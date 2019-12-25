Умерла народная артистка СССР худрук "Современника" Галина Волчек

20:19 26.12.2019

Умерла художественный руководитель "Современника" Галина Волчек

Ей было 86 лет



В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение театра.



Во вторник, 24 декабря директор "Современника" Игорь Попов сообщил РИА "Новости", что Волчек экстренно госпитализировали с двусторонним воспалением легких. Других подробностей состояния здоровья худрука он не привел. В свою очередь заведующая литературной частью театра Евгения Кузнецова рассказала ТАСС, что Волчек доставили в Боткинскую больницу "из-за проблем с легкими". Позже ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Волчек подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. "Минимум на неделю аппарат вентиляции легких", - говорил источник.



На официальном сайте "Современника" сообщалось, что Волчек госпитализирована в связи с легочным заболеванием. "По словам врачей, ситуация стабильная", - уточнялось в сообщении театра.

Ранее, 19 декабря, Волчек отметила день рождения, ей исполнилось 86 лет. Волчек родилась в 1933 г. в Москве в семье известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой. Она окончила школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ им. Горького. Волчек училась на курсе заслуженного артиста РСФСР Александра Карева.



Через год после окончания вместе с Олегом Ефремовым и другими выпускниками она участвовали в создании театральной студии, впоследствии ставшей театром "Современник". В 1972 г., через два года после ухода Ефремова из театра, труппа избрала Волчек художественным руководителем "Современника". В 1989 г. она получила звание народной артистки СССР. Волчек - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", лауреат Госпремии СССР (1967 г.) и Премии президента России (2002 г.). В 2017 г. президент Владимир Путин присвоил Волчек звание Героя труда.

За время работы на посту худрука "Современника" Волчек поставила более 30 спектаклей по произведениям российских и зарубежных классиков. Она также снялась в более чем 20 фильмах. Она известна зрителям по ролям в таких картинах, как "Дон Кихот" (1957 г., Мариторнес), "Берегись автомобиля" (1966 г., покупательница магнитофона), "Король Лир" (1970 г., Регана), "Про Красную Шапочку" (1977 г., Волчица), "Осенний марафон" (1977 г., Варвара Никитична).



Волчек дважды была замужем, ее первым супругом был актер Евгений Евстигнеев, вторым - доктор технических наук, лауреат Госпремии СССР Марк Абелев. В браке с Евстигнеевым у Волчек родился сын Денис.



Ирина Чевтаева