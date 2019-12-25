"Северный поток – 2": катастрофы нет, но резко обозначились проблемы

18:13 26.12.2019

Чувствительные вопросы



АНТОН КАНЕВСКИЙ



Американские санкции, остановившие строительство "Северного потока – 2" на финише, вызвали шквал комментариев и прогнозов в СМИ.



Самое обескураживающее сообщение сделал глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, заявивший, что у России нет судов-трубоукладчиков, готовых завершить строительство газопровода. Для создания современного отечественного трубоукладчика потребуется 1,5-2 года на проектирование и еще 3-4 года – на строительство судна. Итого от четырех с половиной до шести лет. Рахманов отметил, что проект такого рода в России будет (если будет) осуществляться "с нуля". И это проблема № 1.



Появился прогноз американского агентства S&P Global Platts Analytics. По данным агентства, российское трубоукладочное судно "Фортуна", находящееся в порту Мукран на севере Германии, не сможет вести работу в территориальных водах Дании, т. к. не оснащено системой динамического позиционирования, которая в автоматическом режиме позволяет удерживаться в заданной позиции с помощью двигателей и подруливающих устройств. "Фортуна" является якорной баржей с 12-точечной системой позиционирования. К тому же, по оценке S&P Global Platts Analytics, оснащение судна не позволяет ему прокладывать трубы со скоростью более 1 км в сутки (суда, принадлежащие компании Allseas, укладывали трубы со скоростью 5 км в сутки). Какая-никакая – тоже проблема.



Еще одним претендентом на завершение работ на датском участке газопровода могло бы стать трубоукладочное судно "Академик Черский", оснащенное системой динамического позиционирования, которое сейчас находится в порту Находки. Однако "Черский" сможет прибыть к месту проведения работ (по оценке американского агентства) лишь через два месяца. Американцы не видят для "Черского" технических и юридических ограничений в возможности достроить газопровод, но подразумевают задержку на несколько месяцев.



Технические ограничения для трубоукладчиков могут касаться трех позиций – диаметра труб, глубины укладки и навигационных условий в районе строительства. "Черский" может укладывать трубы диаметром до 60 дюймов (диаметр СП-2 – 50 дюймов); глубина моря по самой подробной из находящихся в свободном доступе карт глубин в районе Борнхольма составляет в районе укладки труб 50-100 м; самая глубокая точка 94 метра находится в стороне от трассы Северного потока – 2" (это не 2000 метров, на которых пришлось укладывать "Турецкий поток"). Наконец, шторма в закрытой Балтике не достигают силы, привычной для Тихого океана в районе Сахалина – штатного места работы "Черского".



Информация о нормативных ограничениях, введенных Данией, пока исходит почему-то из одного источника – американского агентства. Комментарии специалистов по датской нормативной базе в такой специфической сфере, как укладка морских газопроводов, отсутствуют. Рассуждая же логически, якорное позиционирование (когда судно удерживается на месте системой из 12 якорей) надежнее динамического, с помощью двигателей и подруливающих устройств. Хочется, конечно, думать, что те, кто направили "Фортуну" в немецкие воды "подстраховать" строительство, проработали все варианты.



Глава правительства РФ Дмитрий Медведев высказывается оптимистически: "По поводу "Северного потока", я думаю, тут все понимают: мы, конечно, его достроим. И даже никаких сомнений нет, там совсем чуть-чуть осталось. У "Газпрома" есть альтернативные варианты, как это все проложить; ну немного чуть больше времени на это уйдет, ничего страшного. Это все равно месяцы – месяц туда, месяц обратно; на несколько месяцев больше. Никакой катастрофы нет, особенно в условиях, когда мы договорились с украинцами по транзиту".



Да, катастрофы действительно нет, но проблемы обозначились резко, и вряд ли стоит делать вид, что их не существует.



Координатор немецкого правительства по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер говорит: "Я полагаю, что во второй половине следующего года трубопровод будет готов". Вообще, немцы уязвлены действиями своего главного союзника. Правительство сразу заявило, что американские санкции против "Северного потока – 2" представляют собой "вмешательство во внутренние дела" Германии. Однако это пока лишь заявления.



Конечно, вряд ли с предстоящим (как ожидают) подписанием транзитного контракта с Украиной интерес Германии к "Северному потоку – 2" остынет. Пока Украине позволяют оставаться практически монопольным транзитером газа в Европу, вентиль от ведущей в Германию трубы находится в американских руках. В Берлине это хорошо понимают, как понимают и то, что ключ к энергетической безопасности Европы – не в американском СПГ, а в российском трубопроводом газе.



Открыто введению американских санкций против газопровода Германия не воспротивится, ни на какие "ответные" санкции по отношению к США, разумеется, не пойдет, но немецкое противодействие Америке усилится. По каким направлениям оно будет развиваться и что это даст "Газпрому", сейчас непонятно. Нужно время, чтобы причины и последствия того, что произошло со строительством "Северного потока – 2", прорисовались вполне и окончательно.



Мы уже отмечали, что пакет американских санкций содержит любопытные моменты, указывающие на то, что американцы не прочь поторговаться в любимом стиле Трампа. Весьма вероятно, что такой торг уже идет, и Германия – один из его участников.



Важный момент – неустойка, которую должна будет выплатить компания Allseas "Газпрому" в случае окончательного выхода из проекта (речь может идти о сотнях миллионов долларов). Чувствительный вопрос – оценка ущерба, который Allseas нанесла нарушением своих контрактных обязательств. И тут уж точно не стоит заявлять, что "ничего страшного… – месяц туда, месяц обратно"; такие заявления лишь помешают необходимому, видимо, "разбору полетов" и ослабят позиции российской стороны в переговорах с представителями Allseas.



Затяжка строительства газопровода будет стоить России дополнительные сотни миллионов долларов (вряд ли Allseas вернет их в полном объеме). Оживет украинская ГТС, которую не раз хоронили… Конечно, "на войне не без убитых", но Евгений Максимович Примаков любил в таких случаях говорить: "Зачем ты подставился?"