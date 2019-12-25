Катю Тихонову (дочь? Путина) включили в "правительственный совет по спорту". Первой клюшкой?

20:50 26.12.2019

Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту



Предполагаемая дочь президента Владимира Путина Катерина Тихонова вошла в состав недавно образованного правительственного совета по развитию физкультуры и спорта. Постановления о создании совета и о его составе опубликованы на сайте правительства.

Совет будет заниматься выработкой решений "по общественно значимым инициативам, проектам, мероприятиям в области развития физической культуры и массового спорта в России", говорится в сообщении.

Всего в совете 28 человек, его председателем назначена вице-премьер Ольга Голодец. Тихонова стала членом совета как гендиректор Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие". Помимо нее в состав вошли министр спорта Павел Колобков, гендиректор РЖД Олег Белозеров, тренер Ирина Винер-Усманова, губернатор Приморья Олег Кожемяко, дочь министра обороны Ксения Шойгу.



Дочерью Путина Тихонову ранее назвали Reuters и Bloomberg, а журнал The New Times писал, что вторую дочь президента зовут Мария Воронцова. На пресс-конференции 19 декабря президент не стал признавать, что Тихонова и Воронцова являются его дочерьми, но и не опроверг это заявление.