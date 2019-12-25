КырКадры. Бекназаров - посол, которого следует послать совсем в другое место...

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18:06 26.12.2019

Азимбек Бекназаров просил президента отсрочить свое назначение до Курултая



26 декабря 2019 14:03 - Бакыт Стамов



Назначение экс-члена Временного правительства Азимбека Бекназарова послом в Малайзию вызвала у общественности Кыргызстана неоднозначное мнение. Так в комментариях некоторые пользователи интернета посчитали, что власть таким образом купила молчание политика, который в течение последнего года выдвигал ей свои требования.

В частности, вместе с членами народного курултая Бекназаров призывал власти к конституционной реформе, предлагая изменить выборное законодательство и взять под государственный контроль разработку месторождений.

Более того, в октябре этого года, когда поползли слухи, что ему хотят предложить должность посла, Бекназаров продемонстрировал свою "принципиальность", во всеуслышание заявив, что не примет никакого назначения пока власти не примут решения по их требованиям.

Что же теперь изменилось и как отнеслись к этой новости единомышленники Азимбека Бекназарова, которые вместе с ним выдвигали эти требования? Этот вопрос редакция VB.KG адресовала заместителю председателя Исполнительного комитета Курултая и лидеру одной из политических партий Улукбеку Маматаеву.

По его словам, Курултай в феврале пройдет в любом случае, с Бекназаровым или без него.



- Мы, буквально, недавно разговаривали с ним. Он сказал, что просил президента подождать с указом, пока не пройдет Курултай, но раз президент подписал его, значит это было политическое решение. В любом случае, все наши требования, которые мы все выдвинули, не принадлежат лично Бекназарову. Это был общий труд многих людей. В принципе, мы не переживаем, что он уходит послом в Малайзию. Раз президент так решил, то пусть так и будет, все наши требования по-прежнему остаются в силе. Другое дело, если власть их не примет, но даже и тогда мы дальше будем работать в этом направлении, - сказал Маматаев.

При этом, отметил политик, он и его товарищи понимают, что Бекназаров является весомой политической фигурой в Кыргызстане и поэтому без него будет сложнее.



- Да, возможно, первое время без него будет тяжело, но я думаю мы найдем пути решения. Незаменимых людей не бывает. Возможно, это даже к лучшему, что Бекназаров решил отдохнуть от политики. Этим самым он дает дорогу более молодым и перспективным, - добавил он.