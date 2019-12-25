 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 26.12.2019
18:13  "Северный поток – 2": катастрофы нет, но резко обозначились проблемы
18:06  КырКадры. Бекназаров - посол, которого следует послать совсем в другое место...
17:58  Эрдоган сдает американские базы, - Ст.Тарасов
17:06  В КазНацбанке новые замы - Баймагамбетов и Молдабекова
17:03  Главная елка в Ашхабаде признана самой высокой в регионе
17:01  Китай давит мир интеллектом
16:59  Охотники на душманов: самые сложные операции СССР в Афганистане

16:54  Монах Юлиан: поход через Волжскую Булгарию в поисках Великой Венгрии
16:50  В США утвержден план кибер-войны с Россией
16:44  Трайбализм kz. Надо ли обижаться униженным найманам? - Н.Нуртазина
16:21  На улице Талдыкургана из дробовика в лицо застрелен майор местной в/ч Джаныкбаев
16:18  Президент Ирака Бархам Салех подал в отставку
15:50  Послом Киргизии в ОАЭ поедет Абдилатиф Жумабаев
15:32  Почему Запад вдруг озаботился религиозной политикой Китая, - В.Павленко
13:54  В пакистанской Кветте проходит слет главарей "Талибана". "Искандер" не пролетал...
13:05  Когда вырождается цивилизация Запада, а Рождество становится неполиткорректным, - Пол Робертс
12:40  Путин отважно обругал "сволочью" и "свиньей" умершего 70 лет назад польского нацика. Современников - слабо?
12:37  АБР даст Киргизии $100 млн на ремонт и улучшение Уч-Курганской ГЭС
11:11  В Оше застрелен начальник агентства "Сельводзащита" КырМЧС Бакыев
10:57  В Алматы 37 человек предстали перед судом по делу "о хищениях в банке RBK"
09:59  В Казахстане учреждают "НацАгентство по усыновлению"
08:51  "Не создавайте государство в государстве", - Рахмон
01:47  Старшая дочь президента Саида Миризиеева запускает благотворительную акцию "Караван подарков"
01:35  Как советский "мусульманский" батальон в 1979 году свергал афганского президента Амина
01:30  Новой системе распределения электроэнергии Таджикистана ищут внешнего управляющего
00:46  Их искали даже альпинисты: как пытались спасти десантников после авиакатастрофы в первый день Афганской войны
00:44  Сирийские боевики отказались от свержения Асада, - И.Субботин
Среда, 25.12.2019
23:29  В Афганистане талибы похитили почти три десятка участников шествия за мир
22:35  Кыргызстан предложил Таджикистану обменяться территориями
22:03  Умер лидер иранских суфиев Нурали Табанде
21:42  Трудный путь: как принималось решение о вводе войск в Афганистан
20:55  Афганская угроза. Выстоят ли границы ЦА и Кыргызстана? - Н.Мендкович
20:41  Китай испытал новейшую баллистическую ракету для подводных лодок - JL-3
18:40  О газопроводах и трудовых мигрантах. Заметки на полях событий, - Р.Г.Абдулло
16:51  КырДепутат Канатбек Исаев полностью оправдан по делу о коррупции
16:31  "Люди в ошейниках" или почему немыслим сильный парламент в условиях настоящей полит-системы Узбекистана, - Б.Мусаев
16:28  В Турк-области опять "похищают" невесту с улицы (видео). Столица духовности елбасизма, мать ее..
16:23  Таджикская газета "Тахти Кубод" вышла с пустой полосой в знак протеста
15:00  Звезда идиотов. Рос-олигарх Гуцериев обзывается и отрицает перспективу скорых допросов
12:56  "На экс-после Казахстана в РФ Тасмагамбетове рано ставить крест", - Д.Ашимбаев
10:47  У каждого КырПреза были свои "кошельки". А у меня - нету.., - дурачится кырпрез Жээнбеков
09:54  Правительство Молдавии опять летит под откос, - "НГ"
09:48  Идлибские танцы. Почему Дамаск не получает обещанной помощи от Москвы и Турции, - Дж.Блакслэнд
09:37  В Узбе упростили процедуру регистрации СМИ
09:26  Global Times: Китай смог сделать то, на что у Великобритании не хватило сил
09:23  Оправится ли Россия после предательства интеллигенции? - Д.Буянов
09:19  Финансовая антиутопия Японии, - В.Катасонов
00:14  Foreign Policy: Планы Китая в Центральной Азии нервируют Кремль
00:10  Иллюзия мирового порядка, основанного на правилах, - Брахма Челлани
00:09  Эрдоган приступает к разрушению важнейшей для России конвенции
00:06  Политика Турции: путь к новой войне на Ближнем Востоке, - И.Полонский
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
КырКадры. Бекназаров - посол, которого следует послать совсем в другое место...
18:06 26.12.2019

Азимбек Бекназаров просил президента отсрочить свое назначение до Курултая

26 декабря 2019 14:03 - Бакыт Стамов

Назначение экс-члена Временного правительства Азимбека Бекназарова послом в Малайзию вызвала у общественности Кыргызстана неоднозначное мнение. Так в комментариях некоторые пользователи интернета посчитали, что власть таким образом купила молчание политика, который в течение последнего года выдвигал ей свои требования.
В частности, вместе с членами народного курултая Бекназаров призывал власти к конституционной реформе, предлагая изменить выборное законодательство и взять под государственный контроль разработку месторождений.
Более того, в октябре этого года, когда поползли слухи, что ему хотят предложить должность посла, Бекназаров продемонстрировал свою "принципиальность", во всеуслышание заявив, что не примет никакого назначения пока власти не примут решения по их требованиям.
Что же теперь изменилось и как отнеслись к этой новости единомышленники Азимбека Бекназарова, которые вместе с ним выдвигали эти требования? Этот вопрос редакция VB.KG адресовала заместителю председателя Исполнительного комитета Курултая и лидеру одной из политических партий Улукбеку Маматаеву.
По его словам, Курултай в феврале пройдет в любом случае, с Бекназаровым или без него.

- Мы, буквально, недавно разговаривали с ним. Он сказал, что просил президента подождать с указом, пока не пройдет Курултай, но раз президент подписал его, значит это было политическое решение. В любом случае, все наши требования, которые мы все выдвинули, не принадлежат лично Бекназарову. Это был общий труд многих людей. В принципе, мы не переживаем, что он уходит послом в Малайзию. Раз президент так решил, то пусть так и будет, все наши требования по-прежнему остаются в силе. Другое дело, если власть их не примет, но даже и тогда мы дальше будем работать в этом направлении, - сказал Маматаев.
При этом, отметил политик, он и его товарищи понимают, что Бекназаров является весомой политической фигурой в Кыргызстане и поэтому без него будет сложнее.

- Да, возможно, первое время без него будет тяжело, но я думаю мы найдем пути решения. Незаменимых людей не бывает. Возможно, это даже к лучшему, что Бекназаров решил отдохнуть от политики. Этим самым он дает дорогу более молодым и перспективным, - добавил он.

Источник - vb.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1577372760
Новости Казахстана
- Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подвел итоги работы депутатов в 2019 году
- Аскар Мамин провел расширенное совещание по вопросам развития мясного животноводства
- Рабочий график первого президента
- Кадровые перестановки
- Государству нужны постоянные каналы притока молодежи
- "Ак жол" раскритиковал офшорные схемы "Арселор Миттал" и вступился за казахстанских подрядчиков
- Определены 300 молодых казахстанцев, зачисленные в Президентский молодежный кадровый резерв
- В Генпрокуратуре подвели итоги года
- В Сенате обсуждены вопросы интеграции информационных систем налоговых и таможенных органов
- В столице состоялось итоговое заседание Комиссии по вопросам доступа к информации за 2019 год
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  