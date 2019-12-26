 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 26.12.2019
18:13  "Северный поток – 2": катастрофы нет, но резко обозначились проблемы
18:06  КырКадры. Бекназаров - посол, которого следует послать совсем в другое место...
17:58  Эрдоган сдает американские базы, - Ст.Тарасов
17:06  В КазНацбанке новые замы - Баймагамбетов и Молдабекова
17:03  Главная елка в Ашхабаде признана самой высокой в регионе
17:01  Китай давит мир интеллектом
16:59  Охотники на душманов: самые сложные операции СССР в Афганистане

16:54  Монах Юлиан: поход через Волжскую Булгарию в поисках Великой Венгрии
16:50  В США утвержден план кибер-войны с Россией
16:44  Трайбализм kz. Надо ли обижаться униженным найманам? - Н.Нуртазина
16:21  На улице Талдыкургана из дробовика в лицо застрелен майор местной в/ч Джаныкбаев
16:18  Президент Ирака Бархам Салех подал в отставку
15:50  Послом Киргизии в ОАЭ поедет Абдилатиф Жумабаев
15:32  Почему Запад вдруг озаботился религиозной политикой Китая, - В.Павленко
13:54  В пакистанской Кветте проходит слет главарей "Талибана". "Искандер" не пролетал...
13:05  Когда вырождается цивилизация Запада, а Рождество становится неполиткорректным, - Пол Робертс
12:40  Путин отважно обругал "сволочью" и "свиньей" умершего 70 лет назад польского нацика. Современников - слабо?
12:37  АБР даст Киргизии $100 млн на ремонт и улучшение Уч-Курганской ГЭС
11:11  В Оше застрелен начальник агентства "Сельводзащита" КырМЧС Бакыев
10:57  В Алматы 37 человек предстали перед судом по делу "о хищениях в банке RBK"
09:59  В Казахстане учреждают "НацАгентство по усыновлению"
08:51  "Не создавайте государство в государстве", - Рахмон
01:47  Старшая дочь президента Саида Миризиеева запускает благотворительную акцию "Караван подарков"
01:35  Как советский "мусульманский" батальон в 1979 году свергал афганского президента Амина
01:30  Новой системе распределения электроэнергии Таджикистана ищут внешнего управляющего
00:46  Их искали даже альпинисты: как пытались спасти десантников после авиакатастрофы в первый день Афганской войны
00:44  Сирийские боевики отказались от свержения Асада, - И.Субботин
Среда, 25.12.2019
23:29  В Афганистане талибы похитили почти три десятка участников шествия за мир
22:35  Кыргызстан предложил Таджикистану обменяться территориями
22:03  Умер лидер иранских суфиев Нурали Табанде
21:42  Трудный путь: как принималось решение о вводе войск в Афганистан
20:55  Афганская угроза. Выстоят ли границы ЦА и Кыргызстана? - Н.Мендкович
20:41  Китай испытал новейшую баллистическую ракету для подводных лодок - JL-3
18:40  О газопроводах и трудовых мигрантах. Заметки на полях событий, - Р.Г.Абдулло
16:51  КырДепутат Канатбек Исаев полностью оправдан по делу о коррупции
16:31  "Люди в ошейниках" или почему немыслим сильный парламент в условиях настоящей полит-системы Узбекистана, - Б.Мусаев
16:28  В Турк-области опять "похищают" невесту с улицы (видео). Столица духовности елбасизма, мать ее..
16:23  Таджикская газета "Тахти Кубод" вышла с пустой полосой в знак протеста
15:00  Звезда идиотов. Рос-олигарх Гуцериев обзывается и отрицает перспективу скорых допросов
12:56  "На экс-после Казахстана в РФ Тасмагамбетове рано ставить крест", - Д.Ашимбаев
10:47  У каждого КырПреза были свои "кошельки". А у меня - нету.., - дурачится кырпрез Жээнбеков
09:54  Правительство Молдавии опять летит под откос, - "НГ"
09:48  Идлибские танцы. Почему Дамаск не получает обещанной помощи от Москвы и Турции, - Дж.Блакслэнд
09:37  В Узбе упростили процедуру регистрации СМИ
09:26  Global Times: Китай смог сделать то, на что у Великобритании не хватило сил
09:23  Оправится ли Россия после предательства интеллигенции? - Д.Буянов
09:19  Финансовая антиутопия Японии, - В.Катасонов
00:14  Foreign Policy: Планы Китая в Центральной Азии нервируют Кремль
00:10  Иллюзия мирового порядка, основанного на правилах, - Брахма Челлани
00:09  Эрдоган приступает к разрушению важнейшей для России конвенции
00:06  Политика Турции: путь к новой войне на Ближнем Востоке, - И.Полонский
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Эрдоган сдает американские базы, - Ст.Тарасов
17:58 26.12.2019

Ближайшие дни станут важнейшим тестом для турецко-американских отношений и крупным испытанием с точки зрения принципа взаимности и формулы "договоры должны соблюдаться" в противовес жизнеспособности, прочности альянса или приверженности Турции НАТО.

Когда американские сенаторы выступили с требованием ввести санкции против Анкары за то, что она закупила у Москвы зенитные ракетные комплексы С-400, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил в ответ закрыть американские военные базы в Инджирлике и Кюреджике. Потом сенаторы изменили тактику: обе палаты Конгресса США признали "резню армян в Османской империи в 1915 году" геноцидом, что подавалось как одна из санкционных американских мер. В таких условиях, подчеркивает германское издание Die Welt, разыгрывание карты американских баз могло восприниматься как реакция Анкары на "армянскую резолюцию", чего не хотелось турецким властям, которые оценивали ход событий "как бег в западню".

Кстати, тактический санкционный разнобой со стороны Вашингтона позволил Анкаре маневрировать так, чтобы, как замечает турецкое издание Hürriyet, "вывести вопрос об Инджирлике, возможно, о Кюреджике уже из турецкого штрафного списка". Тем более что в Турции уже не в первый раз говорят о возможности закрытия баз для американских военных. Обычно подобная риторика Анкары возникает, когда американцы грозят чем-либо, однако до каких-либо конкретных шагов в этом направлении дело еще не доходило. Так было и на сей раз. Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан заявлял, что разногласия с Турцией относительно С-400 не привели к ограничению масштабов американских операций с военной базы Инджирлик. "В данный конкретный момент у меня нет совершенно никакой обеспокоенности по поводу какого бы то ни было воздействия на наши операции там, на Инджирлик, - отмечал он. - Я ожидаю продолжения улаживания ситуации, понимая, что будут некоторые всеобъемлющие, более широкие политические вопросы, которыми будут заниматься на том уровне. Однако на нашем уровне, на уровне военных, мы остаемся очень близки с нашими турецкими партнерами, и я не предвижу в будущем никаких изменений в этом".

Конкретные действия пока таковы. Пентагон выделил восьми турецким компаниям в общей сложности 95 млн долларов на строительные работы и другие проекты для баз, несмотря на недавние угрозы Анкары. При этом не указано, что это за заказы, количество контрактов на проектирование, вид и инфраструктурные требования. На информационной страничке говорится, что работы будут связаны с общим строительством объектов военной базы и, как ожидается, они будут завершены к декабрю 2024 года. Тем самым, подчеркивает The New York Times, будут продемонстрированы "долгосрочные планы Пентагона остаться в Турции", а базы перестанут делать мишенью для "последующей размолвки между Вашингтоном и Анкарой". Как говорит турецкий эксперт Месут Хаккы Джашин, "с одной стороны, президент США Дональд Трамп не желает потерять Турцию с точки зрения интересов США, с другой - не хочет войти в американскую историю как президент, потерявший Турцию во внешней политике".

Вместе с тем силы, которые бьются с Трампом, пытаются измотать президента и на турецком направлении. Ведь потерять Турцию - значит потерять южный фланг НАТО, Черное море, и даже, возможно, Восточное Средиземноморье. Анкара ведет серьезные стратегические бои, пытаясь изменить баланс сил. Ранее в Сирии, сейчас - в Восточном Средиземноморье. Что-то ей удалось, но политика Вашингтона, который является главным действующим лицом каждой интриги, мешает. Но и Турция стала вставлять палки в колеса, посылая американцам сигнал: "Без меня вам не построить ни одного уравнения". Она показывает определенным силам в США, что "отказ от нее - непозволительная роскошь". Ближайшие дни станут важнейшим тестом для турецко-американских отношений и крупным испытанием с точки зрения принципа взаимности и формулы "договоры должны соблюдаться" в противовес жизнеспособности, прочности альянса или приверженности Турции НАТО.

26 декабря 2019
Станислав Тарасов

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1577372280
Новости Казахстана
- Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подвел итоги работы депутатов в 2019 году
- Аскар Мамин провел расширенное совещание по вопросам развития мясного животноводства
- Рабочий график первого президента
- Кадровые перестановки
- Государству нужны постоянные каналы притока молодежи
- "Ак жол" раскритиковал офшорные схемы "Арселор Миттал" и вступился за казахстанских подрядчиков
- Определены 300 молодых казахстанцев, зачисленные в Президентский молодежный кадровый резерв
- В Генпрокуратуре подвели итоги года
- В Сенате обсуждены вопросы интеграции информационных систем налоговых и таможенных органов
- В столице состоялось итоговое заседание Комиссии по вопросам доступа к информации за 2019 год
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  