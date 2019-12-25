 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 26.12.2019
18:13  "Северный поток – 2": катастрофы нет, но резко обозначились проблемы
18:06  КырКадры. Бекназаров - посол, которого следует послать совсем в другое место...
17:58  Эрдоган сдает американские базы, - Ст.Тарасов
17:06  В КазНацбанке новые замы - Баймагамбетов и Молдабекова
17:03  Главная елка в Ашхабаде признана самой высокой в регионе
17:01  Китай давит мир интеллектом
16:59  Охотники на душманов: самые сложные операции СССР в Афганистане

16:54  Монах Юлиан: поход через Волжскую Булгарию в поисках Великой Венгрии
16:50  В США утвержден план кибер-войны с Россией
16:44  Трайбализм kz. Надо ли обижаться униженным найманам? - Н.Нуртазина
16:21  На улице Талдыкургана из дробовика в лицо застрелен майор местной в/ч Джаныкбаев
16:18  Президент Ирака Бархам Салех подал в отставку
15:50  Послом Киргизии в ОАЭ поедет Абдилатиф Жумабаев
15:32  Почему Запад вдруг озаботился религиозной политикой Китая, - В.Павленко
13:54  В пакистанской Кветте проходит слет главарей "Талибана". "Искандер" не пролетал...
13:05  Когда вырождается цивилизация Запада, а Рождество становится неполиткорректным, - Пол Робертс
12:40  Путин отважно обругал "сволочью" и "свиньей" умершего 70 лет назад польского нацика. Современников - слабо?
12:37  АБР даст Киргизии $100 млн на ремонт и улучшение Уч-Курганской ГЭС
11:11  В Оше застрелен начальник агентства "Сельводзащита" КырМЧС Бакыев
10:57  В Алматы 37 человек предстали перед судом по делу "о хищениях в банке RBK"
09:59  В Казахстане учреждают "НацАгентство по усыновлению"
08:51  "Не создавайте государство в государстве", - Рахмон
01:47  Старшая дочь президента Саида Миризиеева запускает благотворительную акцию "Караван подарков"
01:35  Как советский "мусульманский" батальон в 1979 году свергал афганского президента Амина
01:30  Новой системе распределения электроэнергии Таджикистана ищут внешнего управляющего
00:46  Их искали даже альпинисты: как пытались спасти десантников после авиакатастрофы в первый день Афганской войны
00:44  Сирийские боевики отказались от свержения Асада, - И.Субботин
Среда, 25.12.2019
23:29  В Афганистане талибы похитили почти три десятка участников шествия за мир
22:35  Кыргызстан предложил Таджикистану обменяться территориями
22:03  Умер лидер иранских суфиев Нурали Табанде
21:42  Трудный путь: как принималось решение о вводе войск в Афганистан
20:55  Афганская угроза. Выстоят ли границы ЦА и Кыргызстана? - Н.Мендкович
20:41  Китай испытал новейшую баллистическую ракету для подводных лодок - JL-3
18:40  О газопроводах и трудовых мигрантах. Заметки на полях событий, - Р.Г.Абдулло
16:51  КырДепутат Канатбек Исаев полностью оправдан по делу о коррупции
16:31  "Люди в ошейниках" или почему немыслим сильный парламент в условиях настоящей полит-системы Узбекистана, - Б.Мусаев
16:28  В Турк-области опять "похищают" невесту с улицы (видео). Столица духовности елбасизма, мать ее..
16:23  Таджикская газета "Тахти Кубод" вышла с пустой полосой в знак протеста
15:00  Звезда идиотов. Рос-олигарх Гуцериев обзывается и отрицает перспективу скорых допросов
12:56  "На экс-после Казахстана в РФ Тасмагамбетове рано ставить крест", - Д.Ашимбаев
10:47  У каждого КырПреза были свои "кошельки". А у меня - нету.., - дурачится кырпрез Жээнбеков
09:54  Правительство Молдавии опять летит под откос, - "НГ"
09:48  Идлибские танцы. Почему Дамаск не получает обещанной помощи от Москвы и Турции, - Дж.Блакслэнд
09:37  В Узбе упростили процедуру регистрации СМИ
09:26  Global Times: Китай смог сделать то, на что у Великобритании не хватило сил
09:23  Оправится ли Россия после предательства интеллигенции? - Д.Буянов
09:19  Финансовая антиутопия Японии, - В.Катасонов
00:14  Foreign Policy: Планы Китая в Центральной Азии нервируют Кремль
00:10  Иллюзия мирового порядка, основанного на правилах, - Брахма Челлани
00:09  Эрдоган приступает к разрушению важнейшей для России конвенции
00:06  Политика Турции: путь к новой войне на Ближнем Востоке, - И.Полонский
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Северный поток – 2": катастрофы нет, но резко обозначились проблемы
18:13 26.12.2019

Чувствительные вопросы

АНТОН КАНЕВСКИЙ

Американские санкции, остановившие строительство "Северного потока – 2" на финише, вызвали шквал комментариев и прогнозов в СМИ.

Самое обескураживающее сообщение сделал глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, заявивший, что у России нет судов-трубоукладчиков, готовых завершить строительство газопровода. Для создания современного отечественного трубоукладчика потребуется 1,5-2 года на проектирование и еще 3-4 года – на строительство судна. Итого от четырех с половиной до шести лет. Рахманов отметил, что проект такого рода в России будет (если будет) осуществляться "с нуля". И это проблема № 1.

Появился прогноз американского агентства S&P Global Platts Analytics. По данным агентства, российское трубоукладочное судно "Фортуна", находящееся в порту Мукран на севере Германии, не сможет вести работу в территориальных водах Дании, т. к. не оснащено системой динамического позиционирования, которая в автоматическом режиме позволяет удерживаться в заданной позиции с помощью двигателей и подруливающих устройств. "Фортуна" является якорной баржей с 12-точечной системой позиционирования. К тому же, по оценке S&P Global Platts Analytics, оснащение судна не позволяет ему прокладывать трубы со скоростью более 1 км в сутки (суда, принадлежащие компании Allseas, укладывали трубы со скоростью 5 км в сутки). Какая-никакая – тоже проблема.

Еще одним претендентом на завершение работ на датском участке газопровода могло бы стать трубоукладочное судно "Академик Черский", оснащенное системой динамического позиционирования, которое сейчас находится в порту Находки. Однако "Черский" сможет прибыть к месту проведения работ (по оценке американского агентства) лишь через два месяца. Американцы не видят для "Черского" технических и юридических ограничений в возможности достроить газопровод, но подразумевают задержку на несколько месяцев.

Технические ограничения для трубоукладчиков могут касаться трех позиций – диаметра труб, глубины укладки и навигационных условий в районе строительства. "Черский" может укладывать трубы диаметром до 60 дюймов (диаметр СП-2 – 50 дюймов); глубина моря по самой подробной из находящихся в свободном доступе карт глубин в районе Борнхольма составляет в районе укладки труб 50-100 м; самая глубокая точка 94 метра находится в стороне от трассы Северного потока – 2" (это не 2000 метров, на которых пришлось укладывать "Турецкий поток"). Наконец, шторма в закрытой Балтике не достигают силы, привычной для Тихого океана в районе Сахалина – штатного места работы "Черского".

Информация о нормативных ограничениях, введенных Данией, пока исходит почему-то из одного источника – американского агентства. Комментарии специалистов по датской нормативной базе в такой специфической сфере, как укладка морских газопроводов, отсутствуют. Рассуждая же логически, якорное позиционирование (когда судно удерживается на месте системой из 12 якорей) надежнее динамического, с помощью двигателей и подруливающих устройств. Хочется, конечно, думать, что те, кто направили "Фортуну" в немецкие воды "подстраховать" строительство, проработали все варианты.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев высказывается оптимистически: "По поводу "Северного потока", я думаю, тут все понимают: мы, конечно, его достроим. И даже никаких сомнений нет, там совсем чуть-чуть осталось. У "Газпрома" есть альтернативные варианты, как это все проложить; ну немного чуть больше времени на это уйдет, ничего страшного. Это все равно месяцы – месяц туда, месяц обратно; на несколько месяцев больше. Никакой катастрофы нет, особенно в условиях, когда мы договорились с украинцами по транзиту".

Да, катастрофы действительно нет, но проблемы обозначились резко, и вряд ли стоит делать вид, что их не существует.

Координатор немецкого правительства по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер говорит: "Я полагаю, что во второй половине следующего года трубопровод будет готов". Вообще, немцы уязвлены действиями своего главного союзника. Правительство сразу заявило, что американские санкции против "Северного потока – 2" представляют собой "вмешательство во внутренние дела" Германии. Однако это пока лишь заявления.

Конечно, вряд ли с предстоящим (как ожидают) подписанием транзитного контракта с Украиной интерес Германии к "Северному потоку – 2" остынет. Пока Украине позволяют оставаться практически монопольным транзитером газа в Европу, вентиль от ведущей в Германию трубы находится в американских руках. В Берлине это хорошо понимают, как понимают и то, что ключ к энергетической безопасности Европы – не в американском СПГ, а в российском трубопроводом газе.

Открыто введению американских санкций против газопровода Германия не воспротивится, ни на какие "ответные" санкции по отношению к США, разумеется, не пойдет, но немецкое противодействие Америке усилится. По каким направлениям оно будет развиваться и что это даст "Газпрому", сейчас непонятно. Нужно время, чтобы причины и последствия того, что произошло со строительством "Северного потока – 2", прорисовались вполне и окончательно.

Мы уже отмечали, что пакет американских санкций содержит любопытные моменты, указывающие на то, что американцы не прочь поторговаться в любимом стиле Трампа. Весьма вероятно, что такой торг уже идет, и Германия – один из его участников.

Важный момент – неустойка, которую должна будет выплатить компания Allseas "Газпрому" в случае окончательного выхода из проекта (речь может идти о сотнях миллионов долларов). Чувствительный вопрос – оценка ущерба, который Allseas нанесла нарушением своих контрактных обязательств. И тут уж точно не стоит заявлять, что "ничего страшного… – месяц туда, месяц обратно"; такие заявления лишь помешают необходимому, видимо, "разбору полетов" и ослабят позиции российской стороны в переговорах с представителями Allseas.

Затяжка строительства газопровода будет стоить России дополнительные сотни миллионов долларов (вряд ли Allseas вернет их в полном объеме). Оживет украинская ГТС, которую не раз хоронили… Конечно, "на войне не без убитых", но Евгений Максимович Примаков любил в таких случаях говорить: "Зачем ты подставился?"

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1577373180
Новости Казахстана
- Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подвел итоги работы депутатов в 2019 году
- Аскар Мамин провел расширенное совещание по вопросам развития мясного животноводства
- Рабочий график первого президента
- Кадровые перестановки
- Государству нужны постоянные каналы притока молодежи
- "Ак жол" раскритиковал офшорные схемы "Арселор Миттал" и вступился за казахстанских подрядчиков
- Определены 300 молодых казахстанцев, зачисленные в Президентский молодежный кадровый резерв
- В Генпрокуратуре подвели итоги года
- В Сенате обсуждены вопросы интеграции информационных систем налоговых и таможенных органов
- В столице состоялось итоговое заседание Комиссии по вопросам доступа к информации за 2019 год
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  