На информационной страничке говорится, что работы будут связаны с общим строительством объектов военной базы и, как ожидается, они будут завершены к декабрю 2024 года. Тем самым, подчеркивает The New York Times, будут продемонстрированы "долгосрочные планы Пентагона остаться в Турции", а базы перестанут делать мишенью для "последующей размолвки между Вашингтоном и Анкарой". Как говорит турецкий эксперт Месут Хаккы Джашин, "с одной стороны, президент США Дональд Трамп не желает потерять Турцию с точки зрения интересов США, с другой - не хочет войти в американскую историю как президент, потерявший Турцию во внешней политике".



Вместе с тем силы, которые бьются с Трампом, пытаются измотать президента и на турецком направлении. Ведь потерять Турцию - значит потерять южный фланг НАТО, Черное море, и даже, возможно, Восточное Средиземноморье. Анкара ведет серьезные стратегические бои, пытаясь изменить баланс сил. Ранее в Сирии, сейчас - в Восточном Средиземноморье. Что-то ей удалось, но политика Вашингтона, который является главным действующим лицом каждой интриги, мешает. Но и Турция стала вставлять палки в колеса, посылая американцам сигнал: "Без меня вам не построить ни одного уравнения". Она показывает определенным силам в США, что "отказ от нее - непозволительная роскошь". Ближайшие дни станут важнейшим тестом для турецко-американских отношений и крупным испытанием с точки зрения принципа взаимности и формулы "договоры должны соблюдаться" в противовес жизнеспособности, прочности альянса или приверженности Турции НАТО.



26 декабря 2019

Станислав Тарасов